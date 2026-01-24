Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Baji Subhedar And Senapati Tigher Chandoli Koyna Sahyadri Tiger Reserve Forest Department Marathi News

कोयनेच्या जंगलात घुमतेय ‘बाजी’ची डरकाळी! चांदोली परिसरात सेनापती-सुभेदाराचा दबदबा

राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीव संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने १२ ते १७ जानेवारीदरम्यान सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात अखिल भारतीय व्याघ्र गणना (फेज १) झाली.

Updated On: Jan 24, 2026 | 04:22 PM
कोयनेच्या जंगलात घुमतेय ‘बाजी’ची डरकाळी! चांदोली परिसरात सेनापती-सुभेदाराचा दबदबा

जंगलात घुमतेय ‘बाजी’ची डरकाळी (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात नर वाघांच्या हद्दी निश्चित
चांदोली परिसरात सेनापती-सुभेदाराचा वावर
भैरवगड ते पाली-मालदेवमध्ये बाजीची सत्ता 

कराड: सह्याद्रीच्या दाट जंगलात पुन्हा एकदा जंगलराजाचा दरारा जाणवू लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन बलदंड नर वाघ STR T1 (सेनापती), STR T2 (सुभेदार) आणि STR T3 (बाजी) यांचा वावर सातत्याने सुरू असून, त्यांनी आपापली हद्द निश्चित केल्याने जंगलात वाघांची उपस्थिती ठळकपणे दिसून येत आहे. (Forest Department) चांदोली परिसरात सेनापती आणि सुभेदार हे दोन नर वाघ प्रामुख्याने फिरत असताना, कोयना अभयारण्यात STR T3 ‘बाजी’ याने आपले स्वतंत्र हद्द क्षेत्र निर्माण केले आहे. भैरवगड ते पाली-मालदेव परिसरापर्यंत बाजीचा दबदबा असून, तो याच भागात नियमितपणे शिकार करीत असल्याची नोंद आहे.
कोयना परिसरात लावण्यात आलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यांमध्ये अलीकडेच STR T3 बाजीचे स्पष्ट फोटो व व्हिडिओ कैद झाले आहेत.

सुमारे १६ से.मी x १६ से.मी आकाराचा त्याचा भलामोठा पंजा, त्याचा दरारा अधोरेखित करतो. अंदाजे ३ ते ३.५ वर्षांचा, पूर्ण वाढ झालेला हा नर वाघ असल्याची माहिती वन्यजीव तज्ज्ञांनी दिली. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण व भारतीय वन्यजीव संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने १२ ते १७ जानेवारीदरम्यान सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात अखिल भारतीय व्याघ्र गणना (फेज १) झाली. या सर्वेक्षणासाठी देशभरातील केरळ, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून सुमारे ७५ स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. सर्वेक्षणादरम्यान विविध ठिकाणी लावण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांमधून वाघांसह अन्य वन्यप्राण्यांच्या हालचालींची सखोल नोंद घेण्यात आली.

बाजीची डरकाळी…स्वयंसेवक थरारले
या सर्वेक्षणादरम्यान पाली व जुगंटी परिसरात काही स्वयंसेवकांना रात्रीच्या वेळी ‘बाजी’ वाघाच्या जोरदार डरकाळ्या ऐकू आल्या. ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरली. कोयनेच्या जंगलात वाघाचे अधिराज्य पुन्हा प्रस्थापित होत असल्याचा हा जिवंत अनुभव असल्याचे स्वयंसेवकांनी सांगितले.

सह्याद्रीत वंशवृद्धीची नवी आशा
दरम्यान, नुकतेच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून दोन वाघिणी सह्याद्रीत सोडण्यात आल्या आहेत. मादी वाघांच्या आगमनामुळे भविष्यात सह्याद्रीत वाघांची वंशवृद्धी होण्याची दाट शक्यता असून, यामुळे वन पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. परिणामी स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असा विश्वास वन विभागाने व्यक्त केला आहे.

निसर्ग-मानव समतोलाचे आशादायी संकेत
सह्याद्रीच्या जंगलात घुमणारी ‘बाजी’ची डरकाळी ही केवळ वन्यजीव संवर्धनाचे यशच नव्हे, तर निसर्ग आणि मानव यांच्यातील समतोलाचे आशादायी संकेत देत आहे.

Web Title: Baji subhedar and senapati tigher chandoli koyna sahyadri tiger reserve forest department marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 04:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?
1

निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…, कुठे झाले दर्शन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

Jan 25, 2026 | 05:30 AM
National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

Jan 25, 2026 | 02:35 AM
कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

Jan 25, 2026 | 12:30 AM
अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 11:00 PM
आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

Jan 24, 2026 | 10:34 PM
Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Jan 24, 2026 | 10:00 PM
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Jan 24, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM