‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच Nissan Gravite इतर ऑटो ब्रँड्सची डोकेदुखी ठरणार

निसान मोटरने त्यांची नवीन आणि पहिली MPV भारतीय ऑटो बाजारात लाँच केली आहे. चला या नवीन कारच्या काही खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 20, 2026 | 06:57 PM
  • निसानची पहिली एमपीव्ही भारतात लाँच
  • निसान ग्रॅव्हाइट ही नवीन एमपीव्ही लाँच
  • जाणून घ्या या कारचे वैशिष्ट्य
Nissan मोटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने भारतीय बाजारपेठेत ‘न्यू निसान ग्रॅव्हाइट’ या 7-सीटर एमपीव्हीचे अनावरण केले असून, याची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत 5.65 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीच्या ‘मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया’ धोरणांतर्गत हे मॉडेल सादर झाले आहे.

ग्रॅव्हाइट ही आधुनिक भारतीय कुटुंबांच्या गरजा लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आली आहे. 2 ते 7 सीट्सची लवचिक रचना, मोठी बूट स्पेस आणि व्यावहारिक केबिन डिझाइन ही या कारची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. 5-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये तब्बल 625 लिटर बूट स्पेस उपलब्ध आहे.

डिझाइन

ग्रॅव्हाइटमध्ये निसानची सिग्नेचर ‘C’ डिझाइन भाषा, एलईडी हेडलॅम्प्स व टेललॅम्प्स, पियानो ब्लॅक ग्रिल, रूफ रेल्स आणि उच्च ग्राउंड क्लिअरन्स देण्यात आली आहे. आतील भागात प्रीमियम सुएड-लेदरेट सीट्स, 3-रो एसी व्हेंट्स, कूल्ड ग्लोव्ह बॉक्स आणि प्रशस्त केबिन स्पेस देण्यात आली आहे.

तंत्रज्ञान व कनेक्टिव्हिटी

या एमपीव्हीमध्ये 20.32 सेमी फ्लोटिंग टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सपोर्टसह), 17.78 सेमी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, ऑटो एलईडी हेडलॅम्प्स, वॉक-अवे लॉक आणि पार्किंग सेन्सर्स देण्यात आले आहेत.

सेफ्टी फीचर्स

ग्रॅव्हाइटमध्ये 30 हून अधिक स्टँडर्ड सेफ्टी फीचर्स देण्यात आली आहेत. यात 6 एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रॅक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट आणि ABS सह EBD यांचा समावेश आहे.

इंजिन आणि मायलेज

या कारमध्ये 1.0 लिटर, 3-सिलेंडर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 72 PS पॉवर आणि 96 Nm टॉर्क निर्माण करते. 5-स्पीड मॅन्युअल आणि AMT ट्रान्समिशन पर्याय उपलब्ध असून, मायलेज 19.6 किमी/लिटर (AMT) पर्यंत असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

मर्यादित एडिशन आणि रंग

ग्रॅव्हाइट फॉरेस्ट ग्रीन, ओनिक्स ब्लॅक, ब्लेड सिल्व्हर, स्टॉर्म व्हाइट आणि मेटॅलिक ग्रे या पाच रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. मर्यादित अनावरण एडिशनमध्ये JBL स्पीकर्स, ड्युअल डॅशकॅम, एअर प्युरिफायर आणि अँबियंट लाइटिंगसारखी अतिरिक्त सुविधा देण्यात आली आहे.

व्हेरिएंटनिहाय किंमत (एक्स-शोरूम, रुपये)

  • VISIA – 5.65 लाख
  • ACENTA – 6.59 लाख
  • N-CONNECTA – 7.20 लाख
  • TEKNA – 7.91 लाख
  • N-CONNECTA AMT – 7.80 लाख
  • TEKNA AMT – 8.49 लाख
ग्रॅव्हाइटचे उत्पादन चेन्नई येथे केले जाणार असून, कंपनी टियर-1 आणि टियर-2 शहरांमध्ये डीलर नेटवर्क विस्तारत आहे. या कारच्या बुकिंग्स देखील सुरू झाल्या आहेत.

Published On: Feb 20, 2026 | 06:57 PM

