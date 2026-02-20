Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

बीडच्या कुर्ला येथील यशवंत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये दहावीची परीक्षा सुरू आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 03:13 PM

बीडच्या कुर्ला येथील यशवंत माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये दहावीची परीक्षा सुरू आहे. मात्र आज परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला. शाळेच्या टेरेसवर मंडप उभारून विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था शाळेने केली. त्यामुळे बोजवारा उडाल्याचं यातून दिसून येतंय. अनेक वर्षांपासून शाळेच्या वरंड्यात बसून विद्यार्थी पेपर द्यायचे. मात्र यावर्षी विद्यार्थी संख्या वाढली आणि त्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं केंद्रप्रमुखांनी मान्य केलं. उद्या जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांची बसण्याची व्यवस्था केल्याचे म्हणत या प्रकारावर शाळा प्रशासनाने सावरा सावर केली.

Published On: Feb 20, 2026 | 03:13 PM

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
