Quitting Tea Benefits: महिनाभर चहा पिणे बंद केल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या फायदे

Kids Health in Monsoon: पावसाळ्यात मुलांच्या आहाराची घ्या विशेष काळजी; चुकूनही देऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते
चहा अचानक सोडल्यावर पहिल्या काही दिवसांत डोकेदुखी, थकवा, चिडचिड, झोप येणे किंवा एकाग्रतेत घट जाणवू शकते. हे कॅफिनची सवय तुटल्यामुळे होणारे तात्पुरते बदल असून काही दिवसांत शरीर हळूहळू त्याशी जुळवून घेते.
महिनाभर चहा टाळल्यास अनेकांना रात्री अधिक शांत आणि गाढ झोप लागण्याचा अनुभव येऊ शकतो. कॅफिनचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे झोपेचे चक्र अधिक नियमित होण्यास मदत मिळते आणि सकाळी अधिक ताजेतवाने वाटू शकते.
रिकाम्या पोटी वारंवार चहा पिण्याची सवय असल्यास काहींना अॅसिडिटी, पोटात जळजळ किंवा अपचनाचा त्रास होतो. चहा बंद केल्याने अशा तक्रारी कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि पचनक्रिया अधिक सुरळीत राहू शकते.
चहाऐवजी पाणी, ताक किंवा हर्बल पेये घेतल्यास शरीर अधिक हायड्रेट राहण्यास मदत होते. त्यामुळे त्वचेचे आरोग्य, ऊर्जा आणि एकूणच शरीराची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
अनेकजण चहामध्ये साखर घालून पितात. महिनाभर चहा बंद केल्यास साखरेचे अतिरिक्त सेवन कमी होऊ शकते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास आणि रक्तातील साखरेचे संतुलन राखण्यास मदत मिळू शकते.
चहा एकदम बंद करण्याऐवजी हळूहळू त्याचे प्रमाण कमी करणे अधिक योग्य ठरते. त्याऐवजी लिंबूपाणी, कोमट पाणी किंवा कॅफिनमुक्त हर्बल चहा यांचा पर्याय निवडता येतो. तसेच कोणताही मोठा आहारातील बदल करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
महिनाभर चहा सोडल्याने प्रत्येक व्यक्तीला सारखेच परिणाम जाणवतील असे नाही. शरीराची प्रकृती, जीवनशैली आणि आहार यानुसार बदल वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे आपल्या आरोग्याच्या गरजेनुसार संतुलित निर्णय घेणेच सर्वात महत्त्वाचे आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
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