Chhatrapati Sambhajinagar: नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद धोक्यात? तिसरे अपत्य आणि बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींनी खळबळ

महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात या घडामोडींमुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. पराभूत उमेदवारांकडून विजयी सदस्यांविरोधात आक्षेप नोंदविण्यात आले असून संबंधित सदस्यांचे पद रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारींमध्ये काही नगरसेवकांकडे तिसरे अपत्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, तर काहींवर त्यांच्या मालमत्तांवर परवानगीशिवाय बांधकामे केल्याचा व शासकीय जागांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप आहे. प्रशासनाने या तक्रारी गंभीरतेने घेत सर्व प्रकरणे नगर रचना विभागाकडे वर्ग केली आहेत. विभागाकडून संबंधित मालमत्तांची बांधकाम परवानगी, नकाशा मंजुरी, वापर परवाना आदी कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे.
तिसरे अपत्य असल्याच्या आरोपांचाबत चार ते पाच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र अनेक तक्रारींमध्ये आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नसल्याचे प्राथमिक छाननीत आढळले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना संबंधित जन्मनोंद, शासकीय दाखले किवा अन्य वैध पुरावे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुरावे प्राप्त झाल्यानंतर त्याची पडताळणी करूनच पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
Chhatrapati Sambhajinagar: शहागंजमध्ये महापालिकेचा ‘बुलडोझर’! गर्भवती महिलेला मारहाण नडली; रस्ते केले चकाचक
अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांबाबत १७ ते १८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये नमूद मालमत्ताची बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे आणि नियमांनुसार बांधकाम झाले आहे की नाही, याची सखोल तपासणी केली जात आहे. संबंधित इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. कागदपत्राची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल निवडणूक विभागाला पाठविला जाणार आहे.
अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामांबाबत १७ ते १८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये नमूद केलेल्या मालमत्तांची बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे आणि नियमांनुसार बांधकाम झाले आहे की नाही याची सखोल तपासणी केली जात आहे. संबंधित इमारतींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी इमारत निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. पाहणी अहवाल आणि कागदपत्रांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर एकत्रित अहवाल निवडणूक विभागाला पाठविला जाणार आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar: स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती ग्राहकांची ‘चांदी’! ७ महिन्यांत २ कोटींची सवलत; महावितरणचा मोठा खुलासा