Google ने सादर केले नवे AI इमेज जेनरेशन मॉडेल... Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

Google Nano Banana 2: गुगलने घोषणा केली आहे की, कंपनी त्यांच्या अनेक अ‍ॅप्समध्ये नॅनो बनाना 2 चा सपोर्ट देणार आहे. यामध्ये जेमिनी अ‍ॅप्ससह गूगल सर्च, गूगल एआई स्टूडियो, जेमिनी एपीआई, फ्लो आणि गूगल एड्स समाविष्ट आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:27 PM
गुगलने एआय जगात मोठा धमाका केला आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळे सर्व टेक कंपन्यांची झोप उडाली आहे. गूगलने त्यांचे एआय इमेज जनरेशन मॉडेलचे लेटेस्ट मॉडेल Nano Banana 2 सादर केले आहे. कंपनीने सादर केलेल्या नवीन मॉडेल Gemini 3.1 Flash Image या नावाने देखील ओळखले जाते. हे मॉडेल ऑरिजनल नॅनो बनानावर आधारित आहे, जे इमेज एडिटिंग स्किलसाठी ओळखले जाते. यासोबतच नॅनो बनाना प्रो एडवांस इंटेलिजेंस आणि स्टुडियो-क्वालिटी क्रिएटिव कंट्रोलसाठी देखील एक चांगला पर्याय मानले जाते. गूगलचं असं म्हणणं आहे की, लेटेस्ट नॅनो बनाना 2 दोन्हीकडून सर्वोत्तम परफॉर्मंस ऑफर करणार आहे.

नॅनो बनाना 2 चे वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया

गूगलने नॅनो बनाना 2 ला फास्ट इमेज जेनरेशन, एडिटिंग आणि क्विक एडिटसाठी डिझाईन केले आहे. नवीन मॉडेल जेमिनीच्या नॉलेट आणि रियल-टाइम वेब इन्फॉर्मेंशनचा वापर करून अचूक ईमेज क्रिएट करणार आहे. या सर्व वैशिष्ट्यांच्या मदतीने हे मॉडेल इन्फोग्राफिक्स, सिंपल डायग्राम आणि डेटा बेस विजुअल जेनरेट करणार आहे. (फोटो सौजन्य – Google) 

गुगलचं असं म्हणणं आहे की, हे नवीन मॉडेल ईमेजमध्ये टेस्ट आधीपेक्षा चांगल्या पद्धतीने हँडल करणार आहे. म्हणजेच यूजर्स इमेजमध्ये क्लीअर आणि वाचण्यायोग्य टेक्स्ट जोडू शकणार आहेत. हे नवीन मॉडेल सोशल मीडिया पोस्ट तयार करण्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. यासोबतच हे मॉडेल इमेज टेक्स्ट ट्रांसलेट देखील करू शकणार आहे. गुगलने लेटेस्ट नॅनो बनाना 2 मॉडेलमध्ये क्रिएटिव कंट्रोल देखील सुधारले आहे. कंपनीने असा दावा देखील केला आहे की, वेगवेगळ्या आस्पेक्ट रेशियो आणि 512 पिक्सेलपासून 4K रिजोल्यूशनच्या इमेज तयार केल्या जाऊ शकतात.

कसा मिळणार गुगल नॅनो बनाना 2 चा एक्सेस

नॅनो बनाना 2 गूगलच्या सर्व प्रोडक्ट्ससह रोलआउट केले जाणार आहे. ते जेमिनी अ‍ॅप, गुगल सर्चचे एआय मोड आणि लेन्स, एआय स्टुडिओ आणि जेमिनी एपीआय, गुगल क्लाउडचे व्हर्टेक्स एआय, फ्लो आणि गुगल जाहिरातींमध्ये वापरले जाऊ शकते. हे नवीन मॉडेल सर्व गुगल एआय मॉडेल्समध्ये इमेज जनरेशनसाठी लाईव्ह झाले आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन मॉडेलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हाय-स्पीड प्रोसेसिंग आहे. याचा अर्थ असा की तुम्हाला तुमची इच्छित ईमेज तयार होण्याची किंवा संपादित होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही.

Published On: Feb 27, 2026 | 04:27 PM

