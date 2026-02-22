IND vs SA: सूर्याचं ‘ब्रह्मास्त्र’, काळ्या मातीच्या खेळपट्टीवर आकडेच पुरेसे, दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना फुटेल घाम!

IND vs SA : एडन मारक्रमने नाणेफेक जिंकले, पहिले फलंदाजी करणार! अक्षर पटेल पुन्हा बेंचवर, जाणून घ्या Playing 11
अहमदाबादच्या खेळपट्टीची ‘काळी माती’ फिरकीपटूंना नेहमीच मदत करते. अशा परिस्थितीत वरुण चक्रवर्ती दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांसाठी चॅलेंजींग ठरू शकते. साखळी फेरीत वरुणने ज्या प्रकारे बॉलिंग केली आहेत. त्यातून त्याने जगातील दिग्गज फलंदाजांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले आहे. हळूवारपणे वळणारा बॉल आणि त्यातील वेरिएशन यामुळे फलंदाजांना त्याला खेळणं कठीण होऊन बसतं.
वरुणला घातक शस्त्र उगाच म्हटले जात नाही. मुख्य म्हणजे वरुणने आफ्रिकेविरुद्धच्या द्विपक्षीय सीरीजमध्ये दोन्ही संघांमध्ये सगळ्यात जास्त विकेट घेतले आहेत. यामध्ये खेळल्या गेलेल्या ८ मॅचमध्ये त्याने एकूण २२ विकेट घेतली आहेत. म्हणजे त्याने प्रत्येक सामन्यात ३ विकेट पटकावले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये खेळल्या गेलेल्या मालिकेतही वरुणने मालिकावीरचा किताब मिळवला होता. अशा परिस्थितीत काळी माती मिळेल तर वरुण मोठा कहर करु शकतो, जो दक्षिण आफ्रिकन संघाच्या फलंदाजांसाठी मोठं चॅलेंज ठरेल.
वरुण चक्रवर्तीने ग्रुप स्टेजच्या चार सामन्यांमध्ये जी कामगिरी केली, ती फक्त उत्कृष्ट नाही तर भयावह आहे. त्याचा प्लस पॉईंट म्हणजे USP म्हणजेयूनिक सेलिंग प्वाइंट! त्याची अचूक लाईन आणि लेन्थ, ज्याला फलंदाज अजिबात बीट होते. साखळी फेरीतील त्याच्या विकेट्स आणि इकॉनॉमी रेट या गोष्टीची निश्चित करतात की, मधल्या ओव्हर्समध्ये वरुणला खेळणं म्हणजे आगीचे खेळ खेळण्या सारखंच आहे. केवळ दक्षिण आफ्रिकाच नाही, तर वर्ल्ड कपमधील सर्वच संघांमध्ये या मिस्ट्री स्पिनरची मोठी दहशत आहे.
एकीकडे सूर्यकुमार यादवचे धुरंधर आक्रमक फॉर्ममध्ये आहेत, तर दुसरीकडे एडन मार्करामचा दक्षिण आफ्रिकेचा संघही सज्ज आहे. मात्र, रेकॉर्ड आणि क्षमतेपेक्षा ‘फॉर्म’ महत्त्वाचा असतो आणि सध्या वरुण चक्रवर्ती ज्या फॉर्ममध्ये आहे, तो पाहता आज दक्षिण आफ्रिकन फलंदाजांची दाणादाण उडण्याची दाट शक्यता आहे.
