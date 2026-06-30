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Diabetes Tips : मधुमेहींसाठी सूर्यनमस्कार ठरू शकतो वरदान! जाणून घ्या योग्य वेळ, पद्धत आणि फायदे

Updated On: Jun 30, 2026 | 10:40 AM IST
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सारांश

Surynamaskar : मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी औषधांसोबतच नियमित व्यायाम आणि योगासनांचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. सूर्यनमस्काराचा योग्य पद्धतीने सराव केल्यास शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

मधुमेहींसाठी सूर्यनमस्कार ठरू शकतो वरदान! जाणून घ्या योग्य वेळ, पद्धत आणि फायदे

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • नियमित योगाभ्यासामुळे शरीराची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते.
  • व्यायाम करताना योग्य वेळ, गती आणि पद्धत पाळणे महत्त्वाचे आहे.
  • काही आरोग्य समस्यांमध्ये तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच सराव सुरू करावा.
मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी नियमित सूर्य नमस्कार करणे अत्यंत फायदेशीर आहे. कारण या योगामुळे साखरेची पातळी कमी होते तसेच वजनही कमी होते. शिवाय, पचन प्रक्रिया देखील सुधारते. मधुमेही रुग्णांसाठी सूर्यनमस्कार खूप फायदेशीर आहे. नियमित सूर्यनमस्कार केल्याने तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे कारण असे केल्याने तुमचे वजन नियंत्रणात राहण्यासोबतच तुमची हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणाली देखील मजबूत होते. सूर्य नमस्कार करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

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श्वसनाच्या समस्या दूर करते

सूर्यनमस्कार श्वसनाच्या समस्या दूर करते. बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या आजारांचे श्वसनमार्गातील संसर्ग दूर करते आणि फुफ्फुसांची क्षमता आणि शरीरात ऑक्सिजनचा प्रवाह देखील वाढवते. शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारण्याकरिता सूर्यनमस्कार नियमित करा.

इन्सुलिन सुधारणा

नियमित सरावामुळे स्नायू ग्लुकोजचा अधिक चागल्या प्रकारे वापर करतात, ज्यामुळे इन्सुलिन प्रतिरोध कमी होण्यास मदत होते.

करण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ

वेळ: सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी रिकाम्या पोटी करणे सर्वात उत्तम. संध्याकाळी करायचे असल्यास जेवणानंतर ३ ते ४ तासांचा गॅप असावा.
गत्ती: मधुमेहाव्या रुग्णांनी सूर्य नमस्कार अतिशय जलद न करता, सावकाश आणि प्रत्येक आसनावर लक्ष केंद्रित करून करावे (उदा. १ मिनिटात साधारण १ किवा २ फेऱ्या).
फेऱ्या सुरुवातीला २ ते ३ फेऱ्यापासून सुरुवात करून हळूहळू क्षमतानुसार १० ते १२ फेऱ्यांपर्यंत वाढवाव्यात.

वजन व्यवस्थापन

लठ्ठपणा है टाइप-२ मधुमेहाचे मुख्य कारण आहे. सूर्य नमस्काराच्या एका फेरीत १३ ते १७ कॅलरीजपर्यंत जळतात, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहते.

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महत्त्वाची खबरदारी

वैद्यकीय सल्ला सूर्य नमस्कार हे औषधोपचार आणि संतुलित आहाराचा पर्याय नाही. तुमच्या डॉक्टराच्या सल्ल्यानेच व्यायामाची सुरुवात करा. योग गुरुच्या सल्ल्यानुसार, मधुमेहाच्या रुग्णांनी सूर्यनमस्कार नेहमी संथ गतीने करावेत. हा तुमच्या जीवनशैलीचा चांगला भाग असू शकतो, परंतु तो औषधोपचार किवा डॉक्टराच्या सल्ल्याचा पर्याय नाही, या लोकांनी टाळावा ज्यांना उच्च रक्तदाब, तीव्र पाठदुखी (कमरदुखी), गुडघेदुखी किया हृदयविकार आहे, त्यांनी डॉक्टरांच्या किंवा योग शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाशिवाय सूर्य नमस्कार करू नये.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Surya namaskar benefits for diabetes patients right way time and precautions

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Published On: Jun 30, 2026 | 10:39 AM

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