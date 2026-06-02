Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

भिवंडी दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय राज्यमंत्री Ramdas Athawale यांनी पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हातभट्टी दारू शासनमान्य करण्याची मागणी केली. शासनाचे नियंत्रण राहिल्यास गोरगरिबांचे जीव वाचतील आणि महसूलही वाढेल, असे त्यांचे मत आहे. याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी मराठा आरक्षण, उपवर्गीकरण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवरही भूमिका मांडत जनगणनेनंतर जातीनिहाय आरक्षणाचा विचार व्हावा, असे सांगितले.
