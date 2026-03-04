Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सकाळी पोट साफ होत नाही? दिवसभर जडपणा वाटतो? मग दह्यात हा एक पदार्थ मिसळून खा, आतड्यांमधील सर्व घाण होईल साफ

Constipation Remedy : आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे पचनाच्या समस्या सर्वसामान्य झाल्या आहेत. पोट साफ न होणे, गॅस किंवा आम्लपित्त यांसारख्या तक्रारींवर वेळेवर उपाय करणे गरजेचे आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 11:44 AM
  • पचनाशी संबंधित तक्रारी वारंवार होत असतील तर नैसर्गिक आणि घरगुती उपायांकडे वळणे फायदेशीर ठरू शकते.
  • काही पारंपरिक खाद्यसंयोग आतड्यांचे आरोग्य सुधारून पोट साफ होण्यास मदत करतात.
  • योग्य पद्धतीने आणि नियमित सेवन केल्यास अशा उपायांचा शरीरावर सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो.
चुकीचा आहार आणि खाण्या-पिण्याच्या सवयी यामुळे पोटाच्या समस्या वाढत असतात. गॅस असो, आम्लपित्त असो किंवा बद्धकोष्ठता, अपचन यांसारख्या समस्यांमुळे आपले पोट नीट साफ होत नाही आणि मग याचा परिणाम आपल्या दिवसभराच्या आरोग्यावर होऊ लागतो. सकाळी पोट साफ झाले की ताजेतवाने वाटते. पोट साफ न होणे ही समस्या आपल्याला सामान्य वाटत असली तरी पुढे जाऊन आरोग्याला यामुळे अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

फक्त चवच नाही तर आरोग्याचा खजिना; दररोज खा अननस आणि मिळवा हे 7 आश्चर्यकारक फायदे

बद्धकोष्ठता , गॅस, पोट जड होणे, तोंडाची चव कडू होणे या सर्व समस्या दर्शवत असतात की तुमची पचनसंस्था योग्यरितीने कार्यरत नाही. पचनाच्या समस्या दररोज जाणवत असतील तर यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अस्वच्छ पोट संपूर्ण दिवस खराब करू शकते. यामुळे पोट फुगणे, पोट फुगणे आणि इतर कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकते. अशा परिस्थितीत, ही समस्या हळूहळू मूळव्याध, आम्लपित्त आणि त्वचेशी संबंधित समस्या देखील निर्माण करू शकते. जर तुम्ही पचनाच्या समस्या दूर करण्यासाठी कोणत्या घरगुती उपायाच्या शोधात असाल तर आजचा हा लेख तुमच्या कामाचा ठरु शकतो. पोटाच्या समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणजे दही आणि गुळाचे सेवन. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

दही-गुळाचे फायदे

  • दही एक नैसर्गिक प्रोबायोटिक आहे, जे आतडे निरोगी ठेवण्यास मदत करते. तर गूळ हा नैसर्गिकपणे शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढतो.
  • दही बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करुन पचनसंस्था मजबूत करते, तर गूळ पाचक एंजाइम सक्रिय करते.
  • दहीचे नियमित सेवन केल्याने शरीरात चांगल्या बॅक्टेरियांची संख्या वाढते. गूळ लोहाचा चांगला स्रोत मानला जातो.
  • दहीच्या सेवनाने आतड्यांमध्ये चांगले बॅक्टेरिया वाढतात ज्यामुळे आतड्यांची हालचाल नियमित आणि सोपी होते. गूळ आतडे स्वच्छ करतो आणि मल मऊ करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे सकाळी पोट साफ करणे सोपे होते.
कपड्यांवरील होळीचे हट्टी डाग कसे काढायचे? लाँड्रीवाला हा उपाय वापरा, सफेद कपड्यांवरचेही डाग होतील छूमंतर

दही-गूळाचे सेवन कसे करावे?

यासाठी एक वाटी दही घेऊन त्यात चमचाभर गुळ मिक्स करा. हा गूळ तुम्हाला ठेचून बारीक करुन यात घालायचा आहे. रोज सकाळी जेवणानंतर किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी तुम्ही याचे सेवन करु शकता. साधारण आठवडाभर याचे नियमित सेवन करा आणि याचा परिणाम पाहा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Constipation relief home remedies lifestyle news in marathi

Published On: Mar 04, 2026 | 11:44 AM

