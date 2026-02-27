Mercedes पासून Skoda पर्यंत, मार्च 2026 मध्ये होऊ शकतात ‘या’ धमाकेदार Cars लाँच

Mercedes-Benz कडून भारतात V-Class एमपीव्ही लाँच करण्याची तयारी सुरू आहे. ही लक्झरी एमपीव्ही 2 मार्च रोजी अधिकृतपणे लाँच केली जाणार आहे. कंपनी या कारचे फेसलिफ्ट व्हर्जन बाजारात आणणार आहे. याची संभाव्य एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1 कोटी रुपयांच्या आसपास असू शकते.
लक्झरी एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Audi कडून Audi SQ8 मार्च महिन्यात लाँच केली जाऊ शकते. या एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम फीचर्स आणि दमदार इंजिन दिले जाणार आहे. कंपनी ही कार 17 मार्च 2026 रोजी लाँच करू शकते. लाँचच्या वेळी याची संभाव्य एक्स-शोरूम किंमत 1 ते 1.5 कोटी रुपये दरम्यान असू शकते.
Renault कडून भारतात Duster ची नवीन जनरेशन पुन्हा लॉन्च करण्याची तयारी सुरू आहे. कंपनीने या एसयूव्हीचे लाँचिंग जानेवारीमध्ये केले होते आणि आता 17 मार्च रोजी ती औपचारिकपणे लाँच केली जाऊ शकते.
Škoda Auto कडून Kushaq ला जानेवारीमध्ये सादर करण्यात आले होते. आता ही एसयूव्ही मार्च 2026 दरम्यान लाँच केली जाऊ शकते. मात्र कंपनीने अद्याप या कारच्या अधिकृत लाँच डेटची घोषणा केलेली नाही.
Toyota कडून जानेवारी 2026 मध्ये भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही म्हणून Urban Cruiser EV सादर करण्यात आली होती. आता ही एसयूव्ही मार्च महिन्यात अधिकृतपणे लाँच होण्याची शक्यता आहे. याची संभाव्य एक्स-शोरूम किंमत 17 ते 20 लाख रुपये दरम्यान असू शकते.
Nissan ने फेब्रुवारी महिन्यात बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये Gravite लाँच केली होती. त्यानंतर कंपनी मार्चमध्ये मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Tekton लाँच करू शकते. या एसयूव्हीमध्ये Renault Duster प्रमाणेच अनेक आधुनिक फीचर्स आणि दमदार इंजिन दिले जाण्याची शक्यता आहे.