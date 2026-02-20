मूळ वेतन 78000...! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात नोकरी मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक नवीन भरती मोहीम जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये सहाय्यक संपादक, सहाय्यक संचालक, वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि सहाय्यक ग्रंथपाल अशा पदांवर भरती केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोकरीत रस असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची वेळ २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उघडेल.
पदाचे नाव रिक्त जागा
सहाय्यक संपादक ०५
सहाय्यक संचालक ०१
वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक ०२
सहाय्यक ग्रंथपाल १४
प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळ्या पात्रता आवश्यक आहेत. तुम्ही त्या खाली पोस्टनिहाय तपासू शकता.
सहाय्यक संपादक: उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी असणे आवश्यक आहे, किंवा स्टेट बार कौन्सिल ऑफ एनरोलमेंटमध्ये वकील म्हणून नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे, किंवा इंग्रजी बारचे सदस्य असणे आवश्यक आहे, किंवा उच्च न्यायालयात वकील असणे आवश्यक आहे आणि संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांनी उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयात किमान तीन वर्षे प्रॅक्टिस केलेली असावी, किंवा तीन वर्षे न्यायालयीन पद भूषवलेले असावे, इत्यादी.
भारतीय पुरातन वस्तू, संग्रहालय तंत्र, प्रकाशने आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे ज्ञान असण्यासह संग्रहालयशास्त्रात प्रथम श्रेणीची पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. संबंधित क्षेत्रात संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान देखील आवश्यक आहे. उमेदवारांना कागदोपत्री पुराव्याच्या संग्रहालयात प्रकाशन कामाचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा.
संग्रहालयशास्त्रात किमान 55% गुणांसह उच्च द्वितीय श्रेणीची पदव्युत्तर पदवी, संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान आणि किमान 2 वर्षांचा संशोधन/संग्रहालय कामाचा अनुभव.
मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून ग्रंथालय विज्ञानात पदवी, AICTE/DOEACC द्वारे मान्यताप्राप्त संगणक अनुप्रयोग/ग्रंथालय ऑटोमेशन अभ्यासक्रमात डिप्लोमा/समतुल्य. उमेदवारांना ग्रंथालयाच्या कामात संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान असले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांना ग्रंथालय/कायद्याचा ग्रंथालयाचा किमान 2 वर्षांचा अनुभव असावा. उमेदवार अधिकृत भरती अधिसूचनेत या पात्रता आवश्यकता तपशीलवार तपासू शकतात.
या नवीन भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइट www.sci.gov.in ला भेट द्यावी.
येथे, तुम्हाला संबंधित भरतीची जाहिरात आणि अर्जाची लिंक मिळेल.
अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, प्रथम तुमच्या मूलभूत तपशीलांचा वापर करून नोंदणी करा. तुम्हाला तुमचा ईमेल पत्ता आणि मोबाईल नंबर यासारख्या तपशीलांची आवश्यकता असेल.
तुमचा नोंदणी क्रमांक तयार केल्यानंतर, वेबसाइटवर पुन्हा लॉग इन करा.
तुमचा फोटो आणि स्वाक्षरीसह आवश्यक कागदपत्रे योग्य आकारात स्कॅन करून अपलोड करा.
फॉर्म शेवटी सबमिट करण्यापूर्वी, तुम्ही प्रविष्ट केलेले सर्व तपशील काळजीपूर्वक तपासा.
सुप्रीम कोर्टाच्या या भरतीसाठी अर्ज विंडो उघडताच, तुम्ही तुमच्या आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करू शकता.