Kuwait Horror Story: जिन्नचं लग्न! “बोकडाचं पाय अन्…” मिळाली गाण्याची संधी, लाखोंची दौलत पण घडलं असं काही की…

१९९० च्या दशकात नोरा ही कुवेतमधील एक अत्यंत लोकप्रिय गायिका होती. तिचा स्वतःचा एक बँड होता आणि ती विशेषतः अरबी लग्नांमध्ये गाण्यासाठी प्रसिद्ध होती. अरेबिक संस्कृतीत लग्नात कोणत्या गायकाला बोलावले आहे, यावरून त्या कुटुंबाचा दर्जा (Status) ठरवला जात असे. त्यामुळे नोराचे शेड्युल नेहमीच व्यस्त असायचे.१९९७ च्या एका रात्री नोरा तिच्या हॉटेल रूममध्ये असताना तिला एका अनोळखी माणसाचा फोन आला. त्याने तिला त्याच्या मुलीच्या लग्नात गाण्यासाठी विचारले. नोराने आधी नकार दिला कारण ती खूप थकली होती, पण त्या माणसाने तिला तिच्या नियमित शुल्कापेक्षा १० ते ११ पट जास्त रक्कम देण्याचे कबूल केले. एवढी मोठी रक्कम पाहून नोराने जाण्याचे मान्य केले.
ठरल्याप्रमाणे काही गाड्या नोरा आणि तिच्या टीमला घेण्यासाठी आल्या. त्या गाड्या त्यांना शहरापासून दूर वाळवंटाच्या मध्यभागी घेऊन गेल्या. तिथे पोहोचल्यावर नोरा थक्क झाली; कारण तिथे एक अत्यंत विशाल आणि देदीप्यमान महाल उभा होता. नोराला आश्चर्य वाटले की, ती इतकी वर्षे कुवेतमध्ये राहूनही तिने वाळवंटात एवढा मोठा महाल कधीच पाहिला नव्हता. महालात शिरताच नोराला काहीतरी वेगळे जाणवू लागले. तिथली ऊर्जा नकारात्मक होती. तिथे उपस्थित असलेले लोक अतिशय जुन्या पद्धतीचे अरबी कपडे घालून होते आणि त्यांची भाषाही खूप जुनी (Ancient Arabic) होती.
जेव्हा लग्नात नाचायला सुरुवात झाली, तेव्हा नोराने नोटीस केले की ३००-४०० लोक एकाच वेळी, अगदी रोबोटसारख्या सिंक्रोनाइझ्ड हालचाली करत होते. जणू काही ते सर्व एकाच मेंदूने चालत असावेत. मध्यरात्री अचानक महालातील सर्व दिवे मालवले. काही सेकंदांसाठी पूर्ण अंधार झाला. जेव्हा पुन्हा प्रकाश आला, तेव्हा नोराच्या टीममधील ‘सलमा’ नावाच्या मुलीने जमिनीकडे पाहिले आणि ती ओरडली. नाचणाऱ्या लोकांचे पाय माणसांचे नसून बोकडाचे (Hooves of a goat) होते. इस्लामिक आणि मध्यपूर्वेतील लोककथांनुसार, माणसाचे रूप घेतलेल्या जिन्नची ओळख त्यांच्या पायांवरून पटते, कारण त्यांचे पाय बोकडासारखे असतात.
भीतीने थरथर कापणाऱ्या नोराने आणि तिच्या टीमने आपले वाद्य तिथेच सोडून बाहेरच्या दिशेने धाव घेतली. ते जिन्न त्यांच्या मागे धावू लागले. कसेबसे ते आपल्या गाडीत बसले आणि तिथून शहराच्या दिशेने पळाले.दुसऱ्या दिवशी नोरा पोलिसांना घेऊन त्या ठिकाणी पोहोचली. पण तिथे ना कोणताही महाल होता, ना लोक. तिथे फक्त मैलोन्मैल पसरलेले वाळवंट होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जमिनीवर त्यांच्या गाडीच्या टायर्सचे निशाण होते, ज्यावरून हे सिद्ध होत होते की ते तिथे नक्कीच आले होते. महत्वाचे म्हणजे नोराला दिलेला तो शब्द की १० ते १२ पटीने पैसे मिळतील ते खरंच तिला मिळालेले असतात.