Kids Health in Monsoon: पावसाळ्यात मुलांच्या आहाराची घ्या विशेष काळजी; चुकूनही देऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते

Makeup Causes Cancer: मेकअपमुळे वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका ? ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरताना ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका
पाणीपुरी, चाट, समोसे, भजी किंवा इतर रस्त्यावरील पदार्थ पावसाळ्यात दूषित होण्याची शक्यता अधिक असते. अशा अन्नामुळे पोटाचे संसर्ग आणि फूड पॉइझनिंगचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे मुलांना शक्यतो ताजे, स्वच्छ आणि घरचेच अन्न द्यावे.
उघड्यावर ठेवलेली कापलेली फळे किंवा शिळे अन्न यामध्ये जिवाणू व बुरशी वेगाने वाढू शकते. त्यामुळे मुलांना नेहमी ताजी फळे आणि ताजे शिजवलेले अन्नच द्यावे.
कोल्ड ड्रिंक्स किंवा अतिथंड पेये घशाचा संसर्ग, सर्दी आणि पचनाच्या तक्रारी वाढवू शकतात. त्याऐवजी साधे उकळून थंड केलेले पाणी, नारळपाणी किंवा घरगुती सूप देणे अधिक फायदेशीर ठरते.
या काळात मुलांची पचनशक्ती तुलनेने कमी असू शकते. जास्त तेलकट, तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थांमुळे अपचन, गॅस आणि अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे हलका आणि संतुलित आहार अधिक योग्य मानला जातो.
पालक, मेथी यांसारख्या पालेभाज्यांमध्ये माती व जंतू असण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे त्या अनेक वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून आणि व्यवस्थित शिजवूनच मुलांना द्याव्यात.
मुलांना पौष्टिक, ताजे आणि घरगुती अन्न द्या. पुरेसे पाणी पिण्याची सवय लावा, हात धुण्याची स्वच्छता पाळा आणि कोणतीही गंभीर लक्षणे दिसल्यास त्वरित बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. पावसाळ्यात थोडीशी काळजी घेतल्यास मुलांना अनेक हंगामी संसर्गांपासून सुरक्षित ठेवता येऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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