Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

Updated On: Jun 02, 2026 | 04:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

मराठी अभिनेत्री भाग्यश्री न्हालवे हिची एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून तिने पोस्टमधून तिच्या पतीचे कौतुक केलं आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मराठी अभिनेत्री भाग्यश्री न्हालवे हि अनेक मराठी मालिकांमधून घराघरात पोहोचली आहे. भाग्यश्रीचे ५ महिन्यांपूर्वी लग्न झाले असून. मागील काही महिन्यांपासून भाग्यश्री तिच्या कामामुळे नाही, तर वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिली आहे. लग्नानंतर अवघ्या महिन्याभरातच तिच्या आईचे निधन झालं. आईच्या इच्छेप्रमाणे भाग्यश्रीने अरेंज मॅरेज केलं होते. तिच्या लग्नाला पाच महिने पूर्ण झाले असून भाग्यश्रीने इन्स्टाग्रामवप एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमधून तिने तिच्या पतीचे कौतुक केलं आहे.

भाग्यश्री न्हालवेची पोस्ट
भाग्यश्रीने पोस्टमध्ये लिहिले, ”प्रिय नवरोबा, आज आपल्या लग्नाला ५ महिने पूर्ण होत आहेत आणि माझ्या आईला जाऊन ४ महिने… या 20 व्या शतकात आपण टिपिकल अरेंज maarige केलं…..सगळ्या परिस्थितीत तू मला खंबीरपणे साथ दिलीस…कोणत्याही कंप्लेंट शिवाय मला सांभाळून घेतलास… तुझ्या सारखा निस्वार्थी तूच… कोणताही पुरुषी ego तू आपल्या नात्यात कधी आणला नाहीस… माझ्या आयुष्यातील एक सगळ्यात प्रेमळ व्यक्ती आहेस तू… सगळ्या परिस्थितीत तू मला कायम हसवलस…लग्न गडबडीत झाल.. काय झालं कधी झालं कसं झालं… हे मला कळन्याआधी तू मला पूर्ण पणे मला स्वीकारलस….देवाने मला दिलेल एक सुंदर गिफ्ट आहेस तू.. I love you my नवरोबा.. खुप फोटो अपलोड करायचे राहून गेलेत… आता सुरुवात करते…. Happy 5-month wedding anniversary my dear Navroba.” अशी पोस्ट अभिनेत्री भाग्यश्री न्हालवेने केली आहे.

भाग्यश्री न्हालवेच्या पतीचं नाव उदय कुंडप आहे. उदय हा डॉक्टर आहे. भाग्यश्रीने उदयबरोबरचे देवदर्शनाचे काही फोटो पोस्ट करत तिने तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.गडबडीत लग्न झालं तरी तू सांभाळून घेतलंस, नात्यात पुरूषी अहंकार येई दिला नाहीस, तू देवाने दिलेलं गिफ्ट आहेस, असं भाग्यश्रीने पती उदयबद्दल म्हटलंय.

दरम्यान, दरम्यान, भाग्यश्री न्हालवे हिने २ डिसेंबर २०२५ रोजी उदय कुंडपशी लग्न केलं. लग्नानंतर ती पतीसोबत मलेशियाला गेली होती. त्याच काळात तिच्या आईचं ३० जानेवारी रोजी पुण्यात निधन झालं. त्यानंतर तिने एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती.

Amruta Fadnavis:  अमृता फडणवीसांच्या हातात रिक्षाचे स्टेअरिंग; भूमी पेडणेकर बनली प्रवासी, व्हिडिओ व्हायरल

ती म्हणाली होती, “महाराष्ट्रात नवीन लग्न झालेली मुलगी वर्षभर नववधू असते. पहिल्या वर्षातील सगळे सण तिचे असतात. नव्या लग्नाचे नऊ महिनेही पूर्ण झाले नव्हते. माझ्या बाबतीत ते सगळं घडण्याआधीच मला आईच्या तेराव्याचं जेवण करावं लागलं. प्रत्येक घासासोबत तू माझ्या डोळ्यांतील अश्रूंमध्ये तरंगत होतीस. मनातल्या मनात मी तुला विचारत होते—यासाठीच का तू मला सौभाग्यवती केलंस?”

‘मालिका संपतेय पण गोष्ट सुरूच राहणार!’ Star Pravah वर नव्या मालिकांचा बहर, ‘या’ प्रसिद्ध मालिकेचा अंत

Web Title: After an arranged marriage mother passes away marathi actresss emotional post for her doctor husband goes viral says

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज
1

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

मुंबईत ‘Where Silence Becomes Form’चे आयोजन; हिमालयीन स्मृतींनी प्रेरित कलाकृतींची अनोखी मेजवानी
2

मुंबईत ‘Where Silence Becomes Form’चे आयोजन; हिमालयीन स्मृतींनी प्रेरित कलाकृतींची अनोखी मेजवानी

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट
3

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

Kangana Ranaut on Girija Oak: ‘स्वतःच्या सौंदर्याचा वापर करून…’, कंगना रनौतने गिरिजा ओकच्या ‘नॅशनल क्रश’ या टॅगची उडवली खिल्ली?
4

Kangana Ranaut on Girija Oak: ‘स्वतःच्या सौंदर्याचा वापर करून…’, कंगना रनौतने गिरिजा ओकच्या ‘नॅशनल क्रश’ या टॅगची उडवली खिल्ली?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

Jun 02, 2026 | 04:59 PM
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप

Jun 02, 2026 | 04:59 PM
Budget Planning : तुमचा ‘स्पेंड-ओ-मीटर’ बिघडतोय का? वाढत्या महागाईत पैशांचे नियोजन महत्त्वाचे; जाणून घ्या खर्चाच्या सवयींचा परिणाम

Budget Planning : तुमचा ‘स्पेंड-ओ-मीटर’ बिघडतोय का? वाढत्या महागाईत पैशांचे नियोजन महत्त्वाचे; जाणून घ्या खर्चाच्या सवयींचा परिणाम

Jun 02, 2026 | 04:54 PM
Political News: महायुतीमध्ये वाढती दरी! फडणवीसांच्या बैठकीला शिंदे अनुपस्थित; जागावाटपाचा वाद चिघळला

Political News: महायुतीमध्ये वाढती दरी! फडणवीसांच्या बैठकीला शिंदे अनुपस्थित; जागावाटपाचा वाद चिघळला

Jun 02, 2026 | 04:53 PM
Medicine Price: रक्तदाबचे औषध रू. 9.40, डायबिटीस रु. 11.91; सरकारने तब्बल 30 आवश्यक औषधांचे दर केले कमी, वाचा यादी

Medicine Price: रक्तदाबचे औषध रू. 9.40, डायबिटीस रु. 11.91; सरकारने तब्बल 30 आवश्यक औषधांचे दर केले कमी, वाचा यादी

Jun 02, 2026 | 04:51 PM
Pune Political News : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड; ८२७ पैकी ७३४ मतांसह वर्चस्व स्पष्ट

Pune Political News : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड; ८२७ पैकी ७३४ मतांसह वर्चस्व स्पष्ट

Jun 02, 2026 | 04:42 PM
सातारकरांनो, लक्ष द्या! जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! मेघराज राजे भोसले यांचे प्रयत्न

सातारकरांनो, लक्ष द्या! जिल्ह्यात चित्रपटसृष्टी उभारण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण! मेघराज राजे भोसले यांचे प्रयत्न

Jun 02, 2026 | 04:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM