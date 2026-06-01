Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

अमरावती येथे महायुतीचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल कार्यक्रमानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप, युवा स्वाभिमान आणि इतर मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याने प्रवीण पोटे निवडणूक लढवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील ११ जागांवर भाजप निवडणूक लढवत असून महायुतीचे सर्व १७ उमेदवार विजयी होतील, असा दावा त्यांनी केला. अमरावतीत प्रवीण पोटे यांना प्रचंड बहुमत मिळेल, असेही ते म्हणाले.
