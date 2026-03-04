IND vs ENG Semi Final: उपांत्य फेरीत हार्दिक पांड्या रचणार इतिहास, केएल राहुलचा मोठा विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी

हार्दिक पांड्या सध्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताच्या सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याने आतापर्यंत १३६ सामन्यांमध्ये २२४३ धावा केल्या आहेत. दरम्यान, केएल राहुल ७२ सामन्यांमध्ये २२६५ धावा करून चौथ्या क्रमांकावर आहे. जर हार्दिकने सेमीफायनलमध्ये २३ धावा केल्या तर तो राहुलला मागे टाकून चौथ्या स्थानावर जाईल.
टी-२० स्वरूपात भारतासाठी सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. त्याने १५९ सामन्यांमध्ये ४२३१ धावा केल्या आहेत. त्याच्या पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे, ज्याने १२५ सामन्यांमध्ये १३७ च्या स्ट्राईक रेटने ४१८८ धावा केल्या आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर सूर्यकुमार यादव आहे, ज्याने ३२६१ धावा केल्या आहेत. त्यामुळे हार्दिकला या यादीत आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात हार्दिकची कामगिरी सातत्यपूर्ण राहिली आहे. त्याने सात सामन्यांमध्ये १५६ च्या स्ट्राईक रेटने १७२ धावा केल्या आहेत आणि दोन अर्धशतकेही झळकावली आहेत. त्याने त्याच्या गोलंदाजीने सहा विकेट्सही घेतल्या आहेत. तथापि, मोठ्या संघांविरुद्ध तो अपेक्षित प्रभाव पाडू शकला नाही.
दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय क्रिकेट संघाविरुद्ध सुपर ८ टप्प्यात, हार्दिक १८ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला, तर चार षटकांत ४५ धावा टाकल्या. वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्धही त्याची कामगिरी महागडी ठरली. त्या सामन्यात त्याने चार षटकांत ४० धावा दिल्या आणि फलंदाजीने फक्त १७ धावा काढल्या.
आता, उपांत्य फेरीसारखा मोठा टप्पा समोर आहे, जिथे टीम इंडियाला त्यांच्या अनुभवी अष्टपैलू खेळाडूकडून व्यापक कामगिरीची अपेक्षा असेल. हार्दिकचे इंग्लंडविरुद्धचे योगदान संघाच्या विजयाचे निर्धारण करू शकते.
