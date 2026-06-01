Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा स्वीकृत नगरसेवक डॉ. निलेश विश्वकर्मा यांनी अमरावती जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी आपला नामांकन अर्ज दाखल केला आहे. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. विश्वकर्मा यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला. यावेळी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी, विविध आघाड्यांचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या डॉ. निलेश विश्वकर्मा यांच्या उमेदवारीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून वंचित बहुजन आघाडीने या निवडणुकीत आपली ताकद दाखवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा स्वीकृत नगरसेवक डॉ. निलेश विश्वकर्मा यांनी अमरावती जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी आपला नामांकन अर्ज दाखल केला आहे. श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. विश्वकर्मा यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला. यावेळी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी, विविध आघाड्यांचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या डॉ. निलेश विश्वकर्मा यांच्या उमेदवारीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून वंचित बहुजन आघाडीने या निवडणुकीत आपली ताकद दाखवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.