Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी का साजरी केली जाते? या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, दूर होतील अडचणी

हिंदू धर्मात एकादशीला विशेष महत्त्व आहे, परंतु माघ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या षटतिला एकादशी शास्त्रांमध्ये अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. पंचांगानुसार यावेळी एकादशीचे व्रत 14 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी भगवान विष्णूच्या पूजेसोबत ‘तीळ’ वापरण्याचा एक विशेष विधी आहे.
शास्त्रांनुसार, जो व्यक्ती षटतिला एकादशीच्या दिवशी सहा प्रकारे तीळ वापरतो त्याला अनेक जन्मांच्या पापांपासून मुक्ती मिळते आणि वैकुंठ धाममध्ये स्थान मिळते. षटतिला एकादशी का साजरी करतात आणि कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या
पंचांगानुसार माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात 13 जानेवारी रोजी दुपारी 3.17 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 14 जानेवारी रोजी सायंकाळी 5.52 वाजता होईल. अशा वेळी या एकादशीचे व्रत 14 जानेवारी रोजी पाळले जाणार आहे.
सकाळी लवकर उठून आवरुन झाल्यानंतर हातात पाणी घेऊन भगवान विष्णूसमोर उपवास करण्याचे व्रत घ्या. त्यानंतर भगवान विष्णूला पिवळी फुले, तुळशीची पाने आणि अगरबत्ती अर्पण करा. तसेच तिळापासून बनवलेल्या मिठाईचा नैवेद्य दाखवा. नंतर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा जप करा. एकादशीच्या रात्री झोपू नका. रात्रभर भगवान हरीच्या नावाचे स्तोत्र आणि जप करा.
काही काळे तीळ पाण्यामध्ये मिसळून त्याने स्नान करा. असे मानले जाते की यामुळे शरीर शुद्ध होते आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते.
आंघोळीपूर्वी तिळाची पेस्ट लावा. यामुळे चांगले आरोग्य आणि सौंदर्य टिकून राहण्यास मदत होते, तसेच अशुभ ग्रहांना शांत करण्यास मदत होते.
पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी तीळ मिसळलेले पाणी अर्पण करा. यामुळे पूर्वजांच्या शापांपासून मुक्तता मिळते.
भगवान विष्णूच्या पूजेदरम्यान हवनकुंडात काळे तीळ अर्पण करा. यामुळे घरात शांती आणि आनंद येतो.
या दिवशी तीळ आणि तिळापासून बनवलेल्या मिठाईचे दान करणे हे एक महान दान मानले जाते. असे मानले जाते की जितके जास्त तिळाचे दान कराल तितके जास्त शुभ फळे मिळतात.
उपवास सोडताना तिळाचे फळ म्हणून सेवन करणे फायदेशीर ठरते.
षटतिला एकादशीमागे एक पौराणिक कथा आहे. एका ब्राह्मण महिलेने अनेक दान केले, पण कधीही अन्नदान केले नाही. जेव्हा भगवान विष्णूने भिक्षूच्या वेशात तिच्याकडे अन्न मागितले तेव्हा तिने त्याला मातीचा गोळा दिला. त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांना स्वर्ग मिळाला, पण त्यांचे घर रिकामे होते. मग देवाने त्यांना षटतिला एकादशीचे व्रत करण्याचे सांगितले, ज्यामुळे त्यांचे घर धन आणि समृद्धीने भरले. तेव्हापासून धान्य आणि तीळ दान करण्याचा हा सण साजरा केला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: षटतिला एकादशी भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. या दिवशी तिळाचा (तीळ) उपयोग करून पूजा, दान आणि व्रत केल्यास पापांचा नाश होतो आणि जीवनातील अडचणी दूर होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: षट” म्हणजे सहा आणि “तिला” म्हणजे तीळ. या दिवशी तिळाचा सहा प्रकारे उपयोग—स्नान, उबटन, होम, दान, भोजन आणि तर्पण—केला जातो, म्हणून या एकादशीला षटतिला एकादशी म्हणतात.
Ans: या दिवशी काळ्या तिळाचे दान करणे, विष्णू सहस्रनाम पठण करणे, तिळाच्या तेलाचा दिवा लावणे आणि गरजू लोकांना अन्नदान करणे लाभदायक मानले जाते.