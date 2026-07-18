Chandipura Virus: एकाचा मृत्यू, दोन रुग्णालयात दाखल, चिमुकल्यांचा शत्रू ठरतोय चांदीपुरा व्हायरस, लक्षणे जाणून घ्या

Skin Care Tips: दिवसभर मेकअप राहील चमकदार! बर्फाच्या पाण्याचा ‘हा’ उपाय केल्यास चेहऱ्यावरील सूज होईल कमी
माहितीनुसार, या नव्या व्हायरसने साबरकांठा जिल्ह्यातील ६ वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर शिनिवारी खेडा जिल्ह्यात आणखी दोन मुलांवर या व्हायरसची लक्षणे दिसू लागली. चांगल्या उपचारांसाठी त्यांना गांधीनगर सिव्हिल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले जिथे रिपोर्ट्सची प्रतिक्षा केली जात आहे. या घटनांंनंतर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्हायरसला पसरण्यापासून रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर खबरदारीची पाऊले उचलली जात आहेत. सतत सतत देखरेख, घरांच्या आजूबाजूला कीटकनाशक फवारणी, स्वच्छता आणि कीटकांची पैदास रोखण्यासाठी मातीच्या भिंती आणि भेगा भरण्याचेही काम केले जात आहे.
चांदीपुरा व्हायरस नक्की काय आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा एक धोकादायक व्हायरस आहे जो ९ महिन्यांपासून ते १५ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना होण्याची शक्यता असते. या व्हायरस थेट मेंदूवर हल्ला करतो ज्यामुळे मेंदूला सूज येते. याला एन्सेफलायटिस (encephalitis) असे म्हटले जाते. याचे नाव महाराष्ट्रातील चांदीपुरा गावावरुन पडले आहे, इथे १९६५ मध्ये व्हायरसची पहिली ओळख झाली. हा असा आजार नाही आहे जो खोकल्याने किंवा स्पर्शाने पसरतो. हा आजार वाळूतील माशी, डास आणि गोचिड यांच्या चाव्यामुळे पसरतो. जेव्हा मुलांना हे किटक चावतात तेव्हा त्यांच्या शरीरात हा व्हायरस पसरु लागतो.
प्रमुखे लक्षणे?
बचाव कसा करायचा?