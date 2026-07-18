सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय

दूध हा संपूर्ण आहार मानला जातो. त्यामध्ये कॅल्शियम, प्रथिने, व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी-१२, पोटॅशियम आणि इतर अनेक आवश्यक पोषक घटक असतात. त्यामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी दूध उपयुक्त मानले जाते. मात्र, दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. सकाळी दूध प्यावे की रात्री, याचे उत्तर प्रत्येकाच्या आरोग्याच्या गरजा, दिनचर्या आणि उद्देशावर अवलंबून असते. तज्ज्ञांच्या मते, योग्य वेळी दूध घेतल्यास त्याचे पोषणमूल्य अधिक प्रभावीपणे मिळू शकते.
दररोज ब्रेड-बिस्किट खाताय? मैद्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी किती घातक, जाणून घ्या
रात्री झोपायच्या एक ते दोन तास आधी कोमट दूध पिणे अनेकांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. दुधामध्ये असलेले ट्रिप्टोफॅन आणि मेलाटोनिन हे घटक शांत झोप लागण्यास मदत करतात. तसेच दिवसभराचा थकवा कमी होण्यास आणि स्नायूंना आराम मिळण्यासही मदत होते. त्यामुळे ज्यांना झोपेचा त्रास आहे किंवा शरीराला विश्रांतीची गरज आहे, त्यांच्यासाठी रात्री दूध पिणे चांगला पर्याय ठरू शकतो.
दिवसभर उत्साही राहायचे असेल किंवा नियमित व्यायामाची सवय असेल तर सकाळी दूध पिणे फायदेशीर ठरते. दुधातील प्रथिने आणि कॅल्शियम शरीराला आवश्यक ऊर्जा देतात. तसेच बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटत असल्याने वारंवार भूक लागत नाही. संतुलित नाश्त्यासोबत दूध घेतल्यास त्याचा अधिक फायदा मिळतो.
वर्कआउटनंतर दूध पिणे स्नायूंच्या रिकव्हरीसाठी उपयुक्त मानले जाते. त्यातील उच्च दर्जाचे प्रथिने आणि कार्बोहायड्रेट्स शरीराची ऊर्जा पुन्हा भरून काढण्यास मदत करतात. त्यामुळे नियमित व्यायाम करणाऱ्यांसाठी दूध हा उत्तम पर्याय आहे.
काही व्यक्तींना रिकाम्या पोटी दूध घेतल्यास गॅस, अॅसिडिटी, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत दूध हलक्या नाश्त्यानंतर किंवा जेवणासोबत घेणे अधिक योग्य ठरते. ज्यांना लॅक्टोज इन्टॉलरन्सची समस्या आहे त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Male Fertility: फक्त सिगारेट-तंबाखूच नाही, ‘या’ कारणांमुळेही स्पर्म काउंट होऊ शकतो कमी