Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Bhumi Abhilekh Land Survey Maharashtra 2026 Fast Track Land Measurement 14 Days Timeline

Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

Updated On: Jun 02, 2026 | 04:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यातील सहा महसूल विभागांत एकूण ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी मोजणीची कामे वेळेत पूर्ण करणारे आणि प्रलंबित अर्जांची संख्या कमी असलेले १०० हून अधिक तालुके या उपक्रमासाठी निवडण्यात आले आहेत.

Bhumi Abhilekh, Land Survey, MahaRajasva Abhiyan, Satbara Utara,

Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Bhumi Abhilekh Department: राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मोजणी प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणारे आणि प्रलंबित कामाचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यातील १०० हून अधिक तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून, या तालुक्यांमध्ये १ जूनपासून नवीन कालमर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

त्यानुसार द्रुतगती मोजणी अवघ्या १४ दिवसांत, तर नियमित मोजणी २८ दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.महसूल विभागाच्या विविध सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘महाराजस्व अभियान’ शिबिरांना राज्यभर चांगला प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरांमध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी, तलाठी आणि मंडल अधिकारी उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करत होते.

BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

सातबारा उतारे, सनद वाटप तसेच इतर महसुली सेवांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला.या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता जमीन मोजणीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यापूर्वी जमीन मोजणीसाठी १५ दिवस, दोन महिने, तीन महिने आणि सहा महिने असे चार प्रकार अस्तित्वात होते. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने मोजणीचे हे चार प्रकार रद्द करून केवळ दोन प्रकार निश्चित केले आहेत.

प्रलंबित अर्जांची संख्या १०० हून अधिक

राज्यातील सहा महसूल विभागांत एकूण ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी मोजणीची कामे वेळेत पूर्ण करणारे आणि प्रलंबित अर्जांची संख्या कमी असलेले १०० हून अधिक तालुके या उपक्रमासाठी निवडण्यात आले आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना करावी लागणारी प्रतीक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांची अनेक प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Water crisis red alert: धोक्याची घंटा! २२ दिवसांत देशभरातील प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा १२ टक्क्यांनी घटला

नवीन मोजणी कालमर्यादा

द्रुतगती मोजणी : १४ दिवसांत पूर्ण
नियमित मोजणी : २८ दिवसांत पूर्ण
अंमलबजावणी : १ जून २०२६ पासून
लाभार्थी : निवड करण्यात आलेल्या १०० हून अधिक तालुक्यांतील नागरिक

 

Web Title: Bhumi abhilekh land survey maharashtra 2026 fast track land measurement 14 days timeline

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सोशल मीडियाने बदललं आयुष्य! YouTube-insta मुळे प्रसिद्ध झालेले मराठी Content creators कोण?

सोशल मीडियाने बदललं आयुष्य! YouTube-insta मुळे प्रसिद्ध झालेले मराठी Content creators कोण?

Jun 02, 2026 | 05:51 PM
Cocktail 2 : ‘जेव्हा दोघांत तिसरा येतो…’ Kriti चा ग्लॅमर आणि Rashmika चा Swag, कॉकटेल 2 ट्रेलर आउट!

Cocktail 2 : ‘जेव्हा दोघांत तिसरा येतो…’ Kriti चा ग्लॅमर आणि Rashmika चा Swag, कॉकटेल 2 ट्रेलर आउट!

Jun 02, 2026 | 05:48 PM
Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Iran Execution : इराणची मुलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी मोठी कारवाई; ३ नराधमांना थेट फासावर चढवले

Jun 02, 2026 | 05:27 PM
इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

इंटेलिजन्स बियॉन्ड मोशनवर आधारित समर्थ ई-मोबिलिटीकडून अव्होर इलेक्ट्रिकचे अनावरण

Jun 02, 2026 | 05:25 PM
15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

Jun 02, 2026 | 05:22 PM
HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

HSBC Mutual Fund: म्युच्युअल फंडचा ‘रेडहेक्स हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंड’ लाँच; गुंतवणूकदारांसाठी खास संधी, २ जूनपासून NFO खुला

Jun 02, 2026 | 05:22 PM
CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

CBSE च्या री-इव्हॅल्युएशन पोर्टलवर सायबर हल्ला; अवघ्या 2 मिनिटांत 15 लाख हिट्स, शिक्षण मंत्रालयाने मागवला अहवाल

Jun 02, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM