Astro Tips: शनिच्या साडेसातीपासून बचावासाठी या फुलांचा करा उपयोग, जाणून घ्या उपाय

शनिवारच्या दिवशी पूजा झाल्यानंतर शनि देवाला फूल अर्पण करावी. योग्य पद्धतीने पूजा केल्यास शनिदोष शांत होतो आणि जीवनातील अडथळे हळूहळू दूर होऊ लागतात. शनिच्या साडेसातीपासून सुटका होण्यासाठी हे उपाय जाणून घ्या

Updated On: Jan 04, 2026 | 10:45 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • शनिदेवाची आवडती फुले
  • साडेसाती दूर करण्यासाठी फुलांचा उपयोग
  • कुंडलीमधील शनिची साडेसाती
 

शनिदेवाला कर्मानुसार न्याय देणाऱ्या ग्रहाचे पुत्र असल्याचे म्हटले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, व्यक्तीला त्याच्या कर्माचे फळ शनिदेवाकडून मिळते. ज्यावेळी कुंडलीमध्ये शनिची स्थिती अशुभ असते त्यावेळी आजारपण, आर्थिक अडचणी, कर्ज, मानसिक ताण आणि शत्रूंमध्ये वाढ यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात. आजारपण, आर्थिक अडचणी, कर्ज, मानसिक ताण आणि शत्रूंमध्ये वाढ यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात.

शनिवारी शनिदेवाची पूजा झाल्यानंतर त्यांना विशेष फुले अर्पण केल्याने त्यांचे कठोर परिणाम कमी होतात असे मानले जाते. योग्य पद्धतीने पूजा केल्याने शनिदोष शांत होतो आणि जीवनातील अडथळे हळूहळू दूर होऊ लागतात. शनिच्या साडेसातीपासून सुटका होण्यासाठी हे उपाय जाणून घ्या

अपराजिता फूल

धार्मिक मान्यतेनुसार, निळ्या रंगाचे अपराजिता फूल शनिदेवांना खूप प्रिय आहे. शनिवारी शनि मंदिरात किंवा घरातील पूजेदरम्यान अपराजिता फुले अर्पण करणे शुभ मानले जाते. या काळात, “ॐ शनैश्चराय नमः” या मंत्राचा नियमित जप केल्याने शनिदेव प्रसन्न होतात आणि साडेसती आणि धैय्याचे नकारात्मक परिणाम कमी होतात. या उपायाने मानसिक शांती आणि स्थिरता मिळते.

शमीची फुले

शनि जयंती किंवा कोणत्याही विशेष शनिवारी शनिदेवाला शमी फुले आणि पाने अर्पण करणे अत्यंत फायदेशीर असते. शमी वृक्ष विशेषतः शनि ग्रहाशी संबंधित आहे. पूजेदरम्यान शमीची पाने, फुले किंवा त्याचे मूळ अर्पण केल्याने शनिदेवाचा आशीर्वाद मिळतो. असे मानले जाते की यामुळे व्यक्तीच्या जीवनातील दुःख, भीती आणि आर्थिक समस्या दूर होतात आणि संपत्ती वाढण्याची संधी निर्माण होते.

हिबिस्कस फूल

शनिवारी शनिदेवाला जास्वंदाचे फूल अर्पण करणे देखील फायदेशीर मानले जाते. यामुळे शनिचा आशीर्वाद मिळतो आणि तुमच्या कुंडलीत उपस्थित असलेला शनिदोष कमकुवत होतो. हा उपाय नियमितपणे केल्याने तुम्हाला तुमच्या कामाच्या ठिकाणी स्थिरता आणि चांगले परिणाम मिळू लागतात.

आकचे फूल

आकचे फूल शनिदेवालाही अर्पण करता येते. शनिवारी आकचे फूल अर्पण केल्याने शनिच्या कठोर नजरेचा प्रभाव कमी होतो. असे मानले जाते की यामुळे साडेसती आणि धैय्यापासून मुक्तता मिळते आणि व्यक्तीच्या जीवनातील रखडलेले काम पुढे सरकू लागते. शनिदेव प्रसन्न होतात आणि भाग्याचे बंद दरवाजे उघडतात आणि जीवनात सकारात्मक बदल आणतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शनिची साडेसाती म्हणजे काय?

    Ans: चंद्र राशीच्या आधी, चंद्र राशीत आणि नंतर अशा साडेसात वर्षांच्या काळात शनीचा प्रभाव वाढतो, त्यालाच साडेसाती म्हणतात. या काळात अडचणी, विलंब आणि तणाव वाढू शकतो.

  • Que: साडेसातीच्या काळात फुलांचे उपाय किती काळ करावेत?

    Ans: सलग 7 किंवा 11 शनिवार हे उपाय केल्यास सकारात्मक परिणाम दिसू लागतात, असे ज्योतिष मानते.

  • Que: फुलांसोबत आणखी कोणते उपाय करणे फायदेशीर ठरते?

    Ans: काळ्या तिळाचे दान, तेलाचा दिवा लावणे, गरीब व गरजू लोकांना मदत करणे हे उपाय प्रभावी मानले जातात.

Published On: Jan 04, 2026 | 10:45 AM

