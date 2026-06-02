Medicine Price: रक्तदाबचे औषध रू. 9.40, डायबिटीस रु. 11.91; सरकारने तब्बल 30 आवश्यक औषधांचे दर केले कमी, वाचा यादी

NPPA ने मधुमेह, रक्तदाब, जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, हाडांचे आजार, हृदयरोग आणि अवयव प्रत्यारोपण यांसारख्या विविध आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. नियम अधिक कडक करत, NPPA ने म्हटले आहे की, जर ग्राहकांना निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त पैसे देण्यास सांगितले गेले, तर आवश्यक कारवाई केली जाईल.
३७ अत्यावश्यक औषधे स्वस्त होणार! सरकारने ‘या’ औषधांच्या नवीन किमती केल्या निश्चित, जाणून घ्या
कोणत्या आजारांसाठी औषधांच्या किमती निश्चित केल्या आहेत?
The National Pharmaceutical Pricing Authority has fixed the retail price of 30 drug formulations, including Vitamin D3 Oral Solution, Calcium, Vitamin D3, Methylcobalamin, L-Methylfolate Calcium, Pyridoxal-5 phosphate and others. pic.twitter.com/XzaN6Q8QRM — ANI (@ANI) May 31, 2026
सरकारने किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ अंतर्गत विविध आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या आणि सप्लिमेंट्सच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. अंदाजे ३० अत्यावश्यक औषध प्रकारांच्या किमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नवीन किमती तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत.
कोणत्या औषधांची किती किंमत?
कठोर कारवाई होणार
औषध विक्रेत्यांनी औषधांची किंमत सूची प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. जर कोणताही उत्पादक किंवा विपणन कंपनी निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त दर आकारेल, तर त्यांना अतिरिक्त रक्कम व्याजासह शासकीय तिजोरीत जमा करावी लागेल. औषध विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. ग्राहकांना औषधे खरेदी करताना MRP तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, आणि जर त्यांच्याकडून जास्त दर आकारला गेला, तर ते nppa.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करू शकतात.