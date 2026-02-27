SEBI on Mutual Fund: म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये मोठा बदल; सेबीकडून ‘लाइफ सायकल फंड’ सादर

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बाजार नियामक सेबीने गुरुवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणासाठी सुधारित फ्रेमवर्क जारी केले. या अंतर्गत, 'लाइफ सायकल फंड' समाविष्ट करण्यात आले आहेत, सोल्युशन-ओरिएंटेड योजनांची श्रेणी काढून टाकण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 04:35 PM
  • म्युच्युअल फंड नियमांत सुधारणा
  • सेबीकडून ‘लाइफ सायकल फंड’ सादर
  • निवृत्ती आणि शिक्षण फंडांवर परिणाम
 

SEBI on Mutual Fund: बाजार नियामक सेबीने गुरुवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणासाठी सुधारित फ्रेमवर्क जारी केले. या अंतर्गत, ‘लाइफ सायकल फंड’ समाविष्ट करण्यात आले आहेत, सोल्युशन-ओरिएंटेड योजनांची श्रेणी काढून टाकण्यात आली आहे आणि एकरूपता आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी प्रकटीकरणाचे निकष कडक करण्यात आले आहेत. हे पाऊल योजनेच्या नावांमध्ये अतिरंजित परतावा दाव्यांना आळा घालण्यासाठी आणि ‘नावा प्रमाणे’ असल्याची खात्री करण्यासाठी आहे. बदलत्या म्युच्युअल फंड लँडस्केप आणि विविध मालमत्ता वर्गामध्ये उदयोन्मुख संधींनुसार नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी सेबी प्रयत्नशील आहे.

Airline Refund Rules: एअरलाइनच्या वेबसाइटवरून तिकीट घेतले? ४८ तासांत फ्री कॅन्सलेशनची संधी

त्याच्या परिपत्रकात, सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने योजनांचे पाच श्रेणींमध्ये व्यापकपणे वर्गीकरण केले आहेः इक्विटी, डेट (बॉन्ड), हायब्रिड, लाइफ सायकल आणि इतर योजना; फंड ऑफ फंड योजना; आणि इंडेक्स फंड किंवा ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) सारख्या निष्क्रय योजना. सेबीने म्हटले आहे की, योजनेचे नाव स्कीम श्रेणीनुसार असेल. गुंतवणूकदारांना योजना ओळखणे सोपे करणे आणि म्युच्युअल फंडांमधील विशिष्ट श्रेणीतील योजनांच्या नावांमध्ये एकरूपता आणणे हे उद्दिष्ट आहे.

बाजार नियामकाने म्हटले आहे की, योजनेच्या नावांमध्ये असे शब्द/वाक्प्रचार वापरले जाऊ नयेत जे केवळ योजनेच्या परताव्याच्या पैलूचा संदर्भ देतात. ऑफर डॉक्युमेंट्स आणि जाहिरातींमध्ये’ योजना प्रकार ‘चे वर्णन सेबीने निर्धारित केलेल्या स्वरूपाचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. चॉइस वेल्थचे सीईओ निकुंज सराफ म्हणाले की, सेबीचे नवीन वर्गीकरण नियम हे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी वाढत्या गुंतागुंतीच्या उद्योगाला सोपे करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ते म्हणाले, ‘इक्विटी, डेट (बॉन्ड), हायब्रिड आणि सोल्युशन ओरिएंटेड फंडांमध्ये स्पष्टपणे श्रेणी परिभाषित करून आणि एकसमान मालमत्ता वाटप मर्यादा निश्चित करून, नियामक खात्री करत आहे की योजना खरोखरच त्यांचे दावे प्रतिबिंबित करतात.

US Stock Market: भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक दरवाजे खुले; ३० देशांत ट्रेडिंगची मिळणार संधी

यामुळे डुप्लिकेशन कमी होते, तुलनात्मकता सुधारते आणि उत्पादन स्थितीत आवश्यक पारदर्शकता येते.’ परिपत्रकानुसार, सोल्युशन ओरिएंटेड योजनांची श्रेणी तात्काळ बंद करण्यात आली आहे. या श्रेणी अंतर्गत विद्यमान योजनांमध्ये नवीन गुंतवणूक स्वीकारली जाणार नाही आणि सेबीच्या पूर्व मंजुरीच्या अधीन राहून समान मालमत्ता वाटप आणि जोखीम प्रोफाइल असलेल्या इतर योजनांमध्ये विलीन केली जाईल. सोल्युशन ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड योजना ही निवृत्ती किंवा मुलांचे शिक्षण यासारख्या विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी डिझाइन केलेली विशेष, दीर्घकालीन गुंतवणूक साधने आहेत.

Published On: Feb 27, 2026 | 04:34 PM

