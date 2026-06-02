Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • 30 Medicines Price Dropped By Government Bp Heart Disease To Diabetes Calcium Supplements Know The List

Medicine Price: रक्तदाबचे औषध रू. 9.40, डायबिटीस रु. 11.91; सरकारने तब्बल 30 आवश्यक औषधांचे दर केले कमी, वाचा यादी

Updated On: Jun 02, 2026 | 05:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

सरकारने ३० अत्यावश्यक औषधांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या औषधनिर्माण विभागाचा एक भाग असलेल्या राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने ३० औषधांच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत

औषधांच्या किमती झाल्या कमी (फोटो सौजन्य - iStock)

औषधांच्या किमती झाल्या कमी (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सरकारने ३० औषधांच्या किमती केल्या कमी 
  • रक्तदाबापासून डायबिटीसपर्यंत औषधांच्या किमती झाल्या कमी 
  • औषधांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय 
तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, ३० अत्यावश्यक औषधांबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या औषधनिर्माण विभागाचा एक भाग असलेल्या राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (NPPA) ३० औषधांच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. 

NPPA ने मधुमेह, रक्तदाब, जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, हाडांचे आजार, हृदयरोग आणि अवयव प्रत्यारोपण यांसारख्या विविध आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. नियम अधिक कडक करत, NPPA ने म्हटले आहे की, जर ग्राहकांना निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त पैसे देण्यास सांगितले गेले, तर आवश्यक कारवाई केली जाईल.

३७ अत्यावश्यक औषधे स्वस्त होणार! सरकारने ‘या’ औषधांच्या नवीन किमती केल्या निश्चित, जाणून घ्या

कोणत्या आजारांसाठी औषधांच्या किमती निश्चित केल्या आहेत?

सरकारने किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ अंतर्गत विविध आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या आणि सप्लिमेंट्सच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. अंदाजे ३० अत्यावश्यक औषध प्रकारांच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नवीन किमती तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत.

कोणत्या औषधांची किती किंमत?

  • सरकारने मधुमेहावरील औषधे एम्पाग्लिफ्लोझिन, सिटाग्लिप्टिन आणि मेटफॉर्मिन यांची किंमत प्रति टॅब्लेट ₹१४.८८ निश्चित केली आहे.
  • मधुमेहासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ग्लिमेपिराइड आणि नेटफॉर्मिन टॅब्लेटची किंमत ₹११.९१ निश्चित करण्यात आली आहे.
  • रक्तदाब आणि हृदयरोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिसोप्रोलोल फ्युमरेट आणि अ‍ॅम्लोडिपिन यांची किंमत प्रति टॅब्लेट ₹९.४० निश्चित करण्यात आली आहे.
  • अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या टारकोलिमीन प्रोलॉन्गड-रिलीज कॅप्सूलची किंमत प्रति टॅब्लेट ₹१२७ निश्चित करण्यात आली आहे.
  • व्हिटॅमिन डी३ ओरल सोल्युशनच्या १ मिलीची किंमत प्रति मिली ₹१४.९१ निश्चित करण्यात आली आहे
  • मिथाइलकोबालामिन, एल-मिथाइलफोलेट कॅल्शियम आणि कॅल्शियमसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पायरीडॉक्सल-५ फॉस्फेट गोळ्यांची किंमत प्रति गोळी ₹१९.७८ निश्चित करण्यात आली आहे.
  • वेदनाशामक जेलची किंमत प्रति ग्रॅम ₹३.३१ निश्चित करण्यात आली आहे
  • निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त दर आकारणे खपवून घेतले जाणार नाही
Medicine Price Hike: 1 एप्रिलपासून 900 हून अधिक आवश्यक औषधे महागणार

कठोर कारवाई होणार 

औषध ​​विक्रेत्यांनी औषधांची किंमत सूची प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. जर कोणताही उत्पादक किंवा विपणन कंपनी निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त दर आकारेल, तर त्यांना अतिरिक्त रक्कम व्याजासह शासकीय तिजोरीत जमा करावी लागेल. औषध विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. ग्राहकांना औषधे खरेदी करताना MRP तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, आणि जर त्यांच्याकडून जास्त दर आकारला गेला, तर ते nppa.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करू शकतात.

Web Title: 30 medicines price dropped by government bp heart disease to diabetes calcium supplements know the list

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ
1

Shriram Finance: ‘श्रीराम फायनान्स’ आता ‘पदुकोण स्कूल ऑफ बॅडमिंटन’चे मुख्य प्रायोजक; तळागाळातील खेळाडूंना मिळणार बळ

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार
2

Gold News: आता घरातील 32000 टन सोन्यावर सरकारची ‘करडी नजर’, PM मोदींच्या आवाहनानंततर कसे वाचणार विदेशी मुद्रा भांडार

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज
3

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा
4

RBI Report : आता चहा-भाजीसाठीही UPI चा धडाकेबाज वापर; RBI च्या अहवालातून मोठा खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Shivaji Kon Hota’ Controversy: प्रकाशकाकडून ‘शिवाजी कोण होता’च्या ४५,००० प्रती नष्ट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

‘Shivaji Kon Hota’ Controversy: प्रकाशकाकडून ‘शिवाजी कोण होता’च्या ४५,००० प्रती नष्ट; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jun 02, 2026 | 05:15 PM
अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

अरेंज मॅरेजनंतर आईचं निधन, मराठी अभिनेत्रीची डॉक्टर पतीसाठी भावूक पोस्ट;म्हणाली…

Jun 02, 2026 | 04:59 PM
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार? वर्षा गायकवाड यांचे गंभीर आरोप

Jun 02, 2026 | 04:59 PM
Budget Planning : खर्चावर नियंत्रण ठेवा, भविष्य सुरक्षित करा, होम क्रेडिट इंडियाने दिल्या आर्थिक शिस्तीच्या टिप्स

Budget Planning : खर्चावर नियंत्रण ठेवा, भविष्य सुरक्षित करा, होम क्रेडिट इंडियाने दिल्या आर्थिक शिस्तीच्या टिप्स

Jun 02, 2026 | 04:54 PM
Maharashtra Political: महायुतीमध्ये वाढती दरी! फडणवीसांच्या बैठकीला शिंदे अनुपस्थित; जागावाटपाचा वाद चिघळला

Maharashtra Political: महायुतीमध्ये वाढती दरी! फडणवीसांच्या बैठकीला शिंदे अनुपस्थित; जागावाटपाचा वाद चिघळला

Jun 02, 2026 | 04:53 PM
Medicine Price: रक्तदाबचे औषध रू. 9.40, डायबिटीस रु. 11.91; सरकारने तब्बल 30 आवश्यक औषधांचे दर केले कमी, वाचा यादी

Medicine Price: रक्तदाबचे औषध रू. 9.40, डायबिटीस रु. 11.91; सरकारने तब्बल 30 आवश्यक औषधांचे दर केले कमी, वाचा यादी

Jun 02, 2026 | 04:51 PM
Pune Political News : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड; ८२७ पैकी ७३४ मतांसह वर्चस्व स्पष्ट

Pune Political News : पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीचे पारडे जड; ८२७ पैकी ७३४ मतांसह वर्चस्व स्पष्ट

Jun 02, 2026 | 04:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM