शरीरावरील टॅनिंगला रामराम! गुळाच्या सोप्या घरगुती उपायाने मिळवा नैसर्गिक उजळपणा

टॅनिंग का होते?
टॅनिंग ही सूर्याच्या हानिकारक अल्ट्राव्हायोलेट (UV) किरणांमुळे होते. त्वचा या किरणांच्या संपर्कात आली की शरीरात मेलेनिनचे उत्पादन वाढते. मेलेनिनचे प्रमाण जास्त झाल्याने त्वचा काळवंडते आणि टॅनिंगची समस्या निर्माण होते.
या घरगुती उपायासाठी लागणारी सामग्री
गूळ त्वचेसाठी नैसर्गिक क्लिन्झर म्हणून काम करतो. त्यामध्ये अँटिऑक्सिडंट घटक असतात, जे त्वचेवरील घाण आणि मृत पेशी काढण्यास मदत करतात. नियमित वापर केल्यास त्वचा स्वच्छ, मऊ आणि तजेलदार दिसू शकते.
हळदीचे फायदे
हळदीमध्ये कर्क्युमिन नावाचा घटक असतो. त्यामध्ये अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. हळद त्वचेवरील डाग कमी करण्यास, सूज शांत करण्यास आणि नैसर्गिक उजळपणा देण्यास मदत करू शकते. टॅनिंग कमी करण्यासाठीही ती उपयुक्त ठरते. कोणताही घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या एका छोट्या भागावर पॅच टेस्ट जरूर करा. संवेदनशील त्वचा असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित ठरेल. शरीरावरील टॅनिंग कमी करण्यासाठी गुळ, लिंबू, हळद, शॅम्पू आणि टूथपेस्टचा सोपा घरगुती उपाय उपयोगी ठरू शकतो. हा नैसर्गिक उपाय त्वचा स्वच्छ करून उजळपणा आणण्यास मदत करतो.