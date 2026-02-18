Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी

Parenting Tips : प्रत्येक पालकाला आपली मुले सुसंस्कृत, प्रामाणिक आणि यशस्वी व्हावीत असे वाटते. मात्र हे गुण आपोआप विकसित होत नाहीत. लहानपणापासूनच योग्य सवयी लावल्यास मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास घडतो.

Updated On: Feb 18, 2026 | 11:37 AM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • मुलांना लहानपणापासूनच चांगल्या सवयी लावणे फार गरजेचे असते.
  • मोठे झाल्यावर मुलं पालकांचं फार ऐकत नाही त्यामुळे लहानपणच एक वय आहे जेव्हा तुम्ही त्यांना चांगल्या गोष्टी शिकवू शकता.
  • मुलांना सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक बनवायचं असेल तर काही गोष्टी वेळीच शिकवणे गरजेचे असते.
पालकांना आपली मुले सुसंस्कृत्त, बुद्धिमान, प्रामाणिक आणि यशस्वी व्हावीत अशी इच्छा असते. मात्र लहानपणापासूनच मुलांना काही सवयी लावणे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी महत्त्वाचे असते. या सवयी मुलांना मानसिकदृष्ट्‌याही मजबूत बनवतात. मुले ५ वर्षांची झाली की त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा टप्पा सुरू होतो. या क्यात गोष्टी समजून घेण्याची आणि लक्षात ठेवण्याची त्यांची क्षमता विकसित होते. त्यामुळे त्यांना स्वावलंबी आणि शिस्तप्रिय बनवण्यासाठी काही चांगल्या सवयी लावणे अत्यंत आवश्यक आहे.

खरं बोलण्याची सवय लावा मुलांना खरं

बोलण्याची सवय लावा. मुलांना हे समजावून सांगा की चूक झाल्यावर ती लपवणे योग्य नाही. यामुळे प्रामाणिकपणा आणि आत्मविश्वास दोन्ही विकसित होण्यास मदत होते.

आदर करायला शिकवा

लहानपणापासूनच आपल्या मुलांना मोठ्यांचा अनादर नाही तर आदर करायला शिकवा. मोठ्यांविषयी प्रेम आणि आदर वाटणे खूप गरजेचे असते. यामुळे मुलांमध्ये सहानुभूती, चांगले वर्तन आणि संवाद कौशल्ये वाढतात. आदरयुक्त वातावरणामुळे मुले स्वतःला सुरक्षित समजतात, यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांच्यात सहकार्याची भावना निर्माण होते. यामुळे जबाबदार नागरिक बनण्यासही मदत होते.

वेळेची किंमत समजावून सांगा

वेळेपेक्षा मौल्यवान काहीही नाही हे मुलांना सांगणे गरजेचे आहे. मुलांना प्रत्येक कामासाठी वेळ निश्चित करण्यास प्रोत्साहित करा. यामुळे त्यांना वेळेचे मूल्य समजेल आणि त्यांच्या दिनचर्येत शिस्त टिकून राहील.

सामाजिक कौशल्ये शिकवा

मुलांना प्लिज, थैंक यु, आणि सॉरी म्हणायला शिकवा. याशिवाय आपल्या गोष्टी इतरांसोबत वाटून घेणे देखील शिकवा. मुलांमधील निरागसपणा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या मनामध्ये परोपकाराची भावना निर्माण होणे गरजेचे आहे.

मैदानी खेळ

आजकालच्या मुलांना सतत मोबाईल वापरण्याची सवय असते. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांचे मानसिक आरोग्य बिघडते आणि मुलांमधील चिडचचिडेपणा वाढतो. यामुळे मुलांना लहानपणापासूनच मैदानी खेळांची सवय लावा, असं केल्याने त्यांचे आरोग्य निरोगी राहते आणि ते तंदुरुस्त राहतात. खेळून झाल्यावर खेळणी आणि वाचून झाल्यावर पुस्तके त्यांच्या जागेवर ठेवण्याची सवय लावा. यामुळे मुलांना जबाबदारीची जाणीव होईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 18, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

