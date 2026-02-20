Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Supreme Court Recruitment 2026 Notification Out For Assistant Librarian Editor Various Post Vacancies Eligibility Age Salary Details News Marathi

मूळ वेतन 78000…! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट www.sci.gov.in वर नवीन भरती मोहीमची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. सहाय्यक संपादक, सहाय्यक संचालक आणि वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक यासह विविध पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:50 PM
मूळ वेतन 78000...! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

मूळ वेतन 78000...! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात नोकरी मिळवण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक नवीन भरती मोहीम जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये सहाय्यक संपादक, सहाय्यक संचालक, वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि सहाय्यक ग्रंथपाल अशा पदांवर भरती केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोकरीत रस असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची वेळ २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उघडेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील पदनिहाय रिक्त जागा २०२६

पदाचे नाव रिक्त जागा
सहाय्यक संपादक ०५
सहाय्यक संचालक ०१
वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक ०२
सहाय्यक ग्रंथपाल १४

सर्वोच्च न्यायालयात नोकरीसाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक आहेत?

प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळ्या पात्रता आवश्यक आहेत. तुम्ही त्या खाली पोस्टनिहाय तपासू शकता.
सहाय्यक संपादक: उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कायद्याची पदवी असणे आवश्यक आहे, किंवा स्टेट बार कौन्सिल ऑफ एनरोलमेंटमध्ये वकील म्हणून नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे, किंवा इंग्रजी बारचे सदस्य असणे आवश्यक आहे, किंवा उच्च न्यायालयात वकील असणे आवश्यक आहे आणि संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांनी उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयात किमान तीन वर्षे प्रॅक्टिस केलेली असावी, किंवा तीन वर्षे न्यायालयीन पद भूषवलेले असावे, इत्यादी.

 ९वी-१२वी शिक्षकांना TET सक्ती? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून मागवला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र

सहाय्यक संचालक (माजी कॅडर)

भारतीय पुरातन वस्तू, संग्रहालय तंत्र, प्रकाशने आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे ज्ञान असण्यासह संग्रहालयशास्त्रात प्रथम श्रेणीची पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. संबंधित क्षेत्रात संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान देखील आवश्यक आहे. उमेदवारांना कागदोपत्री पुराव्याच्या संग्रहालयात प्रकाशन कामाचा किमान 5 वर्षांचा अनुभव असावा.

वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक

संग्रहालयशास्त्रात किमान 55% गुणांसह उच्च द्वितीय श्रेणीची पदव्युत्तर पदवी, संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान आणि किमान 2 वर्षांचा संशोधन/संग्रहालय कामाचा अनुभव.

सहाय्यक ग्रंथपाल

मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून ग्रंथालय विज्ञानात पदवी, AICTE/DOEACC द्वारे मान्यताप्राप्त संगणक अनुप्रयोग/ग्रंथालय ऑटोमेशन अभ्यासक्रमात डिप्लोमा/समतुल्य. उमेदवारांना ग्रंथालयाच्या कामात संगणक ऑपरेशनचे ज्ञान असले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांना ग्रंथालय/कायद्याचा ग्रंथालयाचा किमान 2 वर्षांचा अनुभव असावा. उमेदवार अधिकृत भरती अधिसूचनेत या पात्रता आवश्यकता तपशीलवार तपासू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करावा?

या नवीन भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइट www.sci.gov.in ला भेट द्यावी.

येथे, तुम्हाला संबंधित भरतीची जाहिरात आणि अर्जाची लिंक मिळेल.

अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, प्रथम तुमच्या मूलभूत तपशीलांचा वापर करून नोंदणी करा. तुम्हाला तुमचा ईमेल पत्ता आणि मोबाईल नंबर यासारख्या तपशीलांची आवश्यकता असेल.

तुमचा नोंदणी क्रमांक तयार केल्यानंतर, वेबसाइटवर पुन्हा लॉग इन करा.

तुमचा फोटो आणि स्वाक्षरीसह आवश्यक कागदपत्रे योग्य आकारात स्कॅन करून अपलोड करा.

फॉर्म शेवटी सबमिट करण्यापूर्वी, तुम्ही प्रविष्ट केलेले सर्व तपशील काळजीपूर्वक तपासा.

सुप्रीम कोर्टाच्या या भरतीसाठी अर्ज विंडो उघडताच, तुम्ही तुमच्या आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करू शकता.

CBSE चा मोठा निर्णय! आता ‘अपार आयडी’शिवाय बोर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी नाही; १० वीच्या ३ विषयांसाठी ‘दोन लेव्हल’वर परीक्षा!

 

Web Title: Supreme court recruitment 2026 notification out for assistant librarian editor various post vacancies eligibility age salary details news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 06:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
1

देशात बंधुता राखण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची; सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

‘फुकटचं खाणं-वीज आणि सायकल…ही कोणती नवी संस्कृती’, Freebies वर CIJ सूर्यकांत यांचा राग अनावर; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावले
2

‘फुकटचं खाणं-वीज आणि सायकल…ही कोणती नवी संस्कृती’, Freebies वर CIJ सूर्यकांत यांचा राग अनावर; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावले

न्यायालयात AI चा ‘शॉर्टकट’ वकिलांना पडणार महाग; न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली तीव्र चिंता, दिला कडक इशारा
3

न्यायालयात AI चा ‘शॉर्टकट’ वकिलांना पडणार महाग; न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी व्यक्त केली तीव्र चिंता, दिला कडक इशारा

Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
4

Supreme Court: “कोणावरही इतका…”; लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांवर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मूळ वेतन 78000…! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

मूळ वेतन 78000…! सुप्रीम कोर्टात नोकरीची सुवर्णसंधी, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

Feb 20, 2026 | 06:50 PM
‘वीरा राजा वीरा’ वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; AR Rahman ज्युनियर डागर ब्रदर्सना श्रेय देण्यास सहमत

‘वीरा राजा वीरा’ वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; AR Rahman ज्युनियर डागर ब्रदर्सना श्रेय देण्यास सहमत

Feb 20, 2026 | 06:50 PM
Palghar District News: राज्यात महसूल प्रशासनाचा मोठा विस्तार! पालघर, वसई, डहाणूत नवे महसूल केंद्र; नागरिकांचा वेळ व प्रवास वाचणार

Palghar District News: राज्यात महसूल प्रशासनाचा मोठा विस्तार! पालघर, वसई, डहाणूत नवे महसूल केंद्र; नागरिकांचा वेळ व प्रवास वाचणार

Feb 20, 2026 | 06:39 PM
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 20, 2026 | 06:39 PM
Amravati News: १२ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा हवेतच; उपाययोजनांची गरज, पीक नष्ट आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

Amravati News: १२ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा हवेतच; उपाययोजनांची गरज, पीक नष्ट आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान

Feb 20, 2026 | 06:36 PM
Nanded News : दहा दिवसाच्या चिमुकल्याला घेऊन मातेने दिली परीक्षा; पीपल्स कॉलेजमध्ये हृदयस्पर्शी घटना

Nanded News : दहा दिवसाच्या चिमुकल्याला घेऊन मातेने दिली परीक्षा; पीपल्स कॉलेजमध्ये हृदयस्पर्शी घटना

Feb 20, 2026 | 06:35 PM
Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Weight Loss Tips: अवघ्या १० दिवसांत वजन कमी होईल? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला; जाणून घ्या ‘डाएट’ आणि ‘वर्कआउट’चा प्लॅन

Feb 20, 2026 | 06:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM