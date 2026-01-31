Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ढगाळ वातावरणाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाढली हुडहुडी; लहानांसह, ज्येष्ठांच्या आरोग्यावर परिणाम

शहरात रोज बदलणाऱ्या वातावरणाचा फटका नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. सर्दी, डोकेदुखी, अंगदुखीसह ताप आणि व्हायरल आजारांनी डोके वर काढले आहे. मागील तीन दिवसांत क्लिनिकमध्ये रुग्णांची संख्या वाढीस लागली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:58 PM
ढगाळ वातावरणाने जिल्ह्यात हुडहुडी वाढली

ढगाळ वातावरणाने जिल्ह्यात हुडहुडी वाढली (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

छत्रपती संभाजीनगर : मागील महिनाभरापासून हवेत असलेल्या गारव्यात गुरुवारी (दि.२९) आणखी घट झाली होती. तर शुक्रवारी (दि. ३०) रोजी देखील हवामान अपेक्षेपेक्षा थंड राहिले. परिणामी, व्हायरल साथीच्या आजारांनी लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. उत्तरेकडील शितवारे महाराष्ट्रात दाखल होत असल्याने राज्यातील हवेत कमालीचा गारवा पसरला आहे. याचा परिणाम मराठवाड्यासह छत्रपती संभाजीनगर शहरातदेखील अनुभवण्यास येत आहे.

शहरात रोज बदलणाऱ्या वातावरणाचा फटका नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. सर्दी, डोकेदुखी, अंगदुखीसह ताप आणि व्हायरल आजारांनी डोके वर काढले आहे. मागील तीन दिवसांत क्लिनिकमध्ये रुग्णांची संख्या वाढीस लागली आहे. तरुणांच्या तुलनेत लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना हवामान बदलाचा अधिक परिणाम होतो. लहान मुले आणि ज्येष्ठांना सर्दीमुळे छातीत कफ होणे आणि श्वसनाच्या तक्रारी सुरु झाल्या आहेत. अशावेळी थंड पाणी पिणे टाळणे, पहाटे, सायंकाळी आणि रात्रीच्या गारव्यात बाहेर पडणे टाळणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, आरोग्याकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेणेही आवश्यक आहे. काही दिवस हा गारवा कायम राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

शुक्रवारी तापमानात घसरण

शहरात शुक्रवारी दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. पहाटे, सायंकाळी आणि रात्री कमालीचा गारवा अनुभवायला मिळाला. ढगाळ वातावरणासह किमान तापमानासह कमाल तापमानदेखील घसरल्याने हवेत कमालीचा गारवा पसरला होता. गुरुवारी किमान तापमानात अडीच अंशाची घट होऊन किमान तापमान १४.८ अंश सेल्शिअसची नोंद चिकलठाणा वेधशाळेने घेतली होती तर शुक्रवारीदेखील वातावरण थंड होते. कमाल २९.४ तर किमान तापमान १६.२ अंश सेल्शियसची नोंद चिकलठाणा वेधशाळेने केली.

फेब्रुवारीत किमान तापमान पुन्हा घसरणार

शहरात जानेवारीच्या सुरुवातीला रात्रीचे तापमान १३ ते १४ अंश सेल्शियसच्या दरम्यान होते. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ते १० ते ११ अंशादरम्यान गेले. १३ जानेवारीपासून तापमानात वाढ होण्यात सुरुवात झाली. हवेतील आर्द्रता सकाळी ६८ टक्के तर सायंकाळी ५० टक्के इतकी राहिली. ३१ जानेवारीपर्यंत कमाल तापमान ३० ते ३१ अंशापर्यंत जाण्याची शक्यता असून १ ते ३ फेब्रुवारीदरम्यान किमान तापमानासह पुन्हा किंचित घट होऊन पारा १५ अंशापर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Weather : हवामान बदलणार ! राज्यात थंडीचा जोर कमी, कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर अपडेट

Web Title: Cloudy weather increased in chhatrapati sambhaji nagar district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 02:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी
1

US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 5Th 20I :कर्णधार म्हणून सूर्या रचणार इतिहास! एका षटकारासह घालेल विक्रमाचा धुमाकुळ 

IND vs NZ 5Th 20I :कर्णधार म्हणून सूर्या रचणार इतिहास! एका षटकारासह घालेल विक्रमाचा धुमाकुळ 

Jan 31, 2026 | 03:57 PM
Budget 2026 : अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष; PM किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढणार?

Budget 2026 : अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष; PM किसान सन्मान योजनेची रक्कम वाढणार?

Jan 31, 2026 | 03:54 PM
ट्रम्प इस्रायलच्या मुठीत? Jeffrey Epstein प्रकरणावरुन अमेरिकेत वाद; नेतन्याहूंच्या हातात रिमोट कंट्रोल? 

ट्रम्प इस्रायलच्या मुठीत? Jeffrey Epstein प्रकरणावरुन अमेरिकेत वाद; नेतन्याहूंच्या हातात रिमोट कंट्रोल? 

Jan 31, 2026 | 03:52 PM
Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…

Jayant Patil : “मला दोन्ही पक्ष एकत्र करायचे…”, अजितदादा पवारांबाबत जयंत पाटील स्पष्टच बोलले…

Jan 31, 2026 | 03:47 PM
Bihar Crime: क्लासला निघालेल्या तरुणाची अपहरण करून हत्या; इंस्टाग्राम वादातून मुलीच्या प्रियकराने रचला कट

Bihar Crime: क्लासला निघालेल्या तरुणाची अपहरण करून हत्या; इंस्टाग्राम वादातून मुलीच्या प्रियकराने रचला कट

Jan 31, 2026 | 03:45 PM
Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

Budget 2026: कंटाळवाणा नव्हे तर रेल्वेचा प्रवास सुखकर! Vande Bharat सुसाट, तब्बल ‘इतके’ कोटी…

Jan 31, 2026 | 03:42 PM
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या पहिले स्वप्नामध्ये या गोष्टी दिसणे असते शुभ, महादेवांच्या आशीर्वादांचे आहे प्रतीक

Jan 31, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM