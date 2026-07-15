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Washim : काँग्रेसच्या सत्याग्रह आंदोलनाने वेधले लक्ष! राम मंदिर देणगीतील कथित गैरव्यवहाराचा जिल्ह्यामधून निषेध

Updated On: Jul 15, 2026 | 08:52 PM IST
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सारांश

अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगीतील कथित गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ वाशिम जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने 'रघुपती राघव राजाराम सत्याग्रह' आंदोलन करण्यात आले. श्रीराम, बालाजी आणि शनी मंदिरात दिंडी, भजन, पूजन, आरती आणि प्रसाद वितरणाचे आयोजन करण्यात आले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगीतील कथित गैरव्यवहाराच्या निषेधार्थ वाशिम जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मंगळवारी ‘रघुपती राघव राजाराम सत्याग्रह’ आंदोलन करण्यात आले. वाशिम शहरातील श्रीराम मंदिर, बालाजी मंदिर आणि शनी मंदिर येथे टाळ-मृदंगाच्या गजरात दिंडी काढण्यात आली. विविध मंदिरांमध्ये दर्शन, भजन, पूजन, आरती, पसायदान आणि प्रसाद वितरणाचा कार्यक्रमही पार पडला. या आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, वारकरी आणि भजनी मंडळांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.

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जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजूभाऊ चौधरी यांनी प्रभू श्रीरामाकडे प्रार्थना करत अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगीचा कथित अपहार करणाऱ्यांना सद्बुद्धी मिळावी आणि त्यांच्या कर्माची योग्य शिक्षा मिळावी, अशी भावना व्यक्त केली. त्यांनी कथितरित्या दानपेटीतील रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तूंचा अपहार झाल्याचा आरोप करत या प्रकाराचा निषेध नोंदवला. भाविकांच्या श्रद्धेशी संबंधित अशा घटनांमुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आंदोलनादरम्यान वाशिमचे कीर्तनकार पंढरीनाथ इंगोले महाराज यांनी प्रभू श्रीरामाच्या विचारांवर विवेचन केले. उपस्थित वारकरी आणि भजनी मंडळांनीही राम मंदिरातील कथित गैरव्यवहाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. सत्याग्रहादरम्यान भक्तिमय वातावरणात भजन-कीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले. यामुळे आंदोलनाला धार्मिक आणि सामाजिक स्वरूप प्राप्त झाले.

कार्यक्रमानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रॅली काढून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर ‘रघुपती राघव राजाराम सत्याग्रह’ आंदोलनाचा समारोप करण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष राजूभाऊ चौधरी यांनी केले.

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या आंदोलनात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस दिलीपराव सरनाईक, किसनरावजी मस्के, दिलीपराव देशमुख, महादेवराव सोळंके, विजयराव देशमुख, परसराम भोयर, गजानन गोटे, राजू वानखेडे, सागर गोरे, समाधान माने, उज्वल देशमुख, निर्मल बसंतवाणी, दादाराव देशमुख, हरीश चौधरी, सुरेश रत्नपारखी, नयन करे, सुभाषराव देशमुख, संतोष गावंडे, मृदंगाचार्य विवेक महाराज इंगोले यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Web Title: Congress protests in washim over alleged irregularities in ram mandir donations

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:52 PM

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