Ajit Pawar Funeral : बारामतीत लाखोंच्या संख्येने लोटला जनसमुदाय; थोड्याच वेळात होणार अंत्यसंस्कार

पुणे : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी विमानतळावर लँडिंगदरम्यान चार्टर्ड विमान अपघातात निधन झाले. ते ६६ वर्षांचे होते. या दुर्घटनेत पवारांचे सुरक्षा रक्षक, दोन पायलट आणि एक महिला क्रू मेंबरसह एकूण ५ जणांना जीव गमवावा लागला. बारामतीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. या अंत्यसंस्कारासाठी बारामतीत लाखोंच्या संख्येने जनसुमदाय लोटला आहे.
अजित पवारांचे पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजेपासून विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात ठेवण्यात आले, जिथे हजारो लोकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. अंतिम यात्रा सकाळी ९ वाजल्यापासून सुरु झाले आणि सकाळी ११ वाजता विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार केले जातील. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस, एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. अजित पवारांच्या मृत्यूची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील मंत्री व आमदार बारामतीला पोहोचले आहेत. राज्यात २८ ते ३० जानेवारी या तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत राहिलेले नेतृत्त्व
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेहमीच चर्चेत राहिलेला चेहरा होते. बारामती ही त्यांची राजकीय कर्मभूमी होती. आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत ते बारामतीसाठी जगले आणि त्यांचा मृत्यूही बारामतीतच झाला. त्यांना राज्यात ‘दादा’ म्हणून संबोधले जात असे, जे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाची आणि कर्तृत्वाची ओळख होती. बुधवारीही ते पंचायत निवडणुकीच्या जाहीरसभांना संबोधित करण्यासाठी सकाळी ८.१० वाजता मुंबईहून बारामतीसाठी रवाना झाले होते. बारामतीत लँडिंगदरम्यान त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला.
