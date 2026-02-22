Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Congress State President Harshvardhan Sapkal Pune Press Strongly Criticizes Bjp Agitation

Pune News : भाजपाने पुण्याचा तालिबान केला; पुण्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा चढला पारा

काँग्रेस प्रदेशाध्याक्ष हर्षवर्धन सकपाळ हे पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. पुण्यातील काँग्रेस भवन येथील आंदोलनप्रकरणी भाजपवर गंभीर आरोप करत तीव्र टीका केली आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:29 PM
Congress state president Harshvardhan Sapkal Pune press strongly criticizes BJP agitation

कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुणे दौऱ्यावेळी भाजपच्या आंदोलनावर तीव्र टीका केली (फोेटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे  : आकाश ढुमे पाटील : मागील आठवड्यामध्ये पुण्यामध्ये कॉंग्रेस भवनावर भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. यामध्ये अनेक कार्यकर्ते आणि महिला पोलीस जखमी झाले. टिपू सुलतान वक्तव्यावरुन हा वाद उफाळला. यावर आता काँग्रेस प्रदेशाध्याक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हर्षवर्धन सपकाळ हे पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. पुण्यातील (Pune News) या आंदोलनप्रकरणी भाजपवर गंभीर आरोप करत तीव्र टीका केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना टिपू सुलतान सोबत केल्याचा आरोप करत भाजपच्या पुणे शहर संघटनेने काँग्रेस भवनावर मोर्चा काढला होता. त्या वेळी आंदोलन हिंसक वळणावर गेले, त्या दिवशी झालेल्या दगडफेकीत नऊ जण जखमी झाले. यावर हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी प्रतिक्रिया दिली.

या घटनेविषयी प्रतिक्रिया देताना सकपाळ म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि काशीराम कोतवाल यांची कार्यपद्धती सारखीच आहे. पुण्याचे प्रथम नागरिक आंदोलनामध्ये पक्ष म्हणून सहभागी होतात. परंतु रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या पुण्याचा भाजपकडून तालिबान केला आहे. काँग्रेस हा संविधाननिष्ठ पक्ष असून हिंसेवर आमचा विश्वास नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाहीत आंदोलन करणे योग्य आहे; मात्र संवाद व चर्चा होणे आवश्यक आहे. अंगावर आल्यास शिंगावर घेण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे,” परंतु हिंसेचे आम्ही समर्थन करत नाही, असा गंभीर आरोप केला आहे.

हे देखील वाचा : ब्रिटनच्या राजघराण्याला सुरंग! माजी प्रिन्स अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर Epstein Files मुळे गोत्यात

प्रदेशाध्यक्षपदाची वर्षपूर्ती निमित्त पुणे शहर काँग्रेसतर्फे हर्षवर्धन सकपाळ यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यापूर्वी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, अभय छाजेड, रमेश बागवे, मोहन जोशी तसेच महापालिकेतील गटनेते चंद्रकांत कदम आणि आजी-माजी नगरसेवक उपस्थित होते. आज काँग्रेस भवन परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले आहे. ही दक्षता संबंधित दिवशी पुणे पोलिसांनी घेतली असती, तर हिंसक घटना घडली नसती. पोलिसांनी ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या तत्त्वानुसार कार्य करावे,” असा टोला सकपाळ यांनी लगावला.

पुणे महापालिकेतील निकालाविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, “अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी निवडून आलेले नगरसेवक पुणेकरांच्या प्रश्नांवर ठामपणे कार्य करतील. गेली चार वर्षे महापालिकेवर प्रशासक कारभार होता; त्या काळातील कथित भ्रष्टाचार उघडकीस आणला जाईल. वाहतूक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आवाज उठवेल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हे देखील वाचा : अनिकेत तटकरेंनी केले DCM सुनेत्रा पवारांच्या गाडीचे सारथ्य; सुषमा अंधारेंनी साधला निशाणा

