Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Ajit Pawar Funeral Baramati Airport Accident Technical Fault And Security System Questioned

Ajit Pawar Funeral: …तर अपघात टळला असता; धावपट्टीवर अंधार आणि तांत्रिक मर्यादा

Ajit Pawar Plane Crash: बारामती विमानतळावरील अपघातानंतर आता तेथील तांत्रिक सोयीसुविधांबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या दुर्घटनेमागे विमानतळावरील काही त्रुटी कारणीभूत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

Updated On: Jan 29, 2026 | 09:26 AM
Ajit Pawar Plane Crash, maharashtra politics, ajit Pawar, baramati airport, baramati political news, news ajit pawar, ajit pawar dies, deputy cm of maharashtra,

Ajit Pawar Funeral: ...तर अपघात टळला असता; धावपट्टीवर अंधार आणि तांत्रिक मर्यादा

Follow Us:
Follow Us:

Ajit Pawar Funeral   : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज (२९ जानेवारी २०२६) सकाळी ११ वाजता बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातील. या अंत्यविधीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह देशातील व राज्यातील अनेक दिग्गज नेते उपस्थित राहणार आहेत. काल सकाळपासूनच बारामतीमध्ये कार्यकर्त्यांचा आणि चाहत्यांचा अलोट जनसागर लोटला असून, संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली आहे.

अपघाताबाबतचे प्राथमिक खुलासे

या भीषण दुर्घटनेनंतर तपासात अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, बारामती विमानतळावर लँडिंगच्या वेळी दृश्यमानता (Visibility) अत्यंत कमी होती. अशातच, ‘लँडिंग’चा घेतलेला निर्णय किंवा तांत्रिक बिघाड यापैकी एक चूक महागात पडल्याची चर्चा सध्या राजकीय आणि तांत्रिक वर्तुळात रंगली आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने (AAIB) या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, ‘ब्लॅक बॉक्स’च्या अहवालानंतरच अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.

  पायाभूत सुविधांचा अभाव नडला?

बारामती विमानतळावरील अपघातानंतर आता तेथील तांत्रिक सोयीसुविधांबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या दुर्घटनेमागे विमानतळावरील काही त्रुटी कारणीभूत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

‘अनियंत्रित’ विमानतळ आणि तांत्रिक मर्यादा: बारामती विमानतळ हे प्रामुख्याने प्रशिक्षणासाठी वापरले जाणारे ‘अनियंत्रित’ (Uncontrolled) विमानतळ आहे. येथे मोठ्या व्यावसायिक विमानांसाठी लागणारी ‘शेड्युल विमानसेवा’ उपलब्ध नसल्याने, अद्ययावत तांत्रिक सुविधांची कमतरता आहे.

नाईट लँडिंग आणि लाइट्सचा अभाव: या विमानतळावर रात्रीच्या वेळी किंवा खराब हवामानात विमान उतरवण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘नाईट लँडिंग’ (Night Landing) सुविधा उपलब्ध नाही. धावपट्टीवर पुरेसे दिवे (Runway Lights) नसल्यामुळे कमी दृश्यमानतेच्या (Low Visibility) परिस्थितीत वैमानिकाला अचूक अंदाज घेण्यास अडथळे येतात.

नेव्हिगेशनल एड्सची कमतरता: तज्ज्ञांच्या मते, जर येथे ‘इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टम’ (ILS) किंवा ‘प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर’ (PAPI) सारख्या सुविधा असत्या, तर वैमानिकाला धावपट्टीचे नेमके स्थान आणि विमानाची उंची समजण्यास मदत झाली असती.

 

 

Web Title: Ajit pawar funeral baramati airport accident technical fault and security system questioned

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Funeral : ठाकरे कुटुंब बारामतीमध्ये दाखल; रश्मी ठाकरेंनी केलं सुनेत्रा पवारांचं सांत्वन
1

Ajit Pawar Funeral : ठाकरे कुटुंब बारामतीमध्ये दाखल; रश्मी ठाकरेंनी केलं सुनेत्रा पवारांचं सांत्वन

सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा
2

सत्तेत आल्यानंतर वाढले होते ‘दादां’चे विदर्भ प्रेम; विधानसभेत मोठे यश, स्थानिक स्वराज्यमध्येही चांगल्या जागा

Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: बारामतीच्या मातीचा लाडका सुपुत्र चिरनिद्रेत, सह्याद्रीचा बुलंद आवाज शांत
3

Ajit Pawar Funeral LIVE Updates in Marathi: बारामतीच्या मातीचा लाडका सुपुत्र चिरनिद्रेत, सह्याद्रीचा बुलंद आवाज शांत

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांवर बारामतीत आज केले जाणार अंत्यसंस्कार
4

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांवर बारामतीत आज केले जाणार अंत्यसंस्कार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

Jan 29, 2026 | 09:47 AM
महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी स्वयंपाक घरातील ‘या’ पदार्थांचा करा त्वचेसाठी वापर, चेहऱ्यावर येईल तेजस्वी ग्लो

Jan 29, 2026 | 09:47 AM
WhatsApp च्या प्रायव्हसीवर मोठा वाद; एलोन मस्कांचा थेट आरोप – “WhatsApp सुरक्षित नाही”

WhatsApp च्या प्रायव्हसीवर मोठा वाद; एलोन मस्कांचा थेट आरोप – “WhatsApp सुरक्षित नाही”

Jan 29, 2026 | 09:39 AM
शरद पवार पुन्हा पितामह ! आता ठरवतील राष्ट्रवादीच्या भविष्याचा मार्ग

शरद पवार पुन्हा पितामह ! आता ठरवतील राष्ट्रवादीच्या भविष्याचा मार्ग

Jan 29, 2026 | 09:38 AM
IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

Jan 29, 2026 | 09:36 AM
Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Angarak Yog 2026: फेब्रुवारीमध्ये तयार होणार अंगारक योग, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Jan 29, 2026 | 09:30 AM
25 दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती अजित पवारांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी; ज्योतिषाचा तो Video Viral

25 दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती अजित पवारांच्या मृत्यूची भविष्यवाणी; ज्योतिषाचा तो Video Viral

Jan 29, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM