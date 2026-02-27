Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vaya Vandana Card: ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार! ‘या’ जिल्ह्यायामध्ये ‘वय वंदना कार्ड’ मोहीम सुरू

जिल्ह्यातील ७० वर्षांवरील सुमारे २ लाख ३१ हजार ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचे लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करून कार्ड वितरित करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 03:35 PM
७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार! (Photo Credit- X)

७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार! (Photo Credit- X)

  • ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार!
  • ‘या’ जिल्ह्यायामध्ये ‘वय वंदना कार्ड’ मोहीम सुरू
छत्रपती संभाजीनगर ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने, ७० वर्षे व त्यापुढील वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘वय वंदना कार्ड’ तयार करण्याची विशेष मोहीम जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. ही मोहीम २० फेब्रुवारी ते १३ मार्च २०२६ या कालावधीत संपूर्ण जिल्हाभर राबवण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील ७० वर्षांवरील सुमारे २ लाख ३१ हजार ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचे लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करून कार्ड वितरित करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ज्येष्ठ नागरिक स्वतः संबंधित पोर्टलवर जाऊन किंवा आयुष्मान ऍपद्वारे आपले कार्ड बनवू शकतात. या व्यतिरिक्त, गावोगावी असलेल्या आशा सेविका, रेशन दुकानदार आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्या मदतीने हे कार्ड काढता येईल.

Chhatrapati Sambhajinagar: नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे पद धोक्यात? तिसरे अपत्य आणि बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींनी खळबळ

कार्ड बनवण्यासाठी लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक आणि आधारशी संलग्न असलेला मोबाईल क्रमांक (ओटीपीसाठी) आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून केवळ ५ मिनिटांत कार्ड तयार होते अशी माहिती जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने दिली आहे.

जिल्ह्यातील उर्वरित लाभार्थ्यांच्या याद्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना सोपवण्यात आल्या असून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दररोज किमान २५ ई-केवायसी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये ७० वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे १०० टक्के कार्ड वाटप पूर्ण होईल, अशा गावांचा व उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जिल्हास्तरावर गौरव करण्यात येणार आहे.

उपचारासाठी पाच लाखांपर्यंतचे कव्हरेज

या कार्डाद्वारे पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. कार्डधारक प्रत्येक व्यक्तीला ५ लाख रुपयांचे उपचाराचे कव्हरेज या अंतर्गत मिळणार आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: शहागंजमध्ये महापालिकेचा ‘बुलडोझर’! गर्भवती महिलेला मारहाण नडली; रस्ते केले चकाचक

Published On: Feb 27, 2026 | 03:35 PM

