India-Bangladesh Relations 2026: बांगलादेशकडून भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू; सत्तेत येताच तारिक रहमानचा मोठा निर्णय

पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी पदभार स्वीकारताच भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायोगाने भारतीय नागरिकांसाठी सर्व प्रकारच्या व्हिसा सेवा पुन्हा सुरु केली आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 07:03 PM
बांगलादेशकडून भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू (Photo Credit- X)

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमध्ये आलेली कटुता आता दूर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बांगलादेशचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी पदभार स्वीकारताच भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायोगाने भारतीय नागरिकांसाठी सर्व प्रकारच्या व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केल्याची घोषणा केली. डिसेंबर २०२५ पासून या सेवांवर बंदी घालण्यात आली होती.

सत्तापालट आणि राजनैतिक बदलाची नांदी

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे (BNP) प्रमुख तारिक रहमान यांनी १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत त्यांनी व्हिसा सेवांवरील निर्बंध हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महंमद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. मात्र, तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार भारतासोबतचे संबंध लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणण्यासाठी उत्सुक असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत आहे.

सर्व श्रेणीतील व्हिसा सेवा पूर्ववत

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळपासूनच बांगलादेश उच्चायोगातील कॉन्सुलर सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या आहेत. आता भारतीय नागरिकांना पर्यटन, वैद्यकीय आणि इतर सर्व श्रेणीतील व्हिसा सहज उपलब्ध होणार आहेत. यापूर्वी केवळ व्यावसायिक आणि वर्क व्हिसावर मर्यादित सवलत होती, परंतु आता सर्व निर्बंध अधिकृतपणे उठवण्यात आले आहेत. दक्षिण आशियाई राजकारणात आणि आर्थिक बाबतीत भारताचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याची जाणीव ‘बीएनपी’च्या नेतृत्वाला असल्याचे कूटनीतिक सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘भारत तेलासाठी पर्यायांच्या शोधात…’; अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांचं मोठं विधान, रशियाला शह देण्यासाठी अमेरिकेची कोणती खेळी?

भारताकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद

बांगलादेशच्या पुढाकारानंतर भारतानेही मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. गुरुवारी सिलहटमध्ये भारताचे वरिष्ठ कॉन्सुलर अधिकारी अनिरुद्ध दास यांनी सूचक विधान केले. “नवी दिल्ली लवकरच बांगलादेशी नागरिकांसाठी सर्व प्रकारच्या व्हिसा सेवा बहाल करण्याच्या तयारीत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. डिसेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशातील भारतविरोधी निदर्शने आणि हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांच्या घटनांमुळे भारताने व्हिसा सेवा मर्यादित केल्या होत्या. तत्कालीन युनूस सरकारने भारतविरोधी भावना रोखण्यासाठी ठोस पावले न उचलल्याने दोन्ही देशांमधील दरी वाढली होती.

पंतप्रधान तारिक रहमान यांचा पहिला परदेश दौरा भारत?

बांगलादेशचे पंतप्रधान आपल्या पहिल्या अधिकृत परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड करतात, अशी जुनी परंपरा आहे. गेल्या वर्षी महंमद युनूस यांनी चीनला भेट देऊन ही परंपरा मोडली होती. मात्र, तारिक रहमान यांच्या शपथविधीला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उपस्थिती लावून भारताचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निमंत्रण पत्रही रहमान यांना सोपवले आहे. त्यामुळे तारिक रहमान आपल्या पहिल्या दौऱ्यासाठी भारताची निवड करून नवीन अध्यायाची सुरुवात करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा

Published On: Feb 20, 2026 | 07:03 PM

