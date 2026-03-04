तुमचा विमा आता तुमच्या खिशात! आता LIC, HDFC सह ५ मोठ्या कंपन्यांच्या सेवा थेट तुमच्या WhatsApp वर

येथे काही प्रमुख विमा कंपन्या आहेत ज्यांनी व्हॉट्सॲपवर तुमच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे:
व्हॉट्सॲप क्रमांक: +९१ ८२९१८९०५६९ एचडीएफसी लाईफच्या मदतीने तुम्ही नवीन पॉलिसी घेऊ शकता, प्रीमियम भरू शकता किंवा क्लेमची प्रक्रिया सुरू करू शकता. इतकंच नाही, तर तुमची वैयक्तिक माहिती अपडेट करणं किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे डाऊनलोड करणं, हे सगळं एकाच चॅटमध्ये होईल.
व्हॉट्सॲप क्रमांक: +९१ ७४२८३ ९६००५ टर्म इन्शुरन्स असो किंवा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, ॲक्सिस मॅक्स लाईफ तुम्हाला प्लॅटफॉर्म न बदलता सर्व सुविधा देते. तुम्ही टॅक्स बचतीचे कॅल्क्युलेशन करू शकता, तुमच्या अर्जाची स्थिती पाहू शकता आणि जवळच्या शाखेचा पत्ता देखील शोधू शकता.
व्हॉट्सॲप क्रमांक: +९१ ८९७६८६२०९० एलआयसी (LIC) धारकांसाठी व्हॉट्सॲपवर आता अनेक सोयी आहेत. प्रीमियम भरण्यापासून ते बोनसची माहिती घेण्यापर्यंत आणि लोनची पात्रता तपासण्यापासून ते पेन्शनच्या माहितीपर्यंत सर्वकाही एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहे. यामुळे तुम्हाला वारंवार कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही.
व्हॉट्सॲप क्रमांक: +९१ ९९२०६ ६७७६६ आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलच्या चॅटद्वारे तुम्ही पॉलिसी खरेदी करू शकता, फंड व्हॅल्यू तपासू शकता आणि मृत्यू किंवा आरोग्य संबंधित क्लेमची नोंदणी करू शकता. अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) शंकांचे निरसन करण्यासाठी देखील येथे खास सोय आहे.
व्हॉट्सॲप क्रमांक: ०२२४८८१५७६८ विम्याच्या क्लिष्ट कामांना भारती एक्साने साध्या संवादात बदललं आहे. प्रीमियम भरणे, ई-नॅच (e-NACH) नोंदणी करणे किंवा पॉलिसी सरेंडर करण्याची विनंती करणे, हे सर्व आता व्हॉट्सॲपवर सहज शक्य आहे.
