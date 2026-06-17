बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Smart City SPV Maharashtra: स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, महापालिका आयुक्तांकडे

Updated On: Jun 17, 2026 | 01:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

केंद्र सरकारचे स्मार्ट सिटी मिशन संपल्यानंतरही महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेत 'एसपीव्ही' (SPV) संस्था कायम ठेवल्या आहेत. ११ मे २०२६ च्या जीआरनुसार आता महापालिका आयुक्त याचे प्रमुख असतील.

Smart City SPV Maharashtra

Smart City SPV Maharashtra

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • स्मार्ट सिटी मिशन संपले तरी ‘SPV’ संस्था कायम राहणार
  • राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
  • महापालिका आयुक्तांकडे
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): केंद्र शासनाचे (Central Goverment) स्मार्ट सिटी मिशन संपुष्टात आल्यानंतर विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) संस्थांचे भवितव्य अनिश्चित झाले होते. मात्र राज्य शासनाने स्मार्ट सिटीची एसपीव्ही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या देखरेखीसह भविष्यातील विशेष योजनांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार महापालिका आयुक्त हे एसपीव्हीचे प्रमुख असतील, तर संचालक मंडळात लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा समावेश राहणार आहे. केंद्र शासनाने ३१ मार्च २०२६ रोजी स्मार्ट सिटी मिशनची औपचारिक सांगता केली.

पूर्ण झालेली अन् सुरू असलेली कामे आता महानगरपालिकेकडे वर्ग

त्यानंतर मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेली तसेच सुरू असलेली कामे संबंधित महापालिकांकडे वर्ग करण्यात आली. या प्रक्रियेसोबतच स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्ही संस्थाही बरखास्त करण्यात आल्या आणि त्यांची संचालक मंडळे विसर्जित करण्यात आली होती. मात्र एसपीव्ही स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. तसेच मान्यतेसाठी शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे एसपीव्ही रद्द झाल्यास यासाठी केलेली आर्थिक व प्रशासकीय गुंतवणूक वाया जाईल, अशी भूमिका काही महापालिकांतील तज्ज्ञ पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनासमोर मांडली होती.

पाणीपुरवठा योजनेतील विलंबावरून हायकोर्ट तीव्र नाराज; कंत्राटदार आणि ‘मजीप्र’ला एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश

याशिवाय स्मार्ट सिटी अंतर्गत पूर्ण झालेल्या आणि सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक असल्याचेही नमूद करण्यात आले. केंद्र व राज्य शासनाकडून भविष्यात जाहीर होणाऱ्या विशेष प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीव्ही उपयुक्त ठरू शकते, असा मुद्दाही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने एसपीव्ही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला, यासंदर्भातील शासन निर्णय ११ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार एसपीव्हीचे नेतृत्व आता महापालिका आयुक्तांकडे असेल. यापूर्वी ही जबाबदारी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे असायची.

एसपीव्ही कायम ठेवण्यामागील प्रमुख कारणे

स्मार्ट सिटी मिशन संपल्यानंतरही शहरांमध्ये राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांची देखरेख आणि व्यवस्थापन सातत्याने सुरू राहणे आवश्यक आहे. एसपीव्ही बरखास्त झाल्यास त्यासाठी केलेल्या तांत्रिक प्रक्रिया, नोंदणी आणि लाखो रुपयांचे शुल्क निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता होती. तसेच भविष्यात केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या विशेष नागरी विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उपलब्ध राहावी, यासाठी एसपीव्ही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ

Web Title: Maharashtra govt to retain smart city spv municipal commissioners appointed as heads

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Census Employee Insurance: जनगणनेच्या कामात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात? आता शासनाकडे विशेष विम्याची होतेय मागणी
1

Census Employee Insurance: जनगणनेच्या कामात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात? आता शासनाकडे विशेष विम्याची होतेय मागणी

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ
2

‘मैदानावर जाते’ म्हणत घराबाहेर पडली, काही तासांत शिक्षिकेचा मृतदेह सापडला; छ. संभाजीनगरात खळबळ

पाणीपुरवठा योजनेतील विलंबावरून हायकोर्ट तीव्र नाराज; कंत्राटदार आणि ‘मजीप्र’ला एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश
3

पाणीपुरवठा योजनेतील विलंबावरून हायकोर्ट तीव्र नाराज; कंत्राटदार आणि ‘मजीप्र’ला एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश

Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ
4

Chhatrapati Sambhajinagar: शेतकऱ्यांचे पावसाकडे लक्ष; पाच तालुक्यांत पाणीटंचाई, जिल्ह्याच्या सरासरी पाणीपातळीत १.०४ मीटरने वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zagnelis Protect : आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडियाचे ‘झॅगनेलीस प्रोटेक्ट’ लाँच! ऑटो उद्योगासाठी आयातीला देशी पर्याय

Zagnelis Protect : आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडियाचे ‘झॅगनेलीस प्रोटेक्ट’ लाँच! ऑटो उद्योगासाठी आयातीला देशी पर्याय

Jun 17, 2026 | 02:34 PM
The Making of a Cricketer: ‘प्लास्टिकची बॅट ते…’; इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये श्री चरणीच्या रूपाने उमललं ‘सुवर्णकमळ’

The Making of a Cricketer: ‘प्लास्टिकची बॅट ते…’; इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये श्री चरणीच्या रूपाने उमललं ‘सुवर्णकमळ’

Jun 17, 2026 | 02:28 PM
Alpha Trailer: आलिया भट्टचा रौद्र अवतार, शर्वरीची तुफानी अॅक्शन; ऋतिक रोशन देणार सरप्राइज?

Alpha Trailer: आलिया भट्टचा रौद्र अवतार, शर्वरीची तुफानी अॅक्शन; ऋतिक रोशन देणार सरप्राइज?

Jun 17, 2026 | 02:25 PM
ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये वैज्ञानिक संशोधनाची सुवर्णसंधी! अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये वैज्ञानिक संशोधनाची सुवर्णसंधी! अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Jun 17, 2026 | 02:25 PM
Chandrapur Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! आई उपचार घेत असताना 8 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; त्याच दिवशी आईचीही प्राणज्योत मालवली

Chandrapur Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! आई उपचार घेत असताना 8 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; त्याच दिवशी आईचीही प्राणज्योत मालवली

Jun 17, 2026 | 02:25 PM
Women’s T20 World Cup मध्ये भारताचा दुसरा सामना आज; सेमीफायनलवर टीम इंडियाची नजर, पाहा नेदरलँड्सविरुद्ध संभाव्य Playing 11

Women’s T20 World Cup मध्ये भारताचा दुसरा सामना आज; सेमीफायनलवर टीम इंडियाची नजर, पाहा नेदरलँड्सविरुद्ध संभाव्य Playing 11

Jun 17, 2026 | 02:22 PM
KDMC News : आगरी-कोळी समाज आक्रमक; केडीएमसीचे वादग्रस्त पुस्तक रद्द करण्यासाठी जोरदार मागणी

KDMC News : आगरी-कोळी समाज आक्रमक; केडीएमसीचे वादग्रस्त पुस्तक रद्द करण्यासाठी जोरदार मागणी

Jun 17, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा