शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मोठी बातमी ! ठाकरेंचे 6 फुटीर खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटात; एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

उद्धव ठाकरे गटातून फुटून शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा सचिवालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित खासदारांना मतदारसंघ विकासासाठी मोठा निधी देण्याची घोषणा केली.

मोठी बातमी ! ठाकरेंचे 6 फुटीर खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटात; एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

मोठी बातमी ! ठाकरेंचे 6 फुटीर खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटात; एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सहभागी झालेल्या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा सचिवालयाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विलिनीकरणावर शिक्कामोर्तब केल्याने संबंधित खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटाचे सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.

या निर्णयामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेतील ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नागेश पाटील आष्टीकर या सहा खासदारांची लोकसभेतील स्थिती स्पष्ट झाली आहे. या खासदारांनी प्रथम स्वतंत्र गट स्थापन केला होता आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकसभा सचिवालयाच्या मंजुरीनंतर त्यांच्या विलिनीकरणाला घटनात्मक मान्यता मिळाली असून, ते आता अधिकृतपणे शिंदे गटाचे खासदार म्हणून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करतील.

‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’; उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर देवेंद्र फडणवीसांचा टोला

एकनाथ शिंडे यांची मोठी प्रतिक्रिया

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय मतदारसंघाच्या विकासासाठी घेतल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, या सहा खासदारांनी वैयक्तिक राजकारणासाठी नव्हे, तर आपल्या मतदारसंघांचा विकास अधिक वेगाने व्हावा या उद्देशाने शिंदे गटात प्रवेश केला आहे.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ज्या जनतेने या खासदारांना निवडून दिलं आहे, त्यांच्या विकासकामांना प्राधान्य मिळणं महत्त्वाचं आहे. आमच्याकडे आलेल्या सहा खासदारांच्या मतदारसंघांसाठी आवश्यक तो मोठा विकासनिधी उपलब्ध करून दिला जाईल.”

‘सोनम वांगचुक यांच्या मागण्यांवर केंद्राची बघ्याची भूमिका’; अटकेवर शरद पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल

लोकसभा सचिवालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील राजकीय समीकरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात या सहा खासदारांच्या मतदारसंघांमध्ये विकासकामांना गती मिळते का आणि या निर्णयाचे राज्याच्या राजकारणावर कोणते परिणाम होतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Lok sabha approves six shiv sena ubt mps merger eknath shinde

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 08:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’; उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर देवेंद्र फडणवीसांचा टोला
1

‘जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं’; उद्धव ठाकरेंच्या रामरक्षा आंदोलनावर देवेंद्र फडणवीसांचा टोला

‘राम मंदिर तुमच्या बापाची जहागीर नाही’; नागपुरातील रामरक्षा आंदोलनातून उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात
2

‘राम मंदिर तुमच्या बापाची जहागीर नाही’; नागपुरातील रामरक्षा आंदोलनातून उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात

‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल
3

‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप
4

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या निधनाने गांधी विचाराचा सच्चा पाईक हरपला: हर्षवर्धन सपकाळ.

डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या निधनाने गांधी विचाराचा सच्चा पाईक हरपला: हर्षवर्धन सपकाळ.

Jul 18, 2026 | 08:43 PM
Pune News: पुणेकरांसाठी गूड न्यूज! ‘या’ तीन मार्गांमुळे वाहतूक कोंडी व प्रदूषणाचा प्रश्न सुटणार; गडकरी

Pune News: पुणेकरांसाठी गूड न्यूज! ‘या’ तीन मार्गांमुळे वाहतूक कोंडी व प्रदूषणाचा प्रश्न सुटणार; गडकरी

Jul 18, 2026 | 08:38 PM
सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय

सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय

Jul 18, 2026 | 08:22 PM
मोठी बातमी ! ठाकरेंचे 6 फुटीर खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटात; एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

मोठी बातमी ! ठाकरेंचे 6 फुटीर खासदार आता अधिकृतपणे शिंदे गटात; एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Jul 18, 2026 | 08:19 PM
Chandipura Virus: एकाचा मृत्यू, दोन रुग्णालयात दाखल, चिमुकल्यांचा शत्रू ठरतोय चांदीपुरा व्हायरस, लक्षणे जाणून घ्या

Chandipura Virus: एकाचा मृत्यू, दोन रुग्णालयात दाखल, चिमुकल्यांचा शत्रू ठरतोय चांदीपुरा व्हायरस, लक्षणे जाणून घ्या

Jul 18, 2026 | 08:15 PM
Smart Money Habits: मुले खूप हट्ट करतात का? पैशांची किंमत समजण्यासाठी त्यांना आजच शिकवा मनी मॅनेजमेंटचे हे 5 सोपे नियम!

Smart Money Habits: मुले खूप हट्ट करतात का? पैशांची किंमत समजण्यासाठी त्यांना आजच शिकवा मनी मॅनेजमेंटचे हे 5 सोपे नियम!

Jul 18, 2026 | 08:13 PM
#BreakingNews: जपानच्या नव्हे भारताच्या , बुलेट ट्रेनवर जपानच्या माजी न्याय मंत्र्याने व्यक्त केली नाराजी

#BreakingNews: जपानच्या नव्हे भारताच्या , बुलेट ट्रेनवर जपानच्या माजी न्याय मंत्र्याने व्यक्त केली नाराजी

Jul 18, 2026 | 08:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा