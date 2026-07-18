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Chandipura Virus: एकाचा मृत्यू, दोन रुग्णालयात दाखल, चिमुकल्यांचा शत्रू ठरतोय चांदीपुरा व्हायरस, लक्षणे जाणून घ्या

Updated On: Jul 18, 2026 | 12:09 PM IST
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सारांश

Chandipura Virus : गुजरातमध्ये चांदीपुरा व्हायरस वेगाने पसरत असून यामुळे एका चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे. लहान मुलांना टार्गेट करणारा हा नवीन व्हायरस काय आहे ते जाणून घ्या.

Chandipura Virus: एकाचा मृत्यू, दोन रुग्णालयात दाखल, चिमुकल्यांचा शत्रू ठरतोय चांदीपुरा व्हायरस, लक्षणे जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • गुजरातमधील काही बालकांच्या मृत्यूनंतर एका दुर्मिळ व्हायरसबाबत चिंता वाढली आहे.
  • आरोग्य विभागाने सतर्कतेचा इशारा देत विविध प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू केले आहेत.
  • या संसर्गाची लक्षणे आणि बचावाची माहिती जाणून घेणे प्रत्येक पालकासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
देशात आजारांचे प्रमाण वाढत असतानाच आता गुजरातमध्ये चांदीपुरा व्हायरसने थैमाण घातले आहे. या व्हायरसमुळे आतापर्यंत तीन चिमुकल्यांचा बळी गेला असून प्रशासन आणि पालकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तीन मुलांच्या मृत्यूनंतर व्हायरसबाबतची भिती लोकांच्या मनात बसली आणि देशभरात या नव्या व्हायरसची चर्चा होऊ लागली. चला हा चांदीपुरा व्हायरस नक्की काय आहे ते जाणून घेऊया.

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माहितीनुसार, या नव्या व्हायरसने साबरकांठा जिल्ह्यातील ६ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर शिनिवारी खेडा जिल्ह्यात आणखी दोन मुलांवर या व्हायरसची लक्षणे दिसू लागली. चांगल्या उपचारांसाठी त्यांना गांधीनगर सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले जिथे रिपोर्ट्सची प्रतिक्षा केली जात आहे. या घटनांंनंतर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्हायरसला पसरण्यापासून रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर खबरदारीची पाऊले उचलली जात आहेत. सतत सतत देखरेख, घरांच्या आजूबाजूला कीटकनाशक फवारणी, स्वच्छता आणि कीटकांची पैदास रोखण्यासाठी मातीच्या भिंती आणि भेगा भरण्याचेही काम केले जात आहे.

चांदीपुरा व्हायरस नक्की काय आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा एक धोकादायक व्हायरस आहे जो ९ महिन्यांपासून ते १५ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना होण्याची शक्यता असते. या व्हायरस थेट मेंदूवर हल्ला करतो ज्यामुळे मेंदूला सूज येते. याला एन्सेफलायटिस (encephalitis) असे म्हटले जाते. याचे नाव महाराष्ट्रातील चांदीपुरा गावावरुन पडले आहे, इथे १९६५ मध्ये व्हायरसची पहिली ओळख झाली. हा असा आजार नाही आहे जो खोकल्याने किंवा स्पर्शाने पसरतो. हा आजार वाळूतील माशी, डास आणि गोचिड यांच्या चाव्यामुळे पसरतो. जेव्हा मुलांना हे किटक चावतात तेव्हा त्यांच्या शरीरात हा व्हायरस पसरु लागतो.

प्रमुखे लक्षणे?

  • अचानक खूप जास्त ताप येणे.
  • सतत डोकं दुखणे.
  • उल्टी आणि पोटदुखी.
  • चक्कर येणे.
  • बेशुद्धी आणि सुस्ती
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बचाव कसा करायचा?

  • या व्हायरसपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना पूर्ण हातांचे कपडे घाला. यामुळे माशा किंवा मच्छर त्यांना चावू शकत नाही.
  • झोपताना नेहमी लहान मुलांना मच्छरदानीत झोपायला लावा.
  • मुलांच्या हाता-पायांवर डासांना दूर करणारे स्प्रे किंवा क्रिम लावा.
  • लहान मुलांना वाळूत किंवा चिखलात खेळायला पाठवू नका.
  • मुलाची प्रकृती अचानक खराब झाली असेल तर लगेच त्याला रुग्णालयात दाखल करा.
 

 

Web Title: What is chandipura virus gujarat child deaths symptoms transmission prevention and treatment explained in marathi

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Published On: Jul 18, 2026 | 12:09 PM

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