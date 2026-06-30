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Travel News : भारतीय रेल्वेचे शेवटचे स्टेशन… इथून काहीच पावलांवर सुरू होते दुसऱ्या देशाची वाट

Updated On: Jun 30, 2026 | 08:19 AM IST
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सारांश

India Last Railway Station : भारताच्या पूर्वेकडे असे शेवटचे स्थानक वसले आहे जिथून दुसऱ्या देशाचे रेल्वे स्थानक जोडलेले आहे. इथून पॅसेंजर ट्रेन धावत नाही तर फक्त मालगाडी धावते.

Travel News : भारतीय रेल्वेचे शेवटचे स्टेशन... इथून काहीच पावलांवर सुरू होते दुसऱ्या देशाची वाट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • भारतातील पूर्वेकडील शेवटचे रेल्वे स्थानक आपल्या ऐतिहासिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे विशेष ओळखले जाते.
  • या स्थानकावर आज नियमित प्रवासी रेल्वे सेवा नसून मर्यादित रेल्वे हालचालच होते.
  • भारताच्या सीमेजवळ असल्याने हे स्थानक भू-राजकीय आणि सीमाव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते.
जंगल, डोंगरदऱ्या आणि वाळवंटातून जाणारे भारतीय रेल्वेचे ट्रॅक देशाच्या कानाकोपऱ्याला जोडते पण हे रेल्वे ट्रॅक नक्की कोणकोणत्या ठिकाणांशी जोडलेले आहे ते तुम्हाला माहिती आहे का? भारतात काही असे रेल्वे स्थानक आहेत जिथून पुढे रेल्वे धावत नाही. उदाहरणार्थ, बारामुल्ला रेल्वे स्टेशन हे सर्वात उत्तरेकडील, कन्याकुमारी हे सर्वात दक्षिणेकडील आणि ओखा हे सर्वात पश्चिमेकडील स्थानक आहे. परंतु आज आपण या लेखात पूर्व सीमेवरील शेवटच्या स्टेशनविषयी जाणून घेणार आहोत. या रेल्वे स्थानकाचं नाव काय आणि त्याला का खास मानलं जात ते या लेखात समजूण घेऊयात.

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भारतातील शेवटचे रेल्वे स्थानक

भारताच्या पूर्वेतील रेल्वे लाईनवर सर्वात शेवटचे रेल्वे स्थानक म्हणजे सिंहाबाद. हे रेल्वे स्थानक मालदा जिल्ह्यातील हबीबपुर ब्लाॅकमध्ये स्थित आहे. हे रेल्वे स्थानक बांग्लादेशच्या सीमेजवळ वसले आहे. या स्थानकाच्या पलीकडून बांग्लादेशाची वाट सुरु होते. या भाैगोलिक खासियतमुळेच नाही तर ऐतिहासिक कारणामुळेही हे रेल्वे स्थानक खास मानले जाते. ब्रिटिश शासन काळात वापरण्यात आलेले गेअर आणि बॅरियर आजही या रेल्वे स्थानकावर पाहायला मिळतात. तथापि, येथील तिकिट काऊंटर बंद करण्यात आले आहेत.

एकही प्रवासी गाडी थांबत नाही

या स्थानकावरील सर्वात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे इथे एकही पॅसेंजर ट्रेन थांबत नाही. फाळणीनंतर इथे प्रवासी रेल्वे हळूहळू बंद करण्यात आली. आज इथले प्लॅटफाॅर्म पूर्णपणे ओसाड आणि निर्जन बनले आहे. इथून फक्त मालगाडी जाते, ज्यामुळे इथे फार मोजके कर्मचारी कामासाठी नेमण्यात येतात.

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बांग्लादेशाचे रेल्वे स्थानक आहे जोडलेले…

सिंदबादच्या पलीकडे बांगलादेशातील रोहनपूर हे रेल्वे स्थानक वसले आहे. भाैगोलिकदृष्ट्या हे भारताच्या पूर्वेकडील असे रेल्वे स्थानक आहे जे सीमेपलिकडील शेजारच्या देशाच्या रेल्वेमार्गांना जोडले जातात. परंतु भारतीय रेल्वे सेवा या स्थानकावरच संपते. याच कारणांमुळे भारताचे हे रेल्वे स्थानक व्यावसायिकदृष्ट्या नाही तर भू-राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जातो.

 

Web Title: Which is the last railway station in eastern india know interesting facts about singhabad railway station

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Published On: Jun 30, 2026 | 08:18 AM

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