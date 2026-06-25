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पनौती, दारू, बाप! भारतातील रेल्वे स्टेशनचे अजब-गजब नाव… वाचूनही येईल हसू; कुठे वसलेत ते जाणून घ्या

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:10 AM IST
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सारांश

Weird Railway Station Name : प्रत्येक रेल्वे स्थानकाचे आपले असे वेगळे नाव असते. तुम्हाला माहिती आहे का? देशात असे काही रेल्वे स्थानक आहेत ज्यांची विचित्र नावे ऐकून तुम्हाला हसू अनावर होईल.

पनौती, दारू, बाप! भारतातील रेल्वे स्टेशनचे अजब-गजब नाव... वाचूनही येईल हसू; कुठे वसलेत ते जाणून घ्या

भारतातील रेल्वे स्टेशनचे अजब-गजब नाव

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विस्तार
  • भारतातील काही रेल्वे स्थानके त्यांच्या अनोख्या आणि मजेशीर नावांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात.
  • या स्थानकांची नावे ऐकून अनेक प्रवासी प्रथमदर्शनी आश्चर्यचकित होतात.
  • सोशल मीडियावरही अशा वेगळ्या नावांच्या स्थानकांबाबत नेहमीच उत्सुकता आणि चर्चा पाहायला मिळते.
अमेरिका, चीन आणि रुसनंतर भारत चाैथा असा देश आहे ज्याचे जगात सर्वात मोठे रेल्वे जाळे पसरलेले आहे. भारतात हजारो प्रवासी दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. हा लांबच्या प्रवासासाठी एक किफायतशीर पर्याय मानला जातो. तुम्हाला माहितीच आहे की देशात असंख्य रेल्वे स्थानके आहेत आणि प्रत्येक रेल्वे स्थानकाला आपली अशी ओळख आहे. रेल्वे स्थानकांची अनेक वेगवेगळे नावे आहेत पण आज आम्ही तुम्हाला देशातील अशा काही रेल्वे स्थानकांची नावे सांगणार आहोत ज्यांची नावे ऐकून तुम्हाला हसू अनावर होईल. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत देशात काही अजब-गजब रेल्वे स्थानकांची नावे आहेत ज्यांचे नाव वाचून तुम्ही थक्क तर व्हालच शिवाय तुम्हाला तुमचे हसूही आवरता येणार नाही.

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राजस्थान

राजस्थानच्या फिलाैदी जिल्ह्यात एक आगळ्या-वेगळ्या नावाचे एक अनोखे रेल्वे स्थानक आहे. याचे नाव आहे बाप. होय, तुम्ही बरोबर वाचले. या स्थानकाचे नाव असे वाटते जणू सर्व स्थानकांचा हा बाप आहे. माहितीनुसार या रेल्वे स्थानकाचा वापर एक्सप्रेस आणि पॅसेंजर ट्रेन्ससाठी केला जातो.

हरियाणा

हरियाणातील एका रेल्वे स्थानकाचे नाव दिवाना असं आहे. प्रेमात तो दिवाना झाला हा डायलाॅग तुम्ही ऐकला असेल पण या नावाचे रेल्वे स्थानक असू शकते असा विचार तुम्ही कधी केला होता का?

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशच्या त्रिकुटमध्ये पनाैती नावाचे एक रेल्वे स्थानक आहे. पुन्हा पुन्हा कामात अपयश मिळत असल्यास पनाैती या शब्दाचा वापर केला जातो. पण या नावावर इथे जंक्शन का तयार करण्यात आलं ते गूढ अजूनही गुलदस्त्यात आहे.

तेलंगणा

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की तेलंगणातील निर्मल जिल्ह्यात भैंसा नावाचे एक गाव आहे. या गावाची लोकसंख्या सुमारे ५०,००० असून इथल्या रेल्वे जंक्शनला भैंसा हे नाव देण्यात आलं आहे. परंतु या मार्गावरुन फार कमी रेल्वेगाड्या धावतात.

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झारखंड

झारखंडमधील एका जंक्शनचे नाव दारु आहे. आता विचार करा ज्या दारुवर अनेक ठिकाणी बंदी घातली जाते त्याच्या नावावर जंक्शनचे नाव ठेवण्यात आले आहे. हे लक्षात घ्या की दारू हे झारखंडमधील हजारीबाग जिल्ह्यातील एका गावाचे नाव आहे.

कर्नाटक

हिंदी भाषेत लोंडा या शब्दाचा अर्थ मुलगा असा होतो, तर कर्नाटकात या नावावरुनच एक रेल्वे स्थानक तयार करण्यात आलं आहे. कर्नाटकाच्या बेलगावी जिल्ह्यात लोंडा नावाचे रेल्वे स्थानक वसले आहे.

 

Web Title: Weird and funny indian railway station names that will surprise you

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Published On: Jun 25, 2026 | 08:09 AM

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