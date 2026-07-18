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सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय

Updated On: Jul 18, 2026 | 08:22 PM IST
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सारांश

Milk Drinking Right Time: दूध हे अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध असल्याने आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. मात्र, दूध पिण्याची योग्य वेळ ही व्यक्तीच्या आरोग्याच्या गरजा, दिनचर्येवर अवलंबून असते.

photo- yandex
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विस्तार
  • दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती?
  • रिकाम्या पोटी दूध पिणे योग्य आहे का?
  • जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय

दूध हा संपूर्ण आहार मानला जातो. त्यामध्ये कॅल्शियम, प्रथिने, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी-१२, पोटॅशियम आणि इतर अनेक आवश्यक पोषक घटक असतात. त्यामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी दूध उपयुक्त मानले जाते. मात्र, दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. सकाळी दूध प्यावे की रात्री, याचे उत्तर प्रत्येकाच्या आरोग्याच्या गरजा, दिनचर्या आणि उद्देशावर अवलंबून असते. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य वेळी दूध घेतल्यास त्याचे पोषणमूल्य अधिक प्रभावीपणे मिळू शकते.

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रात्री दूध पिण्याचे फायदे

रात्री झोपायच्या एक ते दोन तास आधी कोमट दूध पिणे अनेकांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. दुधामध्ये असलेले ट्रिप्टोफॅन आणि मेलाटोनिन हे घटक शांत झोप लागण्यास मदत करतात. तसेच दिवसभराचा थकवा कमी होण्यास आणि स्नायूंना आराम मिळण्यासही मदत होते. त्यामुळे ज्यांना झोपेचा त्रास आहे किंवा शरीराला विश्रांतीची गरज आहे, त्यांच्यासाठी रात्री दूध पिणे चांगला पर्याय ठरू शकतो.

सकाळी दूध पिण्याचे फायदे

दिवसभर उत्साही राहायचे असेल किंवा नियमित व्यायामाची सवय असेल तर सकाळी दूध पिणे फायदेशीर ठरते. दुधातील प्रथिने आणि कॅल्शियम शरीराला आवश्यक ऊर्जा देतात. तसेच बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटत असल्याने वारंवार भूक लागत नाही. संतुलित नाश्त्यासोबत दूध घेतल्यास त्याचा अधिक फायदा मिळतो.

व्यायामानंतर दूध का प्यावे?

वर्कआउटनंतर दूध पिणे स्नायूंच्या रिकव्हरीसाठी उपयुक्त मानले जाते. त्यातील उच्च दर्जाचे प्रथिने आणि कार्बोहायड्रेट्स शरीराची ऊर्जा पुन्हा भरून काढण्यास मदत करतात. त्यामुळे नियमित व्यायाम करणाऱ्यांसाठी दूध हा उत्तम पर्याय आहे.

रिकाम्या पोटी दूध पिणे योग्य आहे का?

काही व्यक्तींना रिकाम्या पोटी दूध घेतल्यास गॅस, अॅसिडिटी, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत दूध हलक्या नाश्त्यानंतर किंवा जेवणासोबत घेणे अधिक योग्य ठरते. ज्यांना लॅक्टोज इन्टॉलरन्सची समस्या आहे त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

दूध पिताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • शक्यतो कोमट दूध प्या.
  • दुधासोबत लगेच अतिखारट किंवा अतिआंबट पदार्थ खाऊ नका.
  • दुधात जास्त साखर मिसळणे टाळा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Best time to drink milk morning or night benefits

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Published On: Jul 18, 2026 | 08:22 PM

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