Catch Or Match? सेमीफायनलमध्ये इडन मार्क्रमला ठरवले चुकीचे बाद? Umpire च्या निर्णयावर नव्या वादाला फुटले तोंड

दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील उपांत्य सामन्यात एडेन मार्करमच्या विकेटने खळबळ उडाली. त्याचा कॅच डॅरिल मिशेलने घेतला. मात्र अंपायरचा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर चर्चा सुरू झाली आहे

Updated On: Mar 04, 2026 | 09:32 PM
मार्करमचा कॅच ठरला वादाचा मुद्दा (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध न्यूझीलंड सेमीफायनल मॅच 
  • एडेन मार्करमच्या विकेटने खळबळ 
  • पंचांचा निर्णय चुकीचा?
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील हाय-व्होल्टेज सेमीफायनल दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध न्यूझीलंड आज कोलकाताच्या पिचवर खेळली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेने १६९ चे लक्ष्य ठेवले. मात्र यावेळी  सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडेन मार्करामला बाद करणे हा चर्चेचा विषय बनला आहे. 

न्यूझीलंडविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात मार्करमला डॅरिल मिशेलने झेलबाद केले, परंतु ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला त्यामुळे चाहत्यांमध्ये एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. पंचांचा निर्णय चुकीचा असल्याचे अनेक जणांचे म्हणणे आहे आणि सोशल मीडियावर हा एक वादाचा मुद्दा बनला आहे. सुरूवातीपासूनच दक्षिण आफ्रिकेने टी२० वर्ल्ड कपवर आपले वर्चस्व ठेवले होते. मात्र आता न्यूझीलंडसमोर त्यांचा डाव पत्त्यांसारखा कोसळला असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच आता चाहत्यांमध्ये संताप निर्माण झाल्याचेही दिसून येत आहे. 

SA Vs NZ Semi Final Live: दक्षिण आफ्रिकेला ‘यान्सन-स्टब्स’ने तारले; न्यूझीलंडसमोर 169 धावांचे लक्ष्य

नक्की वाद काय होता?

दक्षिण आफ्रिकेच्या डावादरम्यान, कर्णधार एडेन मार्करामला सामन्याच्या सुरुवातीलाच जीवनदान मिळाले जेव्हा रचिन रवींद्रने त्याचा झेल सोडला. तथापि, रचिनने लवकरच त्याची चूक सुधारली. त्याने मधल्या आणि लेग स्टंपवर वेगवान चेंडू टाकला, ज्यावर मार्करामने मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटच्या आतील काठावर आदळला आणि लॉन्ग-ऑनकडे गेला, जिथे डॅरिल मिशेलने पुढे डायव्ह केला आणि एक शानदार झेल घेतला. मात्र हे प्रकरण इतके साधेसोपे राहिले नाही. 

तिसऱ्या पंचाच्या निर्णयावरून वाद

मैदानावरील पंचांना कॅचबद्दल खात्री नव्हती, म्हणून प्रकरण तिसऱ्या पंचांकडे पाठवण्यात आले. रिप्लेवरून असे दिसून आले की चेंडू जमिनीला स्पर्श करत असावा. तथापि, टीव्ही पंचांनी साईड-ऑन रिप्ले पाहिल्यानंतर मार्करामला बाद घोषित केले. रिप्लेमध्ये काही अँगलमध्ये असे दिसून आले की चेंडू त्याच्या बोटांच्या मध्ये जमिनीला स्पर्श करत होता. तरीही पंचांनी मार्करमला बाद ठरवले आणि यामुळेच नव्या वादाला तोंड फुटले आहे

मिशेल आनंद साजरा करत नव्हता

मजेची गोष्ट म्हणजे, डॅरिल मिशेलने स्वतः झेल घेतल्यावर लगेच आनंद साजरा केला नाही. त्याने पंचांना इशारा केला की त्याला खात्री नाही आणि रिव्ह्यूची विनंती केली. अनेक चाहत्यांचा असा विश्वास आहे की झेल पूर्णपणे स्वच्छ दिसत नव्हता आणि मिशेलला स्वतःलाही त्याची खात्री नव्हती. मग हा झेलबाद का ठरवण्यात आला? यावरूनच मॅच फिरली आणि दक्षिण आफ्रिकेला त्याचा नक्कीच फटका बसला 

SA vs NZ Semi Final Live: सेमीफायनलचा थरार सुरु! न्यूझीलंडच्या पदरी नाणेफेक; दक्षिण आफ्रिकेला फलंदाजीसाठी केले आमंत्रित

पहा व्हिडिओ 

Published On: Mar 04, 2026 | 09:32 PM

Mar 04, 2026 | 09:32 PM
