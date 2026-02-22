Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs SA : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, पहिले फलंदाजी करणार! अक्षर पटेल पुन्हा बेंचवर, जाणून घ्या Playing 11

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:47 PM

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे या सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मारक्रम याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:47 PM
India vs South africa Toss Update : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये t20 विश्वचषक 2026 चा सुपर 8 चा तिसरा सामना खेळवला जात आहे. विश्वचषका आधी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये टी ट्वेंटी मालिका खेळवण्यात आली होती यामध्ये भारताच्या संघाने बाजी मारली होती. पण आजचा सामना हा दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असणार आहे. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात आहे. याआधी नेदरलँड विरुद्ध देखील टीम इंडियाचा सामना याच मैदानावर पार पडला होता.

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे या सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मारक्रम याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील तीन सामन्यांमध्ये भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा यांची बॅट चाललीच नाही त्याने लीग सामन्यांमध्ये एकही धाव अजून पर्यंत केलेली नाही. आजच्या सामन्यांमध्ये तो कशी कामगिरी करेल याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. तो या स्पर्धेमध्ये तीन वेळा शून्यावर बाद झाला आहे.

या सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाने दोन बदल केले आहेत मागील सामन्यांमध्ये टीम इंडियाने भारताचा उपकर्णधार अक्षर पटेल याला बाहेर ठेवण्यात आले होते या सामन्यामध्ये देखील तो खेळताना दिसणार नाही. हा निर्णय भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी नक्कीच धक्कादायक आहे, कारण त्याने मागील सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली होती. दोन्ही संघ गट टप्प्यात अपराजित राहिले. त्यामुळे आज स्पर्धेत एका संघाला पराभवाचा सामना करावा लागेल. भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब म्हणजे अभिषेक शर्माचा फॉर्म. त्याचा पहिलाच विश्वचषक खेळणारा अभिषेक अद्याप आपले खाते उघडू शकलेला नाही.

भारतीय संघाची प्लेइंग 11 :

सूर्यकुमार यादव कर्णधार, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वाॅशिंग्टन सुंदर

दक्षिण आफ्रिका संघाची प्लेइंग  :

एडन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅनसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी.

