फ्रिजमधल्या पिठाची पोळी कडक होतेय? 'या' व्हायरल हॅकने फक्त १० सेकंदात पीठ होईल मऊ, ट्राय करा 'ही' खास टीप…

रात्री कणिक मळून फ्रिजमध्ये ठेवलेला आटा सकाळी कडक होतो. त्याला मऊ करण्यासाठी एक व्हायरल हॅक आहे: आट्याला 8-10 सेकंद पाणी लावून हलके मळा, किंवा मायक्रोवेवमध्ये ओला कपड्यात 10 सेकंद गरम करा.

Updated On: Feb 20, 2026 | 07:15 PM
Viral kitchen hack
  • फ्रीजमधून काढलेला आटा 10 सेकंदात होईल मऊ
  • आटा मऊ करण्याचे सोपे २ उपाय
  • ‘या’ कारणामुळे आटा होतो घट्ट
Viral kitchen hack : अनेकदा आपण वेळ वाचवण्यासाठी पीठ मळून फ्रिजमध्ये ठेवतो. सकाळी कामावर जाताना पटकन पोळ्या बनवून देता याव्यात म्हणून हा पर्याय निवडला जातो.  सध्या तर रमजान सुरु आहे. रमजानचा संपूर्म महिना उपवासाचा असतो. पहाटे ‘सेहरी’ केली जाते. या काळात प्रत्येक मुस्लिम धर्मीय सूर्योदयाच्या साधारण २ तास आधी उठून सेहरीची तयारी करतो. वेळेची बचत करण्यासाठी अनेकजण रात्रीच जेवण बनवून ठेवतात. मात्र प्रत्येकाला रोट्या मात्र गरमागरम मऊ आणि लुसलुशीत हव्या असतात. मात्र सकाळची घाई टाळण्यासाठी अनेकजण रात्रीच कणिक मळून फ्रिजमध्ये ठेवल जातं. सकाळी फ्रिजमधून थंड पीठ काढलं जातं. तेव्हा त्याच्या रोट्या हव्या तशा सॉफ्ट बनत नाहीत. जर तुम्हालाही झटपट आणि लुसलुशीत रोट्या बनवायच्या असतील, तर हा लेख तुमच्यासाठी खूप मदतीचा ठरेल. खाली काही सोप्या टिप्स दिल्या आहेत ज्यांच्या मदतीने तुम्ही कडक झालेले पीठ सहज मऊ करू शकता.

Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

10 सेकंदवाला व्हायरल आटा हॅक काय?

जर तुम्हालाही याच समस्येचा सामना करावा लागतो आहे तर सध्या सोशल मीडियावर एक ‘स्मार्ट किचन हॅक’ प्रचंड व्हायरल होत आहे. या ट्रिकच्या मदतीने तुम्हीही अवघ्या १० सेकंदात फ्रिजमधील पीठ पुन्हा मऊ करू शकता.

व्हिडीओतील हॅकमध्ये नेमकं काय?

फ्रीजमधून आटा काढून एका बाऊलमध्ये ठेवा.
त्यानंतर हाताला थोडं पाणी लावा.
आट्याला 8-10 सेकंद हल्का हातांनी मळा.
आट्याला 2 मिनिटांसाठी झाकूनही ठेवू शकता.

आट्याला सॉफ्ट करण्याचा दुसरा पर्याय

आट्याला सॉफ्ट करण्याचा दुसरा पर्यायही खुप सोपा आहे. याच्या मदतीने २ मिनिटांत आटा मुलायम होऊ शकतो. यासाठी तुम्हाला ओवन किंवा माइक्रोवेवची गरज लागेल. कारण आट्याला माइक्रोवेवमध्ये सेफ बाऊलमध्ये ठेवून त्यावर ओला कपडा ठेवावा लागेल. साधारण 10 सेकंद मायक्रोवेवमध्ये गरम केल्यानंतर आट्याचा वापर करु शकता.

फ्रीजमध्ये आटा का घट्ट होतो?

आटा बाहेर ठेवला तर तो खराब होण्याची शक्यता असते. जर फ्रीजमध्ये ठेवला तर आटा घट्ट होतो. यामुळे ही माहिती असणं गरजेचं आहे की हे नेमकं काय होतं? फ्रीजमधील ठंडपणामुळे आट्यातील आर्द्ता कमी होते. उघडं ठेवल्याने आटा सुकुन जातो आणि बऱ्याच काळासाठी स्टोर केल्याने ग्लुटोन टाइट होतात. त्यामुळे नेहमी आट्याला एयरटाइट कंटेनरमध्ये ठेवा.

Recipe : आनंदाच्या प्रसंगी काही खास होऊन जाऊद्यात, घरी बनवा गोडसर ‘सीताफळ फिरनी’

Published On: Feb 20, 2026 | 07:15 PM