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असून, पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. प्रत्येक अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाकडून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न होतो आणि लोकशाहीला तिलांजली देण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारचे कामकाज अत्यंत बेफिकीर आणि टपोरीपणासारखे असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. हे सरकार लुटारू असल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी विविध मुद्द्यांवर श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली. पुणे-मुंबईतील कथित जमीन घोटाळ्यांमध्ये किती आर्थिक गैरव्यवहार झाला, याची माहिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील ड्रग्ज प्रकरणात गुजरात कनेक्शन समोर येत असल्याचा दावा करत त्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे म्हटले. पोलिसांनी ‘सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या तत्त्वानुसार काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. ड्रग्ज प्रकरणात काँग्रेस यापुढे अधिक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Congress state president harshvardhan sapkal pune press strongly criticizes bjp agitation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 22, 2026 | 06:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महापालिकेचा शंभर दिवसांचा कसोटी सामना; महापौरांच्या कामावर नांदेड शहराचा सर्वांगीण विकास अवलंबून
1

महापालिकेचा शंभर दिवसांचा कसोटी सामना; महापौरांच्या कामावर नांदेड शहराचा सर्वांगीण विकास अवलंबून

आळंदी-पंढरपूर हायवे स्ट्रीट लाईट्सने उजळणार; 20 किमी परिसराला टोल सवलत मात्र…
2

आळंदी-पंढरपूर हायवे स्ट्रीट लाईट्सने उजळणार; 20 किमी परिसराला टोल सवलत मात्र…

पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…
3

पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान
4

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये पडली वादाची ठिणगी? मनसे-शिवसेना वादावर संजय राऊतांचे सूचक विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune News : भाजपाने पुण्याचा तालिबान केला; पुण्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा चढला पारा

Pune News : भाजपाने पुण्याचा तालिबान केला; पुण्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा चढला पारा

Feb 22, 2026 | 06:29 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी

पगार कितीही कमी असो; फक्त 2000 रुपयांच्या EMI वर मिळेल ‘ही’ बाईक, फुल टँकवर धावते 800 किमी

Feb 22, 2026 | 06:21 PM
नेतन्याहूंची चिंता वाढली! लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची सुत्रे इराणच्या हाती; इस्रायल संपवण्याचा खामेनेईंचा ‘मास्टर प्लॅन’?

नेतन्याहूंची चिंता वाढली! लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची सुत्रे इराणच्या हाती; इस्रायल संपवण्याचा खामेनेईंचा ‘मास्टर प्लॅन’?

Feb 22, 2026 | 06:20 PM
चार वर्ष होती नात्यात, आता झाले शुभमंगल! एतशा अडकली विवाहबंधनात, “मालिकेतली पहिली भेट ते लग्नाच्या मांडवात थेट”

चार वर्ष होती नात्यात, आता झाले शुभमंगल! एतशा अडकली विवाहबंधनात, “मालिकेतली पहिली भेट ते लग्नाच्या मांडवात थेट”

Feb 22, 2026 | 06:17 PM
Dhurandhar Movie : शूटिंगदरम्यान रडला अक्षय खन्ना! “26/11 चा थरार…” R. Madhavan ने सांगितला ‘तो’ किस्सा

Dhurandhar Movie : शूटिंगदरम्यान रडला अक्षय खन्ना! “26/11 चा थरार…” R. Madhavan ने सांगितला ‘तो’ किस्सा

Feb 22, 2026 | 06:17 PM
SL vs ENG : इंग्लंडच्या संघाने हिसकावला श्रीलंकेच्या हातून विजयाचा खास! 51 धावांनी मिळवला विजय

SL vs ENG : इंग्लंडच्या संघाने हिसकावला श्रीलंकेच्या हातून विजयाचा खास! 51 धावांनी मिळवला विजय

Feb 22, 2026 | 06:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM
Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Ahilyanagar : जोगेश्वरी आखाडा परिसरात बिबट्याचा वावर, व्हिडिओ व्हायरल, वनविभागाकडे पिंजऱ्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 03:06 PM
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM