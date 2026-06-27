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Kids Health in Monsoon: पावसाळ्यात मुलांच्या आहाराची घ्या विशेष काळजी; चुकूनही देऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Updated On: Jun 27, 2026 | 06:05 PM IST
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सारांश

Avoid These foods For Children's In Monsoon: पावसाळ्यात बदलते हवामान, वाढलेली आर्द्रता आणि जिवाणू-व्हायरसचा प्रादुर्भाव यामुळे लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे त्यांच्या आहारात योग्य बदल करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

photo- yandex
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विस्तार
  • पावसाळ्यात मुलांच्या आहाराची घ्या विशेष काळजी
  • चुकूनही देऊ नका ‘हे’ पदार्थ
  • अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते
पावसाळा उकाड्यापासून दिलासा देणारा असला तरी हा ऋतू लहान मुलांसाठी अनेक संसर्गजन्य आजार घेऊन येतो. हवेत वाढलेली आर्द्रता, दूषित अन्न-पाणी आणि सक्रिय होणारे जिवाणू व विषाणू यामुळे मुलांना सर्दी, ताप, घशाचा संसर्ग तसेच पोटाचे विकार होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे पालकांनी मुलांच्या आहाराबरोबरच स्वच्छता आणि दैनंदिन सवयींकडेही विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात काही पदार्थ मुलांना देणे टाळल्यास संसर्गाचा धोका कमी करता येतो. हे पदार्थ कोणते, जाणून घ्या.

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बाहेरचे आणि स्ट्रीट फूड टाळा

पाणीपुरी, चाट, समोसे, भजी किंवा इतर रस्त्यावरील पदार्थ पावसाळ्यात दूषित होण्याची शक्यता अधिक असते. अशा अन्नामुळे पोटाचे संसर्ग आणि फूड पॉइझनिंगचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे मुलांना शक्यतो ताजे, स्वच्छ आणि घरचेच अन्न द्यावे.

कापलेली फळे आणि शिळे अन्न देऊ नका

उघड्यावर ठेवलेली कापलेली फळे किंवा शिळे अन्न यामध्ये जिवाणू व बुरशी वेगाने वाढू शकते. त्यामुळे मुलांना नेहमी ताजी फळे आणि ताजे शिजवलेले अन्नच द्यावे.

थंड पेये आणि सॉफ्ट ड्रिंक्सपासून दूर ठेवा

कोल्ड ड्रिंक्स किंवा अतिथंड पेये घशाचा संसर्ग, सर्दी आणि पचनाच्या तक्रारी वाढवू शकतात. त्याऐवजी साधे उकळून थंड केलेले पाणी, नारळपाणी किंवा घरगुती सूप देणे अधिक फायदेशीर ठरते.

तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ कमी द्या

या काळात मुलांची पचनशक्ती तुलनेने कमी असू शकते. जास्त तेलकट, तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थांमुळे अपचन, गॅस आणि अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे हलका आणि संतुलित आहार अधिक योग्य मानला जातो.

पालेभाज्या स्वच्छ धुवूनच वापरा

पालक, मेथी यांसारख्या पालेभाज्यांमध्ये माती व जंतू असण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे त्या अनेक वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून आणि व्यवस्थित शिजवूनच मुलांना द्याव्यात.

पालकांसाठी महत्त्वाची गोष्ट

मुलांना पौष्टिक, ताजे आणि घरगुती अन्न द्या. पुरेसे पाणी पिण्याची सवय लावा, हात धुण्याची स्वच्छता पाळा आणि कोणतीही गंभीर लक्षणे दिसल्यास त्वरित बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. पावसाळ्यात थोडीशी काळजी घेतल्यास मुलांना अनेक हंगामी संसर्गांपासून सुरक्षित ठेवता येऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Kids health in monsoon diet tips street food avoid children immunity rainy season marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 06:05 PM

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