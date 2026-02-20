फ्रिजमधल्या पिठाची पोळी कडक होतेय? ‘या’ व्हायरल हॅकने फक्त १० सेकंदात पीठ होईल मऊ, ट्राय करा ‘ही’ खास टीप…

Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन
जर तुम्हालाही याच समस्येचा सामना करावा लागतो आहे तर सध्या सोशल मीडियावर एक ‘स्मार्ट किचन हॅक’ प्रचंड व्हायरल होत आहे. या ट्रिकच्या मदतीने तुम्हीही अवघ्या १० सेकंदात फ्रिजमधील पीठ पुन्हा मऊ करू शकता.
फ्रीजमधून आटा काढून एका बाऊलमध्ये ठेवा.
त्यानंतर हाताला थोडं पाणी लावा.
आट्याला 8-10 सेकंद हल्का हातांनी मळा.
आट्याला 2 मिनिटांसाठी झाकूनही ठेवू शकता.
आट्याला सॉफ्ट करण्याचा दुसरा पर्यायही खुप सोपा आहे. याच्या मदतीने २ मिनिटांत आटा मुलायम होऊ शकतो. यासाठी तुम्हाला ओवन किंवा माइक्रोवेवची गरज लागेल. कारण आट्याला माइक्रोवेवमध्ये सेफ बाऊलमध्ये ठेवून त्यावर ओला कपडा ठेवावा लागेल. साधारण 10 सेकंद मायक्रोवेवमध्ये गरम केल्यानंतर आट्याचा वापर करु शकता.
आटा बाहेर ठेवला तर तो खराब होण्याची शक्यता असते. जर फ्रीजमध्ये ठेवला तर आटा घट्ट होतो. यामुळे ही माहिती असणं गरजेचं आहे की हे नेमकं काय होतं? फ्रीजमधील ठंडपणामुळे आट्यातील आर्द्ता कमी होते. उघडं ठेवल्याने आटा सुकुन जातो आणि बऱ्याच काळासाठी स्टोर केल्याने ग्लुटोन टाइट होतात. त्यामुळे नेहमी आट्याला एयरटाइट कंटेनरमध्ये ठेवा.
