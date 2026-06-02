Maharashtra Political: महायुतीमध्ये वाढती दरी! फडणवीसांच्या बैठकीला शिंदे अनुपस्थित; जागावाटपाचा वाद चिघळला

विधान परिषदेच्या जागावाटपाबाबत आणि महायुतीमध्ये वाढणाऱ्या बंडखोरीमुळे एकनाथ शिंदे अत्यंत नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरू आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अधिकृत कार्यक्रमानुसार मंगळवारी शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणे अपेक्षित होते; मात्र, बैठक सुरू झाल्यानंतरही ते मंत्रालयात पोहोचले नाहीत. परिणामी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीपासून शिंदे यांनी दूर राहण्याचा घेतलेला निर्णय, हा महायुतीमध्ये सर्व ठिक नसल्याचा संकेत असू शकतो, अशा चर्चांना उधाण आले आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, विधान परिषदेच्या जागावाटपावरून एकनाथ शिंदे सध्या खूपच नाराज आहेत. विशेषतः नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड आणि यवतमाळ या चार प्रमुख विभागांमधील उमेदवार निवडीवरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. शिंदे गटाचा असा आरोप आहे की, त्यांना हक्काच्या असलेल्या जागा नाकारण्यात आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते या निर्णयामुळे अत्यंत व्यथित झाले आहेत.
विधान परिषद निवडणुकीच्या संदर्भात, महायुतीमध्ये सहभागी असलेल्या विविध पक्षांच्या अनेक मतदारसंघांमध्ये बंडखोरीही दिसून येत आहे. काही घटक पक्षांमधील नेत्यांनी महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात उघडपणे बंड पुकारले आहे. यामुळे महायुतीसमोरील अडचणींमध्ये आणखीच भर पडली आहे.
रायगड विधान परिषद जागेसाठी, महायुतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अनिकेत तटकरे यांना आपला अधिकृत उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले आहे. मात्र, शिंदे यांच्या शिवसेना गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांची कन्या जुईली दळवी हिनेही त्याच जागेसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान, अमरावतीमध्ये शिवसेनेचे विप्लव बाजोरिया यांनी भाजपचे अधिकृत उमेदवार प्रवीण पोटे यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. यामुळे ‘महायुती’मध्येच थेट संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
