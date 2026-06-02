Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने तेलंगणातील जहीराबाद येथे सुरू असलेला एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्ज तयार करण्याचा कारखाना उद्ध्वस्त करत ६.२२ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. मिरा रोड येथील ड्रग्ज प्रकरणाच्या तपासातून उघड झालेल्या या कारवाईमुळे संपूर्ण आंतरराज्यीय अंमली पदार्थ रॅकेटचा पर्दाफाश झाला असून आतापर्यंत एकूण २०.७२ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
