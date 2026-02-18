मुलांना बनवा सुसंस्कृत आणि प्रामाणिक; लहानपणापासून लावा या ५ महत्त्वाच्या सवयी

महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम
खरं बोलण्याची सवय लावा मुलांना खरं
बोलण्याची सवय लावा. मुलांना हे समजावून सांगा की चूक झाल्यावर ती लपवणे योग्य नाही. यामुळे प्रामाणिकपणा आणि आत्मविश्वास दोन्ही विकसित होण्यास मदत होते.
आदर करायला शिकवा
लहानपणापासूनच आपल्या मुलांना मोठ्यांचा अनादर नाही तर आदर करायला शिकवा. मोठ्यांविषयी प्रेम आणि आदर वाटणे खूप गरजेचे असते. यामुळे मुलांमध्ये सहानुभूती, चांगले वर्तन आणि संवाद कौशल्ये वाढतात. आदरयुक्त वातावरणामुळे मुले स्वतःला सुरक्षित समजतात, यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांच्यात सहकार्याची भावना निर्माण होते. यामुळे जबाबदार नागरिक बनण्यासही मदत होते.
वेळेची किंमत समजावून सांगा
वेळेपेक्षा मौल्यवान काहीही नाही हे मुलांना सांगणे गरजेचे आहे. मुलांना प्रत्येक कामासाठी वेळ निश्चित करण्यास प्रोत्साहित करा. यामुळे त्यांना वेळेचे मूल्य समजेल आणि त्यांच्या दिनचर्येत शिस्त टिकून राहील.
सामाजिक कौशल्ये शिकवा
मुलांना प्लिज, थैंक यु, आणि सॉरी म्हणायला शिकवा. याशिवाय आपल्या गोष्टी इतरांसोबत वाटून घेणे देखील शिकवा. मुलांमधील निरागसपणा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या मनामध्ये परोपकाराची भावना निर्माण होणे गरजेचे आहे.
मैदानी खेळ
आजकालच्या मुलांना सतत मोबाईल वापरण्याची सवय असते. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांचे मानसिक आरोग्य बिघडते आणि मुलांमधील चिडचचिडेपणा वाढतो. यामुळे मुलांना लहानपणापासूनच मैदानी खेळांची सवय लावा, असं केल्याने त्यांचे आरोग्य निरोगी राहते आणि ते तंदुरुस्त राहतात. खेळून झाल्यावर खेळणी आणि वाचून झाल्यावर पुस्तके त्यांच्या जागेवर ठेवण्याची सवय लावा. यामुळे मुलांना जबाबदारीची जाणीव होईल.
