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Buldhana News : जिगाव धरण प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करा; मंत्री संजय सावकारे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:40 PM IST
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सारांश

राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांनी जिगाव धरण प्रकल्पाची पाहणी करून कामांचा आढावा घेतला. उर्वरित सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • कार्यकारी अभियंता परमजित सिंग जुनेजा यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
  • अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्यावरही चर्चा झाली.
  • प्रशासनाने समन्वयाने काम करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, असे आवाहन संजय सावकारे यांनी केले.
Buldhana News : राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांनी शुक्रवारी जिगाव धरण प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रकल्पाच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. उर्वरित सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. यावेळी आमदार चैनसुख संचेती, उपविभागीय अधिकारी शैलेश काळे, कार्यकारी अभियंता परमजित सिंग जुनेजा यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

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यावेळी कार्यकारी अभियंता परमजित सिंग जुनेजा यांनी धरणाची जलसाठा क्षमता, सुरू असलेली कामे, भूसंपादन, पुनर्वसन, कालव्यांच्या उभारणीची प्रगती तसेच प्रकल्प पूर्णत्वासाठी आवश्यक उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रकल्पाचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्यावरही चर्चा झाली.

धरण परिसराची पाहणी करताना सावकारे यांनी भूसंपादन व पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याबरोबरच सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

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जिगाव धरण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील शेतीला मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार असून कृषी उत्पादनात वाढ, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत प्रशासनाने समन्वयाने काम करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, असे आवाहन संजय सावकारे यांनी केले.

Web Title: Complete the jigaon dam project on schedule in buldhana

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Published On: Jul 18, 2026 | 07:40 PM

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