‘हा चित्रपट द्वेष पसरवेल’; Shashi Tharoor यांची 2023 च्या सर्वात वादग्रस्त चित्रपटाच्या सिक्वेलवर टीका, म्हणाले…

भारतीय राजकारण आणि चित्रपटसृष्टीत पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे. ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ या आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरूर यांनी त्याच्या निर्मात्यांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. थरूर यांनी आरोप केला की पहिल्या चित्रपटाप्रमाणेच हा सिक्वेल देखील कोणत्याही ठोस तथ्यांशिवाय समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या आणि फुटीर कथांना प्रोत्साहन देत आहे. नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना थरूर यांनी ‘द केरळ स्टोरी’ या पहिल्या चित्रपटाला द्वेष पसरवणारा चित्रपट म्हटले. मूळ चित्रपटात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर झाल्याच्या दाव्यांना कोणताही खरा आधार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शशी थरूर यांच्या मते, चित्रपटात सादर केलेले आकडे सत्यापासून खूप दूर आणि अतिशयोक्तीपूर्ण होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, “हजारो लोकांनी इस्लाम स्वीकारल्याचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. वास्तव असे आहे की गेल्या काही वर्षांत अशा फक्त ३० घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. भारत हा एक खूप मोठा देश आहे आणि एकाकी घटनांचा प्रचार म्हणून वापर करून त्यांना मोठी, भयानक कथा बनवणे चुकीचे आहे.” त्यांच्या विधानात, शशी थरूर यांनी सिनेमाच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. प्रसिद्ध चित्रपट “अमर अकबर अँथनी” चे उदाहरण देत ते म्हणाले की, या चित्रपटाने जातीय सलोखा आणि एकता साजरी केली, ज्यामुळे त्यावेळी मनोरंजन कर सूट मिळाली. लोकांच्या मनात विष पसरवणाऱ्या आणि वास्तवाशी काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टी बोलण्याचे औचित्य काय आहे यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…
#WATCH | Delhi | Congress MP Shashi Tharoor says, “The first film, Kerala Story, was a hate-mongering film. It lacked any foundation. They were saying that thousands of people were converted, which is not true. I think there were around 30 such cases over a number of years. Ours… pic.twitter.com/xKQmfIM7Sm — ANI (@ANI) February 19, 2026
“द केरळ स्टोरी २ कधी प्रदर्शित होणार
“द केरळ स्टोरी २ – गोज बियॉन्ड” हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. नुकताच प्रदर्शित झालेला हा ट्रेलर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळमध्ये घडणाऱ्या धार्मिक धर्मांतर आणि कट्टरतावादाच्या थीमवर आधारित आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांचा असा दावा आहे की तो लक्ष्यित कट्टरतावादाचे कठोर सत्य उघड करतो. त्यांच्या प्रमोशनल मटेरियलमध्ये, निर्मात्यांनी कठोर शब्द वापरले, “त्यांनी आमच्या मुलींना लक्ष्य केले आणि त्यांचा विश्वास तोडला. यावेळी आम्ही गप्प बसणार नाही; कथा आणखी पुढे जाईल. यावेळी आम्ही ते सहन करणार नाही…आम्ही लढू.”
‘TOXIC ‘ च्या टीझरवर चाहत्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव, सात तासांत मिळाले ९ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज ; ‘या’ भाषेने जिंकली मनं