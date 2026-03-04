सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे
बद्धकोष्ठता , गॅस, पोट जड होणे, तोंडाची चव कडू होणे या सर्व समस्या दर्शवत असतात की तुमची पचनसंस्था योग्यरितीने कार्यरत नाही. पचनाच्या समस्या दररोज जाणवत असतील तर यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अस्वच्छ पोट संपूर्ण दिवस खराब करू शकते. यामुळे पोट फुगणे, पोट फुगणे आणि इतर कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, ही समस्या हळूहळू मूळव्याध, आम्लपित्त आणि त्वचेशी संबंधित समस्या देखील निर्माण करू शकते. जर तुम्ही पचनाच्या समस्या दूर करण्यासाठी कोणत्या घरगुती उपायाच्या शोधात असाल तर आजचा हा लेख तुमच्या कामाचा ठरु शकतो. पोटाच्या समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणजे दही आणि गुळाचे सेवन. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
दही-गुळाचे फायदे
दही-गूळाचे सेवन कसे करावे?
यासाठी एक वाटी दही घेऊन त्यात चमचाभर गुळ मिक्स करा. हा गूळ तुम्हाला ठेचून बारीक करुन यात घालायचा आहे. रोज सकाळी जेवणानंतर किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी तुम्ही याचे सेवन करु शकता. साधारण आठवडाभर याचे नियमित सेवन करा आणि याचा परिणाम पाहा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.