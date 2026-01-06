Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • The Guidance Of Elders In The Family Is Important For Children It Will Be Beneficial During Times Of Trouble

घरातील वडिलधाऱ्यांचे मार्गदर्शन लहान मुलांसाठी महत्त्वाचे, संकटाच्या वेळेत होईल फायदा

रीतिरिवाज आणि परंपरांची ओळख करून देतात वडील मुलांना कौटुंबिक परंपरा, सण आणि विधींबद्दल शिकवतात. यामुळे त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आदर निर्माण होतो आणि त्यांना त्यांच्या मुळांशी जोडले जाते.

Updated On: Jan 06, 2026 | 11:02 AM
घरातील वडिलधाऱ्यांचे मार्गदर्शन लहान मुलांसाठी महत्त्वाचे, संकटाच्या वेळेत होईल फायदा

घरातील वडिलधाऱ्यांचे मार्गदर्शन लहान मुलांसाठी महत्त्वाचे, संकटाच्या वेळेत होईल फायदा

Follow Us:
Follow Us:

घरात वडिलांची उपस्थिती ही मुलांसाठी एक अमूल्य संपत्ती आहे. ते त्यांच्या अनुभवांमधून त्यांना जीवनाचे सखोल धडे शिकवतात आणि त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बळकट करतात. मुलांना वडिलांचा आदर आणि आदर करायला शिकवून, आपण त्यांना चांगल्या मूल्यांच्या आणि नैतिकतेच्या मार्गावर मार्गदर्शन करू शकतो.(फोटो सौजन्य – istock)

खवळलेले पित्त होईल कायमचे शांत! अ‍ॅसिडिटी वाढल्यानंतर आठवड्यातून एकदा करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन, शरीराला मिळेल आराम

संकटाच्या वेळी शांत कसे राहायचे हे शिकवतातः

वृद्ध लोकांकडे जीवनातील प्रचंड अनुभव आणि शहाणपण असते. ते त्यांच्या अनुभवांचा वापर मुलांना कठीण काळात शांत कसे राहायचे, जीवनात काय महत्त्वाचे आहे आणि चांगले मूल्य कसे विकसित करायचे हे शिकवण्यासाठी करतात. वडिलांच्या सहवासात राहून मुले संयम आणि सहनशीलता यासारखे गुण शिकतात.

कुटुंबाची जबाबदारी:

मुले वेळेचे पालनपोषण, शिस्त आणि वडिलाशी संवाद हे महत्त्वाचे गुण शिकतात. त्यांना कुटुंबाचे महत्त्व, परस्पर प्रेम आणि आदराचे मूल्य कळते आणि त्यांना हे जाणवते की वडील हे कुटुंबाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांची काळजी घेणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.रीतिरिवाज आणि परंपरांची ओळख करून देतात वडील मुलांना कौटुंबिक परंपरा, सण आणि विधींबद्दल शिकवतात. यामुळे त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आदर निर्माण होतो आणि त्यांना त्यांच्या मुळांशी जोडले जाते. वडील मुलांना अपार प्रेम आणि प्रेम देतात. त्यांचे प्रेम भावनिक सुरक्षितता प्रदान करते.

आरोग्याबद्दल मार्गदर्शन करणे:

संकटाच्या वेळी शांत कसे राहायचे हे शिकवतातः वृद्ध लोकांकडे जीवनातील प्रचंड अनुभव आणि शहाणपण असते. ते त्यांच्या अनुभवांचा वापर मुलांना कठीण काळात शांत कसे राहायचे, जीवनात काय महत्त्वाचे आहे आणि चांगले मूल्य कसे विकसित करायचे हे शिकवण्यासाठी करतात. वडिलांच्या सहवासात राहून मुले संयम आणि सहनशीलता यासारखे गुण शिकतात.

रीतिरिवाज आणि परंपरांची ओळख करून देतात वडील मुलांना कौटुंबिक परंपरा, सण आणि विधींबद्दल शिकवतात. यामुळे त्यांच्या संस्कृतीबद्दल आदर निर्माण होतो आणि त्यांना त्यांच्या मुळांशी जोडले जाते. वडील मुलांना अपार प्रेम आणि प्रेम देतात. त्यांचे प्रेम भावनिक सुरक्षितता प्रदान करते.

वाढता AQI, वाढता धोका: भारतातील प्रदूषित हवेचा पाळीव कुत्र्यांच्या आरोग्यावर होतोय दुष्परिणाम

वडील मुलांना शिकवतात की वृद्धांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य वयानुसार बिघडते. अशा परिस्थितीत, लहान मुलानी वृद्धांशी संयम आणि समजूतदारपणे वागले पाहिजे आणि त्यांचा आदर केला पाहिजे. कालांतराने, ते देखील त्याच्या वयात येतील. जसे ते आज आहेत, तसेच हे त्यांची स्वतः ची मुले उद्या असतील. दोघांमधील नाते मजबूत ठेवले पाहिजे, वडील मुलांना समजावून सांगतात की त्यांच्या आई-वडिलांचा आदर करणे त्यांचे कर्तव्य आहे, कारण त्यांचे संपूर्ण आयुष्य कुटुंबासाठी समर्पित आहे. ते जे काही पैसे वाचवतात ते शिक्षण आणि त्यांच्या कल्याणासाठी खर्च केले जातात, कुटुंबातील वृद्धच मुलांना घरात आणि परिसरातील वृद्धांसोबत वेळ घालवणे किवा त्यांना कामात मदत करणे यासारख्या गोष्टीत मदत करण्यास प्रेरित करतात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: The guidance of elders in the family is important for children it will be beneficial during times of trouble

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत
1

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

Jan 21, 2026 | 07:49 PM
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM
मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

Jan 21, 2026 | 07:38 PM
देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

देशभरात नागपूरची चर्चा! अजिंक्य आणि विक्रमने स्थानिक जेवण नेले राष्ट्रीय स्तरावर; मंत्री गडकरींनीही केले कौतुक

Jan 21, 2026 | 07:30 PM
आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

आता हाजी मलंगसाठी फक्त १० मिनिटे लागणार; २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू

Jan 21, 2026 | 07:28 PM
भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Jan 21, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM