पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…

सध्या ई-डेपो उभारून ई-बस घेतल्या जाणार होत्या. सर्व ई-बस साधारण २०२१ पर्यंत पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणे अपेक्षित होते. पण, डेपो उभारण्यास उशीर होत असल्यामुळे या ई-बस दाखल होण्यास उशीर झाला.

Updated On: Feb 22, 2026 | 02:45 PM
पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची प्रतिक्षा कायम...

पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची प्रतिक्षा कायम... (iStock)

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यात पाच वर्षांपूर्वी येणाऱ्या ई-बसपैकी ४५ बस अखेर दाखल झाल्या आहेत. अद्यापही ११० बस दाखल होणे बाकी आहे. एकीकडे पीएमपीला बसची आवश्यकता असताना ठेकेदारांकडून या बस दाखल करण्यास उशीर केला जात आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात टप्प्याटप्प्याने ६५० ई-बस दाखल होणार होत्या. त्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत पीएमपीने करार केले आहेत.

सध्या ई-डेपो उभारून ई-बस घेतल्या जाणार होत्या. सर्व ई-बस साधारण २०२१ पर्यंत पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणे अपेक्षित होते. पण, डेपो उभारण्यास उशीर होत असल्यामुळे या ई-बस दाखल होण्यास उशीर झाला. ई-डेपोसाठी जागा आणि विजेचे जोडणीचे नियोजन करून देणे पीएमपी प्रशासनाचे काम आहे. इतर सर्व गोष्टी ठेकेदाराला कराव्या लागणार आहेत. त्यानुसार, सात डेपो कार्यान्वित होऊन पीएमपीच्या ताफ्यात पाच वर्षांनंतर देखील १६० बस येणे बाकी होते. संबंधित कंपनीकडे पीएमपीकडून पाठपुरावा केला जात होता. या बस पुरवण्यास उशीर झाल्यामुळे पीएमपीने कंपनीला दंड देखील केला. पण, २०२६ साल उजाडले तरी पूर्ण बस मिळाल्या नाहीत.

पीएमपीला अद्यापही ११० ई-बस मिळणे बाकी आहे. ठेकेदाराकडून सतत बस लवकर पुरवतो, असे सांगितले जाते. आता ४५ बस दिल्या असून, इतर बस दोन महिन्यांत पुरवतो, असे कंपनीकडून सांगितल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच, पीएमपीने येणाऱ्या नवीन ई-बस देताना त्यांना असलेल्या बॅटऱ्यांचे तंत्रज्ञान अत्याधुनिक असावे, अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार ठेकेदाराकडून देखील येणाऱ्या उर्वरित बसला ब्लेड टेक्नॉलॉजीच्या बॅटऱ्या बसवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण, या बस वेळेत मिळणार का असा प्रश्न अद्यापही कायम आहे.

पुणे स्टेशन, वाघोल असे सात डेपो

पुणे स्टेशन, निगडी, भेकराईनगर, बाणेर, वाघोली, चऱ्होली, माण असे सात डेपो आहेत. पुणे स्टेशन, भेकराईनगर, निगडी येथून सर्वाधिक १०० ई-बस वेगवेगळ्या ठिकाणी धावतात. माण, चऱ्होली आणि बाणेर येथे ५० पेक्षाही कमी बस धावत होत्या. त्यामुळे नवीन आलेल्या बस या डेपोंना देण्यात आल्या आहेत.

Electric Vehicle Market in India : भारताच्या ईव्ही क्रांतीला वेग! २०२५ मध्ये पीएलआय आणि पीएम ई-ड्राइव्हचा मोठा प्रभाव

Published On: Feb 22, 2026 | 02:42 PM

