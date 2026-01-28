Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी

US Winter Storm Weather Update:अमेरिकेत हिवाळा कहर करत आहे. अलिकडेच आलेल्या एका भयंकर वादळामुळे अर्ध्या लोकसंख्येला लॉकडाऊनमध्ये जावे लागले. लोक बरे होऊ लागले असतानाच, आणखी एक नैसर्गिक आपत्ती महासत्तेच्या जवळ येत आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 04:20 PM
  • ‘बॉम्ब सायक्लोन’चा धोका: अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर (East Coast) एका महाभयंकर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट घोंगावत असून, यामुळे विक्रमी हिमवृष्टी आणि चक्रीवादळासारख्या वाऱ्यांचा इशारा देण्यात आला आहे.
  • ३५ हून अधिक मृत्यू: गेल्या आठवड्यात आलेल्या ‘विंटर स्टॉर्म फर्न’ (Winter Storm Fern) मुळे अमेरिकेतील १४ राज्यांत आतापर्यंत ३५ जणांचा मृत्यू झाला असून १८ राज्यांमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.
  • निसर्गाचा लॉकडाऊन: या नवीन आपत्तीमुळे न्यूयॉर्क, बोस्टन आणि वॉशिंग्टन डी.सी. सारख्या प्रमुख शहरांतील जनजीवन पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता असून लाखो लोक वीजपुरवठ्याविना अंधारात राहण्याचा धोका आहे.

US Winter Storm Update January 2026 : जगातील सर्वात मोठी महासत्ता मानली जाणारी अमेरिका (America) सध्या निसर्गाच्या कोपापुढे हतबल झाली आहे. आधीच ‘विंटर स्टॉर्म फर्न’ (Winter Storm Fern) ने अमेरिकेच्या अर्ध्या लोकसंख्येला घरांत कैद केले असताना, आता अटलांटिक महासागरातून एक नवीन ‘बर्फाळ राक्षस’ बाहेर येण्यास तयार आहे. हवामान शास्त्रज्ञांनी या आगामी वादळाला ‘बॉम्ब सायक्लोन’ (Bomb Cyclone) असे नाव दिले असून, ते या आठवड्याच्या शेवटी अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर धडकणार आहे.

काय आहे हे ‘बॉम्ब सायक्लोन’?

हवामान शास्त्रानुसार, जेव्हा एखाद्या वादळाचा वातावरणीय दाब २४ तासांच्या आत २४ मिलीबारपेक्षा जास्त वेगाने कमी होतो, तेव्हा त्याला ‘बॉम्बोजेनेसिस’ (Bombogenesis) किंवा ‘बॉम्ब सायक्लोन’ म्हटले जाते. हे वादळ सामान्य हिमवादळापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक तीव्र असते. हे वादळ कॅरोलिना किनाऱ्याजवळून उगम पावेल आणि उत्तर दिशेला सरकताना प्रचंड ताकद धारण करेल. यामुळे केवळ बर्फच पडणार नाही, तर ताशी १००-१२० किमी वेगाने वारे वाहतील, ज्यामुळे समुद्रात उंच लाटा उठून किनाऱ्याची धूप होण्याची शक्यता आहे.

मृत्यूचा आकडा वाढला; जनजीवन विस्कळीत

नॅशनल वेदर सर्व्हिसने (NWS) दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांतील कडाक्याच्या थंडीमुळे आणि ‘फर्न’ वादळामुळे किमान ३५ निष्पाप नागरिकांनी आपला जीव गमावला आहे. टेक्सासपासून न्यूयॉर्कपर्यंत सुमारे १८ राज्यांनी अधिकृतपणे आणीबाणी (Emergency) जाहीर केली आहे. थंडीची तीव्रता इतकी भीषण आहे की, उघड्यावर ५ मिनिटे उभे राहिल्यास ‘फ्रॉस्टबाइट’ (Frostbite) होण्याचा आणि शरीराचे अवयव गोठण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सुमारे ४ लाख ७५ हजार घरांचा वीजपुरवठा अद्याप खंडित असून नागरिक गोठवणाऱ्या थंडीत अंधारात राहण्यास मजबूर आहेत.

तीन संभाव्य परिस्थिती: कोणाला किती धोका? हवामान मॉडेल्सनुसार, या वादळाचा मार्ग अजूनही बदलू शकतो:

१. स्थिती १ (सर्वात धोकादायक): जर हे वादळ किनाऱ्याच्या अगदी जवळून गेले, तर आय-९५ (I-95 Corridor) पट्ट्यातील न्यूयॉर्क, बोस्टन आणि फिलाडेल्फिया या शहरांत २ ते ३ फूट बर्फ पडू शकतो.

२. स्थिती २ (मध्यम परिणाम): वादळ किनाऱ्यापासून थोडे लांब राहिल्यास केवळ किनारपट्टीच्या भागात (North Carolina to Cape Cod) मुसळधार हिमवृष्टी होईल, तर अंतर्गत शहरे थंडीपासून थोडी वाचतील.

३. स्थिती ३ (समुद्राकडे प्रयाण): काही मॉडेल्स असेही सांगतात की हे वादळ थेट समुद्रात जाईल, ज्यामुळे मोठा धोका टळू शकतो. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता धोकादायक परिस्थिती येण्याची शक्यता ८०% आहे.

हवाई वाहतुकीचा खेळखंडोबा

या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वात मोठा फटका विमान प्रवासाला बसला आहे. गेल्या दोन दिवसांत अमेरिकेत ८,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. शिकागो, डॅलस आणि अटलांटा येथील विमानतळ बर्फाच्या पांढऱ्या चादरीखाली गाडले गेले आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू, पाणी आणि औषधे यांचा साठा करून ठेवण्याचे आवाहन केले असून, अनावश्यक प्रवास पूर्णपणे टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: 'बॉम्ब सायक्लोन' (Bomb Cyclone) म्हणजे नक्की काय?

    Ans: जेव्हा वादळाचा दाब २४ तासांत २४ मिलीबारपेक्षा वेगाने कमी होतो, तेव्हा ते अत्यंत तीव्र होऊन 'बॉम्ब सायक्लोन' बनते. यात प्रचंड वारा आणि हिमवृष्टी होते.

  • Que: या वादळामुळे अमेरिकेतील किती राज्यांवर परिणाम झाला आहे?

    Ans: सध्या १४ राज्यांत जीवितहानी झाली असून एकूण १८ राज्यांमध्ये आणीबाणीची स्थिती आहे. सुमारे १८ कोटी लोक याच्या प्रभावाखाली आहेत.

  • Que: हे वादळ कधी धडकणार आहे?

    Ans: हवामान खात्यानुसार, हे वादळ ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान अमेरिकेच्या पूर्व किनारपट्टीवर (East Coast) धडकण्याची शक्यता आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 04:20 PM

