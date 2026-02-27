Rajya Sabha Election 2026: महायुतीत जागावाटप निश्चित; भाजप ४, तर शिंदे आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी १ जागा

Rajya Sabha Election 2026 Mahayuti Candidate Name List : महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या ७ जागांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विधानसभेतील सध्याच्या पक्षीय संख्याबळानुसार, महायुतीचे पारडे जड असून त्यांच्या वाट्याला ६ जागा येणार आहेत, तर महाविकास आघाडीला (MVA) एका जागेवर समाधान मानावे लागणार आहे. महायुतीमध्ये भाजप ४ जागांवर आपले उमेदवार उभे करणार असून, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना प्रत्येकी १ जागा देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महायुतीच्या ६ जागांपैकी ३ उमेदवारांची नावे जवळपास निश्चित झाले आहेत. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने (AP) पार्थ पवार यांना दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत त्यांच्या नावावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दुसरीकडे भाजपच्या वाट्याला आलेल्या ४ जागांपैकी २ जागांवर अनुभवी नेत्यांना पुन्हा संधी देण्याची शक्यता आहे. तर उर्वरित २ जागांवर नवीन चेहऱ्यांना वाव दिला जाऊ शकतो.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत एका जागेसाठी सुरू असलेल्या चढाओढीमध्ये माजी खासदाराचे नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे.
शिवसेनेच्या (Shivsena) वाट्याला आलेल्या एका जागेसाठी पक्षांतर्गत मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांनी माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब केले आहे. शेवाळे यांचे दिल्लीतील कामाचे अनुभव आणि पक्षनिष्ठेमुळे त्यांना ही संधी दिली जाऊ शकते. याशिवाय ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर यांनीही या जागेसाठी फिल्डिंग लावल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पक्षीय गणिते पाहता शेवाळे यांची वर्णी लागण्याची दाट शक्यता असून, पुढील दोन दिवसांत याची अधिकृत घोषणा होऊ शकते.
राज्यसभेच्या ७ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची (MVA) कसोटी लागणार आहे. विधानसभेतील संख्याबळानुसार महाविकास आघाडीला केवळ एकच जागा सुरक्षितपणे जिंकता येणार आहे. मात्र, या एका जागेसाठी मित्रपक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असून, उमेदवारी कोणाला मिळणार याबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे.
महाविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांनी या जागेवर आपला दावा सांगितला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची राज्यसभेची मुदत २ एप्रिल २०२६ रोजी संपत आहे. रोहित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी शरद पवारांनीच पुन्हा राज्यसभेवर जावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, पवारांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
ठाकरे गटाचे संख्याबळ (२० आमदार) आघाडीत सर्वाधिक असल्याने या जागेवर त्यांचा नैसर्गिक दावा असल्याचे बोलले जात आहे. खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांची मुदत संपत असल्याने त्यांना पुन्हा संधी मिळावी किंवा राजन विचारे, विनायक राऊत यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. तर, काँग्रेसकडे १६ आमदार असून, त्यांनीही या जागेसाठी किंवा आगामी विधान परिषद (MLC) निवडणुकीत जागा मिळावी म्हणून आग्रही भूमिका घेतली आहे.
लक्षणीय बाब म्हणजे, ४६ मते सोबत असल्याने महाविकास आघाडी एक जागा सहज जिंकू शकते. मात्र, महायुतीकडे अतिरिक्त मते असल्याने त्यांनी दुसरा उमेदवार उभा केल्यास मतफुटीची भीतीही नाकारता येत नाही.